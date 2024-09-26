Оккупанты ударили по Торецку: Погибли 2 человека, снаряд попал в дом

Российские войска обстреляли город Торецк в Донецкой области, в результате чего погибли 2 человека, двое ранены.

Об этом заявил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Ночью россияне ударили по городу из артиллерии, один из снарядов попал в дом.

"На месте погибли 75-летний мужчина и 50-летняя женщина", - добавил он.

Напомним, сегодня российские войска также ударили по жилой застройке в Часовом Яру, в результате этого погиб 1 человек, трое получили ранения.

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