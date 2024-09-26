Росіяни атакували залізничний вокзал на Сумщині: Поранено 3 особи

Російські окупаційні війська атакували залізничну станцію на Сумщиниі, внаслідок чого поранено 3 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Близько 13 години РФ вдарили FPV-дронами по залізничній станції Хутір-Михайлівський (м. Дружба) Шосткинського району.

"Унаслідок атаки ворога отримали поранення троє працівників залізничного вокзалу", - зазначили у прокуратурі.

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