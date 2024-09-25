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Последствия вражеских обстрелов Сумщины: 1 человек погиб, повреждены частные дома. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российские войска в очередной раз обстреляли территорию Сумской области. Всего зафиксировано 247 ударов из различных видов оружия.

Об этом сообщает полиция Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

В результате попаданий оккупантов 1 гражданский погиб, еще 1 - получил ранения.

Кроме того, повреждены 9 частных домохозяйств, ангар одной из агрофирм, теплопровод, помещение пилорамы, здание цеха одного из предприятий, ферма, а также газопровод низкого давления.

На местах событий работали следственно-оперативные группы полиции.

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Наслідки обстрілів Сумської області 24 вересня
Наслідки обстрілів Сумської області 24 вересня
Наслідки обстрілів Сумської області 24 вересня
Наслідки обстрілів Сумської області 24 вересня
Наслідки обстрілів Сумської області 24 вересня

Автор: 

обстрел (27312) Сумская область (3161)


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