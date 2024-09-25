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Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: одна людина загинула, пошкоджено приватні будинки. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська вкотре обстріляли територію Сумської області. Загалом зафіксовано 247 ударів з різних видів зброї.

Про це повідомляє поліція Сумської області, передає Цензор.НЕТ.

Унаслідок влучань окупантів одна цивільна особа загинула,  одна зазнала поранення.

Крім того, пошкоджено 9 приватних домогосподарств, ангар однієї з агрофірм, теплопровід, приміщення пилорами, будівлю цеху одного з підприємств, ферму, а також газопровід низького тиску.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції.

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Наслідки обстрілів Сумської області 24 вересня
Наслідки обстрілів Сумської області 24 вересня
Наслідки обстрілів Сумської області 24 вересня
Наслідки обстрілів Сумської області 24 вересня
Наслідки обстрілів Сумської області 24 вересня

Автор: 

обстріл (28613) Сумська область (3709)


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