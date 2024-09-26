Оккупанты ударили по жилой застройке в Часовом Яре: Один человек погиб, еще трое ранены
Войска РФ унесли жизни одного и ранили трех гражданских в Часовом Яре в Донецкой области.
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Так, 26 сентября 2024 года ВС РФ, вероятно, из ствольной артиллерии обстреляли г. Часов Яр. В очередной раз под прицелом оккупантов оказался квартал с жилой застройкой.
Как отмечается, в результате атаки по частному сектору получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 48-летний горожанин.
Кроме того, пострадали три человека - 33-летняя женщина и двое мужчин 26 и 65 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения, а также акубаротравма. Они доставлены в больницу.
Сообщается, что на момент удара все пострадавшие находились на территории одного из домовладений.
Ранее сообщалось, что вся территория Часовоярской громады находится под огневым контролем врага. Большая часть частного сектора города выжжена фосфором, разрушена артой и РСЗО. На данный момент около 460 человек остаются на территории всей громады, они рассредоточены по всей территории, но все равно остаются в городе.
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