Общие боевые потери РФ с начала войны - около 647 800 человек (+1400 за сутки), 8825 танков, 18 620 артсистем, 17 348 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 647 800 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.09.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 647 800 (+1400) человек,
- танков - 8825 (+10) единиц,
- боевых бронированных машин - 17 348 (+44) единиц,
- артиллерийских систем - 18 620 (+71) единиц,
- РСЗО - 1199 (+0) единиц,
- средств ПВО - 959 (+7) единиц,
- самолетов - 369 (+0) единиц,
- вертолетов - 328 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 946 (+67) единиц,
- крылатых ракет - 2599 (+4) единиц,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25 353 (+105) единицы,
- специальной техники - 3190 (+22) единиц.
Топ комментарии
+24 Vitaliy Kasenkov
показать весь комментарий26.09.2024 07:58
+22 Vitaliy Kasenkov
показать весь комментарий26.09.2024 08:02
+19 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий26.09.2024 08:47
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
105 авто другий показник після 16 березня 22 року (179)
22 спец - повтор рекорду
Логістика 14 тис з початку року.
І ВСЕ....
Точних даних не знайшов, тому можна лише приблизно уявити кількість дохляків
259!!! одиниць техніки та 1400! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки продовжує бити рекорди.
Арта супер, логістика більше сотні, спецтехніка 22! і ППО 7!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 647 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
вересень 24-го на зараз 821 од, попереду ще п'ять діб вересня і потенційні 150 одиниць броні з огляду на середньодобові втрати, побачимо.