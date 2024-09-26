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Новости Война
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Россияне атаковали железнодорожный вокзал на Сумщине: Ранены 3 человека

РФ атакувала залізничну станцію Хутір-Михайлівський на Сумщині: поранено 3 особи

Российские оккупационные войска атаковали железнодорожную станцию на Сумщине, в результате чего ранены 3 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Около 13 часов РФ ударили FPV-дронами по железнодорожной станции Хутор-Михайловский (г. Дружба) Шосткинского района.

"В результате атаки врага получили ранения трое работников железнодорожного вокзала", - отметили в прокуратуре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщине на границе с Курской областью россияне уменьшили количество обстрелов, - Госпогранслужба

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обстрел (27312) Сумская область (3163) fvp-дрон (108)


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..у прикордонних районах України зброя має бути (може бути) в усих чоловіків притомного віку та стану.. мусора та СБУ нікого (не усих) не врятують (не для того мама квіточку ростила), а шанс на захист має бути у кожного готового для захисту себе-родини-держави.. але, вже ясно, не у цій "країні мрії Зєлєнскага"..
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26.09.2024 15:50 Ответить
а чому ми не кошмаремо кацапню заправки газорозподільні станції котельні чому жаліти нечисть
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26.09.2024 17:17 Ответить
А в Сумах розклад стоянки пригородної електрички подовжили:раніше на вокзалі стояла 50 хвилин,тепер-годину!!! Чи дрона чекають? А люди в потягу годину сидять,щоб потім доїхать.
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26.09.2024 17:37 Ответить
 
 