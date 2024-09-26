За два года иностранцы сформировали в "Дії" более 20 тыс. вида на жительство в Украине, - Федоров
За два года иностранцы сформировали через приложение "Дія" более 20 тыс. видов на постоянное и временное проживание в нашей стране.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что 26 сентября Кабинет Министров подтвердил успех такого проекта, и отныне электронные удостоверения используют на постоянной основе.
Среди документов, которые иностранцы сформировали в "Дії":
- более 18,3 тысячи видов на постоянное проживание;
- более 2,8 тысячи видов на временное проживание.
Чиновник напомнил, что документы в "Дії" имеют такую же юридическую силу, как и физические.
Сейчас, по словам Федорова, Минцифры работает над тем, чтобы украинцы могли удобно шерить копии удостоверений через "Дію".
Также министр анонсировал программу u-Residency для иностранцев, которая позволит им онлайн открывать счета, вести бизнес и платить налоги в Украине.
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Це потужна перемога? ну давайте, нехай курди й азери їдуть на головах в українців дині вирощувати.
Щось підказує, що це Роіся, Іран, Ліван, Сирія та інші терористичні клоаки.