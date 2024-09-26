Россияне атаковали железнодорожный вокзал на Сумщине: Ранены 3 человека

Российские оккупационные войска атаковали железнодорожную станцию на Сумщине, в результате чего ранены 3 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Около 13 часов РФ ударили FPV-дронами по железнодорожной станции Хутор-Михайловский (г. Дружба) Шосткинского района.

"В результате атаки врага получили ранения трое работников железнодорожного вокзала", - отметили в прокуратуре.

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