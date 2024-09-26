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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 647 800 человек (+1400 за сутки), 8825 танков, 18 620 артсистем, 17 348 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

ліквідація

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 647 800 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.09.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 647 800 (+1400) человек,
  • танков - 8825 (+10) единиц,
  • боевых бронированных машин - 17 348 (+44) единиц,
  • артиллерийских систем - 18 620 (+71) единиц,
  • РСЗО - 1199 (+0) единиц,
  • средств ПВО - 959 (+7) единиц,
  • самолетов - 369 (+0) единиц,
  • вертолетов - 328 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 946 (+67) единиц,
  • крылатых ракет - 2599 (+4) единиц,
  • кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25 353 (+105) единицы,
  • специальной техники - 3190 (+22) единиц.

Также смотрите: Пограничники ликвидировали скопление вражеской пехоты точным сбросом из FPV-дрона в блиндаж. ВИДЕО

Скільки окупантів ліквідовано за 25 вересня

Автор: 

армия РФ (19350) Генштаб ВС (6318) ликвидация (3575) уничтожение (6995)


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Топ комментарии
+24
Оце намолот - 259 од наземки мабуть рекорд, в цьому році так точно.
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26.09.2024 07:58
+22
7 ППО - не пригадую такого урожаю
105 авто другий показник після 16 березня 22 року (179)
22 спец - повтор рекорду

Логістика 14 тис з початку року.
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26.09.2024 08:02
+19
Минув 3872 день москальсько-української війни.
259!!! одиниць техніки та 1400! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки продовжує бити рекорди.
Арта супер, логістика більше сотні, спецтехніка 22! і ППО 7!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 647 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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26.09.2024 08:47
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Оце намолот - 259 од наземки мабуть рекорд, в цьому році так точно.
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26.09.2024 07:58 Ответить
7 ППО - не пригадую такого урожаю
105 авто другий показник після 16 березня 22 року (179)
22 спец - повтор рекорду

Логістика 14 тис з початку року.
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26.09.2024 08:02 Ответить
Здається, такого не було з часів лютого-березня 22 року, коли випалювали величезні колони з усім тим мотлохом. А ще артилерія тримає високу планку, що не може не тішити 👏
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26.09.2024 08:40 Ответить
Останнього часу став часто помічати нові Богдани на дорозі ))
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26.09.2024 08:53 Ответить
Це добре, ще б снарядів для них вдосталь.
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26.09.2024 09:06 Ответить
Цікаво було-б заглянуть в їх госпітальний облік - подивиться на смертність та інвалідність ... Адже ми таке не враховуємо... Заодно і оцінить рівень меддопомоги - вони ж основну масу поранених ховають на окупованих територіях - у Росію стараються не везти (бояться розголосу про масштаби втрат)... А там проблеми з медпрацівниками - не вистачає "спеців" Та і просто санітарів...А це впливає на рівень своєчасності та обсягу медичних процедур - не змогла медсестра вчасно добігти до пораненого..... Або хірург "невисокої кваліфікації"...
І ВСЕ....
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26.09.2024 09:00 Ответить
https://www.volynnews.com/news/all/brytanska-rozvidka-nazvala-prychynu-vysokoyi-smertnosti-rosiyskykh-sol/ Розвідка Британії назвала причину високої смертністі серед поранених.
Точних даних не знайшов, тому можна лише приблизно уявити кількість дохляків
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26.09.2024 09:18 Ответить
Причому це стаття річної давнини, коли цитата: оскільки в середньому протягом 17 місяців щодня уражалися близько 400 осіб.
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26.09.2024 09:25 Ответить
Щось мені підказує, що значних змін у них немає й досі
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26.09.2024 09:32 Ответить
Цензор нас чує, тільки вийшла стаття ))
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26.09.2024 09:36 Ответить
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26.09.2024 09:42 Ответить
"Дядько" просто "в курсі" деяких речей! Якщо він не "в курсі(або не хоче говорить)" - просто МОВЧИТЬ...
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26.09.2024 09:36 Ответить
Можеш "ахрєнєтьь" - смертність 25-30 % уже вважається "критичною"!!!
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26.09.2024 12:12 Ответить
Як там кажуть: здох Ваньок, та й хер з ним.
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26.09.2024 13:09 Ответить
дуже смачно!!!ППО-7.авто -105.спец.техніки- 22.щеб пару літачків щоб каби не скидали щос таких новин давно не було
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26.09.2024 08:23 Ответить
Знову кацапи лізуть масово,от і багато техніки згоріло
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26.09.2024 08:27 Ответить
Минув 3872 день москальсько-української війни.
259!!! одиниць техніки та 1400! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки продовжує бити рекорди.
Арта супер, логістика більше сотні, спецтехніка 22! і ППО 7!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 647 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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26.09.2024 08:47 Ответить
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26.09.2024 08:49 Ответить
Яке велике місто Махачкала! По півтори тисячі м'яса на добу укладаємо, і досі ніяк з нього не виліземо...
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26.09.2024 10:24 Ответить
+1400 хороших москаликів за добу , то мабуть вересневий рекорд . Слава ЗСУ.
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26.09.2024 08:52 Ответить
Позавчора було теж +1400 ))
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26.09.2024 08:54 Ответить
Вересневий 1500, другий 1440, а вже потім 1400 (два рази)
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26.09.2024 12:17 Ответить
Схоже рашистам що б задовольнити хворі імперські у'явлення бункерного чорта нічого не жаль ,а тим більше відчули свою безкарність і страх авантюриста Трампа,тому здихайте тупі кацапи.Слава ЗСУ!
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26.09.2024 08:56 Ответить
Бо вони виховані в імперії такими самими імперцями, тільки нижчого стану.
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26.09.2024 09:27 Ответить
послезавтра вырисовывается юбилей по мясу - 650к
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26.09.2024 09:06 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!
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26.09.2024 10:13 Ответить
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26.09.2024 10:22 Ответить
164 см - то мабуть талія
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26.09.2024 12:29 Ответить
Ні, тільки пика
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26.09.2024 12:35 Ответить
Техніки же накосили, але броні все-одно мало
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26.09.2024 10:27 Ответить
Броня вересень 22-го 961 од, вересень 23-го 621 од,
вересень 24-го на зараз 821 од, попереду ще п'ять діб вересня і потенційні 150 одиниць броні з огляду на середньодобові втрати, побачимо.
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26.09.2024 12:28 Ответить
Після таких втрат деякі арміі світу перестають існувати. А тут ….
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26.09.2024 10:46 Ответить
Колись кількість перейде в нову якість. Слава ЗСУ !
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26.09.2024 11:41 Ответить
 
 