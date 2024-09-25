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Новини
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Найближчим часом Франція підготує та повністю оснастить українську бригаду, - Зеленський після переговорів з Макроном

Володимир Зеленський та Еманюель Макрон

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть на офіційному сайті президента.

Зеленський подякував Франції за рішучу підтримку членства України в НАТО і ЄС, а також за військову допомогу.

Президент України детально розповів про ситуацію на полі бою та потреби українських воїнів.

Серед головних тем зустрічі – подальше посилення української системи ППО з допомогою Франції та навчання українських військових. Найближчим часом країна підготує та повністю оснастить українську бригаду.

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Володимир Зеленський та Емманюель Макрон обговорили результати нещодавніх тематичних конференцій на основі окремих пунктів Формули миру та підготовку до зустрічі щодо ядерної безпеки – Франція є лідеркою відповідної робочої групи. Також приділили увагу підготовці до другого Саміту миру.

Глава Української держави зазначив, що розраховує на всебічну співпрацю з новим урядом Франції.

Читайте: Після війни в Україні необхідно буде переосмислити відносини всієї Європи з РФ, - Макрон

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) Макрон Емманюель (1466)


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Якщо чогось хочеш - це потрібно держати в таємниці, а потім говорити, а не навпаки.
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25.09.2024 22:04 Відповісти
Бригада Монако
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25.09.2024 22:04 Відповісти
А з 1000 Скальпів від Франціі - нє? -- чи в них самих стільки немає?
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25.09.2024 22:05 Відповісти
А чим зараз займаються ті 14 бригад, про котрі співав Зеленський?
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26.09.2024 08:41 Відповісти
 
 