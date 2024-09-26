За два роки іноземці сформували в "Дії" понад 20 тис. посвідок на проживання в Україні, - Федоров
За два роки іноземці сформували через застосунок "Дія" понад 20 тис. посвідок на постійне та тимчасове проживання в нашій країні.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Він розповів, що 26 вересня Кабінет Міністрів підтвердив успіх такого проєкту, і відтепер електронні посвідки використовують на постійній основі.
Серед документів, які іноземці сформували в "Дії":
- понад 18,3 тисячі посвідок на постійне проживання;
- понад 2,8 тисячі посвідок на тимчасове проживання.
Урядовець нагадав, що документи в "Дії" мають таку ж юридичну силу, як і фізичні.
Наразі, за словами Федорова, Мінцифри працює над тим, щоб українці могли зручно шерити копії посвідок через "Дію".
Також міністр анонсував програму u-Residency для іноземців, яка дозволить їм онлайн відкривати рахунки, вести бізнес та сплачувати податки в Україні.
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Це потужна перемога? ну давайте, нехай курди й азери їдуть на головах в українців дині вирощувати.
Щось підказує, що це Роіся, Іран, Ліван, Сирія та інші терористичні клоаки.