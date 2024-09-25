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В ближайшее время Франция подготовит и полностью оснастит украинскую бригаду, - Зеленский после переговоров с Макроном

Володимир Зеленський та Еманюель Макрон

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут на официальном сайте президента.

Зеленский поблагодарил Францию за решительную поддержку членства Украины в НАТО и ЕС, а также за военную помощь.

Президент Украины подробно рассказал о ситуации на поле боя и потребности украинских воинов.

Среди главных тем встречи - дальнейшее усиление украинской системы ПВО с помощью Франции и обучение украинских военных. В ближайшее время страна подготовит и полностью оснастит украинскую бригаду.

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Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон обсудили результаты недавних тематических конференций на основе отдельных пунктов Формулы мира и подготовку к встрече по ядерной безопасности - Франция является лидером соответствующей рабочей группы. Также уделили внимание подготовке ко второму Саммиту мира.

Глава Украинского государства отметил, что рассчитывает на всестороннее сотрудничество с новым правительством Франции.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20456) Макрон Эмманюэль (1311)


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Якщо чогось хочеш - це потрібно держати в таємниці, а потім говорити, а не навпаки.
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25.09.2024 22:04 Ответить
Бригада Монако
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25.09.2024 22:04 Ответить
А з 1000 Скальпів від Франціі - нє? -- чи в них самих стільки немає?
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25.09.2024 22:05 Ответить
А чим зараз займаються ті 14 бригад, про котрі співав Зеленський?
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26.09.2024 08:41 Ответить
 
 