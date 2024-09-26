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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 647 800 осіб (+1400 за добу), 8825 танків, 18 620 артсистем, 17 348 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

ліквідація

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 647 800 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 647800 (+1400) осіб,
  • танків ‒ 8825 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17348 (+44) од,
  • артилерійських систем  – 18620 (+71) од,
  • РСЗВ – 1199 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 959 (+7) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15946 (+67),
  • крилаті ракети ‒ 2599 (+4),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25353 (+105) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3190 (+22).

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Скільки окупантів ліквідовано за 25 вересня

Автор: 

армія рф (17509) Генштаб ЗС (6627) ліквідація (3970) знищення (7322)


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Топ коментарі
+24
Оце намолот - 259 од наземки мабуть рекорд, в цьому році так точно.
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26.09.2024 07:58
+22
7 ППО - не пригадую такого урожаю
105 авто другий показник після 16 березня 22 року (179)
22 спец - повтор рекорду

Логістика 14 тис з початку року.
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26.09.2024 08:02
+19
Минув 3872 день москальсько-української війни.
259!!! одиниць техніки та 1400! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки продовжує бити рекорди.
Арта супер, логістика більше сотні, спецтехніка 22! і ППО 7!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 647 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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26.09.2024 08:47
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Оце намолот - 259 од наземки мабуть рекорд, в цьому році так точно.
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26.09.2024 07:58 Відповісти
7 ППО - не пригадую такого урожаю
105 авто другий показник після 16 березня 22 року (179)
22 спец - повтор рекорду

Логістика 14 тис з початку року.
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26.09.2024 08:02 Відповісти
Здається, такого не було з часів лютого-березня 22 року, коли випалювали величезні колони з усім тим мотлохом. А ще артилерія тримає високу планку, що не може не тішити 👏
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26.09.2024 08:40 Відповісти
Останнього часу став часто помічати нові Богдани на дорозі ))
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26.09.2024 08:53 Відповісти
Це добре, ще б снарядів для них вдосталь.
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26.09.2024 09:06 Відповісти
Цікаво було-б заглянуть в їх госпітальний облік - подивиться на смертність та інвалідність ... Адже ми таке не враховуємо... Заодно і оцінить рівень меддопомоги - вони ж основну масу поранених ховають на окупованих територіях - у Росію стараються не везти (бояться розголосу про масштаби втрат)... А там проблеми з медпрацівниками - не вистачає "спеців" Та і просто санітарів...А це впливає на рівень своєчасності та обсягу медичних процедур - не змогла медсестра вчасно добігти до пораненого..... Або хірург "невисокої кваліфікації"...
І ВСЕ....
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26.09.2024 09:00 Відповісти
https://www.volynnews.com/news/all/brytanska-rozvidka-nazvala-prychynu-vysokoyi-smertnosti-rosiyskykh-sol/ Розвідка Британії назвала причину високої смертністі серед поранених.
Точних даних не знайшов, тому можна лише приблизно уявити кількість дохляків
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26.09.2024 09:18 Відповісти
Причому це стаття річної давнини, коли цитата: оскільки в середньому протягом 17 місяців щодня уражалися близько 400 осіб.
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26.09.2024 09:25 Відповісти
Щось мені підказує, що значних змін у них немає й досі
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26.09.2024 09:32 Відповісти
Цензор нас чує, тільки вийшла стаття ))
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26.09.2024 09:36 Відповісти
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26.09.2024 09:42 Відповісти
"Дядько" просто "в курсі" деяких речей! Якщо він не "в курсі(або не хоче говорить)" - просто МОВЧИТЬ...
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26.09.2024 09:36 Відповісти
Можеш "ахрєнєтьь" - смертність 25-30 % уже вважається "критичною"!!!
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26.09.2024 12:12 Відповісти
Як там кажуть: здох Ваньок, та й хер з ним.
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26.09.2024 13:09 Відповісти
дуже смачно!!!ППО-7.авто -105.спец.техніки- 22.щеб пару літачків щоб каби не скидали щос таких новин давно не було
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26.09.2024 08:23 Відповісти
Знову кацапи лізуть масово,от і багато техніки згоріло
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26.09.2024 08:27 Відповісти
Минув 3872 день москальсько-української війни.
259!!! одиниць техніки та 1400! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки продовжує бити рекорди.
Арта супер, логістика більше сотні, спецтехніка 22! і ППО 7!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 647 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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26.09.2024 08:47 Відповісти
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26.09.2024 08:49 Відповісти
Яке велике місто Махачкала! По півтори тисячі м'яса на добу укладаємо, і досі ніяк з нього не виліземо...
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26.09.2024 10:24 Відповісти
+1400 хороших москаликів за добу , то мабуть вересневий рекорд . Слава ЗСУ.
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26.09.2024 08:52 Відповісти
Позавчора було теж +1400 ))
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26.09.2024 08:54 Відповісти
Вересневий 1500, другий 1440, а вже потім 1400 (два рази)
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26.09.2024 12:17 Відповісти
Схоже рашистам що б задовольнити хворі імперські у'явлення бункерного чорта нічого не жаль ,а тим більше відчули свою безкарність і страх авантюриста Трампа,тому здихайте тупі кацапи.Слава ЗСУ!
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26.09.2024 08:56 Відповісти
Бо вони виховані в імперії такими самими імперцями, тільки нижчого стану.
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26.09.2024 09:27 Відповісти
послезавтра вырисовывается юбилей по мясу - 650к
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26.09.2024 09:06 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!
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26.09.2024 10:13 Відповісти
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26.09.2024 10:22 Відповісти
164 см - то мабуть талія
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26.09.2024 12:29 Відповісти
Ні, тільки пика
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26.09.2024 12:35 Відповісти
Техніки же накосили, але броні все-одно мало
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26.09.2024 10:27 Відповісти
Броня вересень 22-го 961 од, вересень 23-го 621 од,
вересень 24-го на зараз 821 од, попереду ще п'ять діб вересня і потенційні 150 одиниць броні з огляду на середньодобові втрати, побачимо.
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26.09.2024 12:28 Відповісти
Після таких втрат деякі арміі світу перестають існувати. А тут ….
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26.09.2024 10:46 Відповісти
Колись кількість перейде в нову якість. Слава ЗСУ !
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26.09.2024 11:41 Відповісти
 
 