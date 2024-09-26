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Новости
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За два года иностранцы сформировали в "Дії" более 20 тыс. вида на жительство в Украине, - Федоров

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За два года иностранцы сформировали через приложение "Дія" более 20 тыс. видов на постоянное и временное проживание в нашей стране.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что 26 сентября Кабинет Министров подтвердил успех такого проекта, и отныне электронные удостоверения используют на постоянной основе.

Среди документов, которые иностранцы сформировали в "Дії":

  • более 18,3 тысячи видов на постоянное проживание;
  • более 2,8 тысячи видов на временное проживание.

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Чиновник напомнил, что документы в "Дії" имеют такую же юридическую силу, как и физические.

Сейчас, по словам Федорова, Минцифры работает над тем, чтобы украинцы могли удобно шерить копии удостоверений через "Дію".

Также министр анонсировал программу u-Residency для иностранцев, которая позволит им онлайн открывать счета, вести бизнес и платить налоги в Украине.

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Автор: 

иностранец (492) Федоров Михаил (507) Дія (426)


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Топ комментарии
+6
Цікаво звідки ці "іноземці"?

Щось підказує, що це Роіся, Іран, Ліван, Сирія та інші терористичні клоаки.
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26.09.2024 18:46
+4
Україна - для українців.
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26.09.2024 18:26
+2
Ага, а за простою довідкою стара бабця має по бюрократах ходити і в ноги їм кланятися. Зелені ******!
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26.09.2024 18:14
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Ну то й шо - крупний успіх?
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26.09.2024 18:13 Ответить
Ага, а за простою довідкою стара бабця має по бюрократах ходити і в ноги їм кланятися. Зелені ******!
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26.09.2024 18:14 Ответить
Це якась абсолютна херня.
Це потужна перемога? ну давайте, нехай курди й азери їдуть на головах в українців дині вирощувати.
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26.09.2024 18:22 Ответить
Україна - для українців.
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26.09.2024 18:26 Ответить
До біса цікавий байкар! Але, як брехун, невиліковний.
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26.09.2024 18:29 Ответить
Цікаво звідки ці "іноземці"?

Щось підказує, що це Роіся, Іран, Ліван, Сирія та інші терористичні клоаки.
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26.09.2024 18:46 Ответить
Іде повзуча підміна українців.
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26.09.2024 18:48 Ответить
Навряд. 20000 це спальний район середній. В масштабі України ні про що.
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26.09.2024 18:50 Ответить
нормальний такий батальйон
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26.09.2024 18:53 Ответить
ой, легіон!
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26.09.2024 18:54 Ответить
Якась куца інформація, оскільки мова йде лише про тих іноземців які отримали посвідку на проживання через Дію і не наведено даних скільки всього іноземців за цей час отримали право на постійне проживання в Україні.
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26.09.2024 19:51 Ответить
І незабаром вони за дивним збігом обставин стануть власниками української землі.
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26.09.2024 20:49 Ответить
 
 