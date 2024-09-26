УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9629 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 653 3

Росіяни атакували залізничний вокзал на Сумщині: Поранено 3 особи

РФ атакувала залізничну станцію Хутір-Михайлівський на Сумщині: поранено 3 особи

Російські окупаційні війська атакували залізничну станцію на Сумщиниі, внаслідок чого поранено 3 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Близько 13 години РФ вдарили FPV-дронами по залізничній станції Хутір-Михайлівський (м. Дружба) Шосткинського району.

"Унаслідок атаки ворога отримали поранення троє працівників залізничного вокзалу", - зазначили у прокуратурі.

Читайте: На Сумщині на кордоні з Курською областю росіяни зменшили кількість обстрілів, - Держприкордонслужба

Автор: 

обстріл (28657) Сумська область (3714) fpv-дрон (114)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
..у прикордонних районах України зброя має бути (може бути) в усих чоловіків притомного віку та стану.. мусора та СБУ нікого (не усих) не врятують (не для того мама квіточку ростила), а шанс на захист має бути у кожного готового для захисту себе-родини-держави.. але, вже ясно, не у цій "країні мрії Зєлєнскага"..
показати весь коментар
26.09.2024 15:50 Відповісти
а чому ми не кошмаремо кацапню заправки газорозподільні станції котельні чому жаліти нечисть
показати весь коментар
26.09.2024 17:17 Відповісти
А в Сумах розклад стоянки пригородної електрички подовжили:раніше на вокзалі стояла 50 хвилин,тепер-годину!!! Чи дрона чекають? А люди в потягу годину сидять,щоб потім доїхать.
показати весь коментар
26.09.2024 17:37 Відповісти
 
 