В ближайшее время Франция подготовит и полностью оснастит украинскую бригаду, - Зеленский после переговоров с Макроном
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут на официальном сайте президента.
Зеленский поблагодарил Францию за решительную поддержку членства Украины в НАТО и ЕС, а также за военную помощь.
Президент Украины подробно рассказал о ситуации на поле боя и потребности украинских воинов.
Среди главных тем встречи - дальнейшее усиление украинской системы ПВО с помощью Франции и обучение украинских военных. В ближайшее время страна подготовит и полностью оснастит украинскую бригаду.
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон обсудили результаты недавних тематических конференций на основе отдельных пунктов Формулы мира и подготовку к встрече по ядерной безопасности - Франция является лидером соответствующей рабочей группы. Также уделили внимание подготовке ко второму Саммиту мира.
Глава Украинского государства отметил, что рассчитывает на всестороннее сотрудничество с новым правительством Франции.
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