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Новини
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За два роки іноземці сформували в "Дії" понад 20 тис. посвідок на проживання в Україні, - Федоров

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За два роки іноземці сформували через застосунок "Дія" понад 20 тис. посвідок на постійне та тимчасове проживання в нашій країні.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що 26 вересня Кабінет Міністрів підтвердив успіх такого проєкту, і відтепер електронні посвідки використовують на постійній основі.

Серед документів, які іноземці сформували в "Дії":

  • понад 18,3 тисячі посвідок на постійне проживання;
  • понад 2,8 тисячі посвідок на тимчасове проживання.

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Урядовець нагадав, що документи в "Дії" мають таку ж юридичну силу, як і фізичні.

Наразі, за словами Федорова, Мінцифри працює над тим, щоб українці могли зручно шерити копії посвідок через "Дію".

Також міністр анонсував програму u-Residency для іноземців, яка дозволить їм онлайн відкривати рахунки, вести бізнес та сплачувати податки в Україні.

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Автор: 

іноземець (390) Федоров Михайло (881) Дія (1131)


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Топ коментарі
+6
Цікаво звідки ці "іноземці"?

Щось підказує, що це Роіся, Іран, Ліван, Сирія та інші терористичні клоаки.
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26.09.2024 18:46
+4
Україна - для українців.
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26.09.2024 18:26
+2
Ага, а за простою довідкою стара бабця має по бюрократах ходити і в ноги їм кланятися. Зелені ******!
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26.09.2024 18:14
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Ну то й шо - крупний успіх?
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26.09.2024 18:13 Відповісти
Ага, а за простою довідкою стара бабця має по бюрократах ходити і в ноги їм кланятися. Зелені ******!
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26.09.2024 18:14 Відповісти
Це якась абсолютна херня.
Це потужна перемога? ну давайте, нехай курди й азери їдуть на головах в українців дині вирощувати.
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26.09.2024 18:22 Відповісти
Україна - для українців.
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26.09.2024 18:26 Відповісти
До біса цікавий байкар! Але, як брехун, невиліковний.
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26.09.2024 18:29 Відповісти
Цікаво звідки ці "іноземці"?

Щось підказує, що це Роіся, Іран, Ліван, Сирія та інші терористичні клоаки.
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26.09.2024 18:46 Відповісти
Іде повзуча підміна українців.
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26.09.2024 18:48 Відповісти
Навряд. 20000 це спальний район середній. В масштабі України ні про що.
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26.09.2024 18:50 Відповісти
нормальний такий батальйон
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26.09.2024 18:53 Відповісти
ой, легіон!
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26.09.2024 18:54 Відповісти
Якась куца інформація, оскільки мова йде лише про тих іноземців які отримали посвідку на проживання через Дію і не наведено даних скільки всього іноземців за цей час отримали право на постійне проживання в Україні.
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26.09.2024 19:51 Відповісти
І незабаром вони за дивним збігом обставин стануть власниками української землі.
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26.09.2024 20:49 Відповісти
 
 