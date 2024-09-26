Рашисты могут усилить группировку около Часова Яра и попытаться взять город в клещи, - пресс-офицер 26-й артбригады Калашников

Российские войска будут пытаться "продавить" подразделения Вооруженных Сил Украины в районе города Часов Яр Донецкой области. Город остается приоритетным направлением для оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Еспресо" рассказал офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников.

"В перспективе можно ожидать, что они (россияне, - ред.) все же усилят группировку на этом направлении (Часов Яр, - ред.) и будут пытаться нас продавить. Причем прижать не только нас в лоб по фронту, а и пытаться все же взять в клещи. Потому что Часов Яр для них остается очень приоритетным направлением", - отметил он.

По его словам, город расположен на максимальной высоте в этом регионе, за ним в низине находится агломерация Константиновка, Краматорск, Дружковка, Славянск.

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Пресс-офицер бригады также рассказал, что россиянам дало бы продвижение в город.

"Также если бы они смогли протиснуться в Часов Яр, они могли бы получить выход на оперативное пространство для того, чтобы продвигаться дальше.... То есть оно между собой все единое целое, но в перспективе - да, враг будет пытаться нас продвинуть, потому что Часов Яр им также мешает выйти на административные границы Донецкой, Луганской областей, которые были задекларированы именно перед началом их российской СВО", - добавил Калашников.

Ранее Калашников сообщал, что украинские военные контролируют 90% территории Часова Яра.

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