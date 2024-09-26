Общие боевые потери РФ с начала войны - около 647 800 человек (+1400 за сутки), 8825 танков, 18 620 артсистем, 17 348 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 647 800 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.09.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 647 800 (+1400) человек,

танков - 8825 (+10) единиц,

боевых бронированных машин - 17 348 (+44) единиц,

артиллерийских систем - 18 620 (+71) единиц,

РСЗО - 1199 (+0) единиц,

средств ПВО - 959 (+7) единиц,

самолетов - 369 (+0) единиц,

вертолетов - 328 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 946 (+67) единиц,

крылатых ракет - 2599 (+4) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 25 353 (+105) единицы,

специальной техники - 3190 (+22) единиц.

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