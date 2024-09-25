Последствия вражеских обстрелов Сумщины: 1 человек погиб, повреждены частные дома. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российские войска в очередной раз обстреляли территорию Сумской области. Всего зафиксировано 247 ударов из различных видов оружия.

Об этом сообщает полиция Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

В результате попаданий оккупантов 1 гражданский погиб, еще 1 - получил ранения.

Кроме того, повреждены 9 частных домохозяйств, ангар одной из агрофирм, теплопровод, помещение пилорамы, здание цеха одного из предприятий, ферма, а также газопровод низкого давления.

На местах событий работали следственно-оперативные группы полиции.

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