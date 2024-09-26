Окупанти вдарили по Торецьку: Загинули 2 особи, снаряд влучив у будинок
Російські війська обстріляли місто Торецьк на Донеччині, внаслідок чого загинули 2 особи, двоє поранено.
Про це заявив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Вночі росіяни вдарили по місту з артилерії, один зі снарядів влучив у будинок.
"На місці загинули 75-річний чоловік і 50-річна жінка", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні російські війська також вдарили по житловій забудові в Часовому Яру, внаслідок цього загинула 1 особа, троє дістали поранення.
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