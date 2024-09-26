Окупанти вдарили по житловій забудові в Часовому Яру: Одна людина загинула, ще трьох поранено

Війська РФ забрали життя одного та поранили трьох цивільних у Часовому Яру на Донеччині.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Так, 26 вересня 2024 року ЗС РФ, ймовірно, зі ствольної артилерії обстріляли м. Часів Яр. Вкотре під прицілом окупантів опинився квартал з житловою забудовою.

Як зазначається, внаслідок атаки по приватному сектору дістав тілесні ушкодження, несумісні з життям, 48-річний містянин.

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Крім того, постраждали три особи – 33-річна жінка і двоє чоловіків 26 й 65 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми і осколкові поранення, а також акубаротравму. Їх доставлено до лікарні.

Повідомляється, що на момент удару всі потерпілі перебували на території одного з домоволодінь.

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Раніше повідомлляося, що вся територія Часовоярської громади перебуває під вогневим контролем ворога. Більша частина приватного сектора міста випалена фосфором, зруйнована артою та РСЗВ. На цей час близько 460 осіб залишаються на території всієї громади, вони роззосереджені по всій території, але все одно залишаються в місті.