Россияне атаковали железнодорожный вокзал на Сумщине: Ранены 3 человека
Российские оккупационные войска атаковали железнодорожную станцию на Сумщине, в результате чего ранены 3 человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Около 13 часов РФ ударили FPV-дронами по железнодорожной станции Хутор-Михайловский (г. Дружба) Шосткинского района.
"В результате атаки врага получили ранения трое работников железнодорожного вокзала", - отметили в прокуратуре.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
igor koval #550777
показать весь комментарий26.09.2024 15:50 Ответить Мне нравится 1
Sergey Rafalovych
показать весь комментарий26.09.2024 17:17 Ответить Мне нравится 0
Сум
показать весь комментарий26.09.2024 17:37 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль