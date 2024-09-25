Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: одна людина загинула, пошкоджено приватні будинки. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська вкотре обстріляли територію Сумської області. Загалом зафіксовано 247 ударів з різних видів зброї.

Про це повідомляє поліція Сумської області, передає Цензор.НЕТ.

Унаслідок влучань окупантів одна цивільна особа загинула, одна зазнала поранення.

Крім того, пошкоджено 9 приватних домогосподарств, ангар однієї з агрофірм, теплопровід, приміщення пилорами, будівлю цеху одного з підприємств, ферму, а також газопровід низького тиску.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції.

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