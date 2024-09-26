Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 647 800 осіб (+1400 за добу), 8825 танків, 18 620 артсистем, 17 348 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 647 800 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 647800 (+1400) осіб,
- танків ‒ 8825 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17348 (+44) од,
- артилерійських систем – 18620 (+71) од,
- РСЗВ – 1199 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 959 (+7) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15946 (+67),
- крилаті ракети ‒ 2599 (+4),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25353 (+105) од,
- спеціальна техніка ‒ 3190 (+22).
Топ коментарі
+24 Vitaliy Kasenkov
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+19 Qq Qqq #455433
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105 авто другий показник після 16 березня 22 року (179)
22 спец - повтор рекорду
Логістика 14 тис з початку року.
І ВСЕ....
Точних даних не знайшов, тому можна лише приблизно уявити кількість дохляків
259!!! одиниць техніки та 1400! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки продовжує бити рекорди.
Арта супер, логістика більше сотні, спецтехніка 22! і ППО 7!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 647 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
вересень 24-го на зараз 821 од, попереду ще п'ять діб вересня і потенційні 150 одиниць броні з огляду на середньодобові втрати, побачимо.