Оккупанты ударили по жилой застройке в Часовом Яре: Один человек погиб, еще трое ранены

Войска РФ унесли жизни одного и ранили трех гражданских в Часовом Яре в Донецкой области.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Так, 26 сентября 2024 года ВС РФ, вероятно, из ствольной артиллерии обстреляли г. Часов Яр. В очередной раз под прицелом оккупантов оказался квартал с жилой застройкой.

Как отмечается, в результате атаки по частному сектору получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 48-летний горожанин.

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Кроме того, пострадали три человека - 33-летняя женщина и двое мужчин 26 и 65 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения, а также акубаротравма. Они доставлены в больницу.

Сообщается, что на момент удара все пострадавшие находились на территории одного из домовладений.

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Ранее сообщалось, что вся территория Часовоярской громады находится под огневым контролем врага. Большая часть частного сектора города выжжена фосфором, разрушена артой и РСЗО. На данный момент около 460 человек остаются на территории всей громады, они рассредоточены по всей территории, но все равно остаются в городе.