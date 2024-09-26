Рашисти можуть посилити угруповання біля Часового Яру і намагатися взяти місто в кліщі, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков

Російські війська намагатимуться "протиснути" підрозділи Збройних Сил України у районі міста Часів Яр Донецької області. Місто залишається пріоритетним напрямком для окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім.Романа Дашкевича Олег Калашніков.

"У перспективі можна очікувати, що вони (росіяни, - ред.) все ж таки посилять угруповання на цьому напрямку (Часів Яр, - ред.) і будуть намагатися нас протиснути. При чому притиснути не тільки нас в лоб по фронту, а і намагатися все ж таки взяти в кліщі. Тому що Часів Яр для них залишається дуже пріоритетним напрямком", - зазначи він.

За його словами, місто розташоване на максимальній висоті у цьому регіоні, за ним у низині знаходиться агломерація Костянтинівка, Краматорськ, Дружківка, Слов’янськ.

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Пресофіцер бригади також розповів, що росіянам дало б просування у місто.

"Також якби вони змогли протиснутись в Часів Яр, вони могли б отримати вихід на оперативний простір для того, щоб просуватися далі.... Тобто воно між собою все єдине ціле, але в перспективі так, ворог буде намагатися нас просунути, тому що Часів Яр їм також заважає вийти на адміністративні кордони Донецької, Луганської областей, які були задекларовані саме перед початком їхньої російської СВО", - додав Калашніков.

Раніше Калашніков повідомляв, що українські військові контролюють 90% території Часового Яру.

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