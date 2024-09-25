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Франція й надалі робитиме все, що в її силах, щоб Україна вистояла, - Макрон

Макрон про подальшу підтримку України

Президент Франції Емманюель Макрон запевнив, що його країна продовжить робити все, що в її силах, щоб Україна вистояла, зокрема надаватиме українцям необхідне обладнання для оборони.

По це лідер Франції сказав під час виступу на Генасамблеї ООН, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Франція продовжить робити все, що в її силах, щоб Україна вистояла, позбулася небезпеки і домоглася справедливості. Франція продовжить надавати їй необхідне обладнання для її оборони, разом зі своїми найближчими союзниками і партнерами буде підтримувати опір українського народу", - заявив французький лідер.

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Макрон наголосив, що у спільних інтересах усіх країн те, щоб "законні права України було відновлено якнайшвидше і щоб встановився справедливий і міцний мир".

Він додав, що Франція об'єднає зусилля з усіма своїми щирими партнерами, щоб побудувати міцний мир для України і для Європи.

Нагадаємо, що 25 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Франції Емманюелем Макроном. За підсумками зустрічі стало відомо, що Франція підготує та повністю оснастить українську бригаду.

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Автор: 

Франція (3079) підтримка (609) Макрон Емманюель (1466)


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Топ коментарі
+4
і скільки нам ще "вистоювати", перебуваючі в глухій обороні на скудній пайціту затяжній війні на виснаження?...
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25.09.2024 22:49
+1
А що вони можуть зробити? Закидати ядерними бомбами бункер головного *****? Почати бомбити регулярно російські заводи і міста? Це ж не друга світова війна зараз, коли англійці випалювали міста німецькі разом в тому числі з українцями, яких німці забрали у рабство тоді і разом з німцями поза політикою.

Ракети вже не раз давали. Купу зброї теж.
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25.09.2024 22:49
+1
Підставить плече.
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25.09.2024 22:53
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Тобто буде робити нічого для закінчення вічної війни.
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25.09.2024 22:44 Відповісти
А що вони можуть зробити? Закидати ядерними бомбами бункер головного *****? Почати бомбити регулярно російські заводи і міста? Це ж не друга світова війна зараз, коли англійці випалювали міста німецькі разом в тому числі з українцями, яких німці забрали у рабство тоді і разом з німцями поза політикою.

Ракети вже не раз давали. Купу зброї теж.
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25.09.2024 22:49 Відповісти
Захід може дати купу зброї та грошей для найму контрактників. А те що вони дали (окрім ПП) - це просто смішно. 31 Абрамс на всю війну? У нас мобілізовані повинні гинути майже безкоштовно, а їх визнають "зниклими" і навіть не дають обіцяні 2 млн. гривень. 30 тис вбитих - це офіційні дані, хто отримав гробові.
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25.09.2024 23:04 Відповісти
Ну то США. Інші країни дали набагато більше за багатих, але чи то жадібних, чи то боязких чи зе якихось американців.
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25.09.2024 23:10 Відповісти
і скільки нам ще "вистоювати", перебуваючі в глухій обороні на скудній пайціту затяжній війні на виснаження?...
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25.09.2024 22:49 Відповісти
Вистоювати доведеться вічно. Читайте уважно, що вони кажуть: вони морально підтримують перемогу України, а зброєю та грошима тільки не дадуть Україні повністю програти. Для Заходу Україна - це захисник НАТО від рашки.
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25.09.2024 23:44 Відповісти
Підставить плече.
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25.09.2024 22:53 Відповісти
Натовські стандарти: довго, дорого, мало
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25.09.2024 23:10 Відповісти
Дураки Західні ліберали. Розтягнули війну, втратили контроль над війною, байки розказують про потужну підтримку.

Наші міста мільйонники закидають сотнею бомб уже.

Ми в гіршій ситуації чим були в осені 2022 року.

Ось вам результат ПОТУЖНОЇ підтримки Заходу за два роки.

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25.09.2024 23:18 Відповісти
Україна не програла, рашка ослаблюється. От і Захід перемагає. А решта, що відбувається в Україні, їх не цікавить.
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26.09.2024 03:50 Відповісти
 
 