УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9632 відвідувача онлайн
Новини Війна
385 0

Окупанти вдарили по Торецьку: Загинули 2 особи, снаряд влучив у будинок

РФ з артилерії вдарила по Торецьку: 2 особи загинули

Російські війська обстріляли місто Торецьк на Донеччині, внаслідок чого загинули 2 особи, двоє поранено.

Про це заявив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Вночі росіяни вдарили по місту з артилерії, один зі снарядів влучив у будинок.

"На місці загинули 75-річний чоловік і 50-річна жінка", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні російські війська також вдарили по житловій забудові в Часовому Яру, внаслідок цього загинула 1 особа, троє дістали поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти продовжують просуватись поблизу Вугледара та Торецька, - DeepState. КАРТА

Автор: 

обстріл (28657) Донецька область (8558) Торецьк (473)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 