Последствия вражеских обстрелов Сумщины: 1 человек погиб, повреждены частные дома. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки российские войска в очередной раз обстреляли территорию Сумской области. Всего зафиксировано 247 ударов из различных видов оружия.
Об этом сообщает полиция Сумской области, передает Цензор.НЕТ.
В результате попаданий оккупантов 1 гражданский погиб, еще 1 - получил ранения.
Кроме того, повреждены 9 частных домохозяйств, ангар одной из агрофирм, теплопровод, помещение пилорамы, здание цеха одного из предприятий, ферма, а также газопровод низкого давления.
На местах событий работали следственно-оперативные группы полиции.
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