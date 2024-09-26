УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9629 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
678 2

Окупанти вдарили по житловій забудові в Часовому Яру: Одна людина загинула, ще трьох поранено

Часів Яр на Донеччині

Війська РФ забрали життя одного та поранили трьох цивільних у Часовому Яру на Донеччині.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Так, 26 вересня 2024 року ЗС РФ, ймовірно, зі ствольної артилерії обстріляли м. Часів Яр. Вкотре під прицілом окупантів опинився квартал з житловою забудовою.

Як зазначається, внаслідок атаки по приватному сектору дістав тілесні ушкодження, несумісні з життям, 48-річний містянин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти можуть посилити угруповання біля Часового Яру і намагатися взяти місто в кліщі, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков

Крім того, постраждали три особи – 33-річна жінка і двоє чоловіків 26 й 65 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми і осколкові поранення, а також акубаротравму. Їх доставлено до лікарні.

Повідомляється, що на момент удару всі потерпілі перебували на території одного з домоволодінь.

Також читайте: Сили оборони контролюють 90% території Часового Яру, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков

Раніше повідомлляося, що вся територія Часовоярської громади перебуває під вогневим контролем ворога. Більша частина приватного сектора міста випалена фосфором, зруйнована артою та РСЗВ. На цей час близько 460 осіб залишаються на території всієї громади, вони роззосереджені по всій території, але все одно залишаються в місті.

Автор: 

обстріл (28657) Донецька область (8558) Часів Яр (342)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бийте у відповідь по жилим будинкам кацапів. Око за око, зуб за зуб. Смерть кацапам! Путлер капут!
показати весь коментар
26.09.2024 14:57 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2024 16:17 Відповісти
 
 