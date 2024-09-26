Оккупанты ударили по Торецку: Погибли 2 человека, снаряд попал в дом
Российские войска обстреляли город Торецк в Донецкой области, в результате чего погибли 2 человека, двое ранены.
Об этом заявил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Ночью россияне ударили по городу из артиллерии, один из снарядов попал в дом.
"На месте погибли 75-летний мужчина и 50-летняя женщина", - добавил он.
Напомним, сегодня российские войска также ударили по жилой застройке в Часовом Яру, в результате этого погиб 1 человек, трое получили ранения.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль