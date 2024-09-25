Франція й надалі робитиме все, що в її силах, щоб Україна вистояла, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон запевнив, що його країна продовжить робити все, що в її силах, щоб Україна вистояла, зокрема надаватиме українцям необхідне обладнання для оборони.
По це лідер Франції сказав під час виступу на Генасамблеї ООН, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Франція продовжить робити все, що в її силах, щоб Україна вистояла, позбулася небезпеки і домоглася справедливості. Франція продовжить надавати їй необхідне обладнання для її оборони, разом зі своїми найближчими союзниками і партнерами буде підтримувати опір українського народу", - заявив французький лідер.
Макрон наголосив, що у спільних інтересах усіх країн те, щоб "законні права України було відновлено якнайшвидше і щоб встановився справедливий і міцний мир".
Він додав, що Франція об'єднає зусилля з усіма своїми щирими партнерами, щоб побудувати міцний мир для України і для Європи.
Нагадаємо, що 25 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Франції Емманюелем Макроном. За підсумками зустрічі стало відомо, що Франція підготує та повністю оснастить українську бригаду.
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