За два года иностранцы сформировали в "Дії" более 20 тыс. вида на жительство в Украине, - Федоров

За два года иностранцы сформировали через приложение "Дія" более 20 тыс. видов на постоянное и временное проживание в нашей стране.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что 26 сентября Кабинет Министров подтвердил успех такого проекта, и отныне электронные удостоверения используют на постоянной основе.

Среди документов, которые иностранцы сформировали в "Дії":

более 18,3 тысячи видов на постоянное проживание;

более 2,8 тысячи видов на временное проживание.

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Чиновник напомнил, что документы в "Дії" имеют такую же юридическую силу, как и физические.

Сейчас, по словам Федорова, Минцифры работает над тем, чтобы украинцы могли удобно шерить копии удостоверений через "Дію".

Также министр анонсировал программу u-Residency для иностранцев, которая позволит им онлайн открывать счета, вести бизнес и платить налоги в Украине.

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