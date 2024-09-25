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Новости
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Франция и дальше будет делать все, что в ее силах, чтобы Украина выстояла, - Макрон

Макрон про подальшу підтримку України

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что его страна продолжит делать все, что в ее силах, чтобы Украина выстояла, в частности будет предоставлять украинцам необходимое оборудование для обороны.

Об этом лидер Франции сказал во время выступления на Генассамблее ООН, пишет "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Франция продолжит делать все, что в ее силах, чтобы Украина выстояла, избавилась от опасности и добилась справедливости. Франция продолжит предоставлять ей необходимое оборудование для ее обороны, вместе со своими ближайшими союзниками и партнерами будет поддерживать сопротивление украинского народа", - заявил французский лидер.

Читайте также: В ближайшее время Франция подготовит и полностью оснастит украинскую бригаду, - Зеленский после переговоров с Макроном

Макрон подчеркнул, что в общих интересах всех стран то, чтобы "законные права Украины были восстановлены как можно быстрее и чтобы установился справедливый и прочный мир".

Он добавил, что Франция объединит усилия со всеми своими искренними партнерами, чтобы построить прочный мир для Украины и для Европы.

Напомним, что 25 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По итогам встречи стало известно, что Франция подготовит и полностью оснастит украинскую бригаду.

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Автор: 

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Топ комментарии
+4
і скільки нам ще "вистоювати", перебуваючі в глухій обороні на скудній пайціту затяжній війні на виснаження?...
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25.09.2024 22:49
+1
А що вони можуть зробити? Закидати ядерними бомбами бункер головного *****? Почати бомбити регулярно російські заводи і міста? Це ж не друга світова війна зараз, коли англійці випалювали міста німецькі разом в тому числі з українцями, яких німці забрали у рабство тоді і разом з німцями поза політикою.

Ракети вже не раз давали. Купу зброї теж.
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25.09.2024 22:49
+1
Підставить плече.
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25.09.2024 22:53
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Тобто буде робити нічого для закінчення вічної війни.
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25.09.2024 22:44 Ответить
А що вони можуть зробити? Закидати ядерними бомбами бункер головного *****? Почати бомбити регулярно російські заводи і міста? Це ж не друга світова війна зараз, коли англійці випалювали міста німецькі разом в тому числі з українцями, яких німці забрали у рабство тоді і разом з німцями поза політикою.

Ракети вже не раз давали. Купу зброї теж.
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25.09.2024 22:49 Ответить
Захід може дати купу зброї та грошей для найму контрактників. А те що вони дали (окрім ПП) - це просто смішно. 31 Абрамс на всю війну? У нас мобілізовані повинні гинути майже безкоштовно, а їх визнають "зниклими" і навіть не дають обіцяні 2 млн. гривень. 30 тис вбитих - це офіційні дані, хто отримав гробові.
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25.09.2024 23:04 Ответить
Ну то США. Інші країни дали набагато більше за багатих, але чи то жадібних, чи то боязких чи зе якихось американців.
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25.09.2024 23:10 Ответить
і скільки нам ще "вистоювати", перебуваючі в глухій обороні на скудній пайціту затяжній війні на виснаження?...
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25.09.2024 22:49 Ответить
Вистоювати доведеться вічно. Читайте уважно, що вони кажуть: вони морально підтримують перемогу України, а зброєю та грошима тільки не дадуть Україні повністю програти. Для Заходу Україна - це захисник НАТО від рашки.
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25.09.2024 23:44 Ответить
Підставить плече.
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25.09.2024 22:53 Ответить
Натовські стандарти: довго, дорого, мало
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25.09.2024 23:10 Ответить
Дураки Західні ліберали. Розтягнули війну, втратили контроль над війною, байки розказують про потужну підтримку.

Наші міста мільйонники закидають сотнею бомб уже.

Ми в гіршій ситуації чим були в осені 2022 року.

Ось вам результат ПОТУЖНОЇ підтримки Заходу за два роки.

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25.09.2024 23:18 Ответить
Україна не програла, рашка ослаблюється. От і Захід перемагає. А решта, що відбувається в Україні, їх не цікавить.
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26.09.2024 03:50 Ответить
 
 