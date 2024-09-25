Франция и дальше будет делать все, что в ее силах, чтобы Украина выстояла, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что его страна продолжит делать все, что в ее силах, чтобы Украина выстояла, в частности будет предоставлять украинцам необходимое оборудование для обороны.

Об этом лидер Франции сказал во время выступления на Генассамблее ООН, пишет "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Франция продолжит делать все, что в ее силах, чтобы Украина выстояла, избавилась от опасности и добилась справедливости. Франция продолжит предоставлять ей необходимое оборудование для ее обороны, вместе со своими ближайшими союзниками и партнерами будет поддерживать сопротивление украинского народа", - заявил французский лидер.

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Макрон подчеркнул, что в общих интересах всех стран то, чтобы "законные права Украины были восстановлены как можно быстрее и чтобы установился справедливый и прочный мир".

Он добавил, что Франция объединит усилия со всеми своими искренними партнерами, чтобы построить прочный мир для Украины и для Европы.

Напомним, что 25 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По итогам встречи стало известно, что Франция подготовит и полностью оснастит украинскую бригаду.

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