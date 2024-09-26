Белый дом о требовании республиканцев расследовать визит Зеленского на завод: Два месяца назад было похожее мероприятие с губернатором-республиканцем
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в визите президента Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании, который является ключевым штатом на выборах, нет ничего чрезвычайного, и призвала республиканцев отказаться от требования провести расследование из-за якобы политичности такого визита.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Пресс-секретарь отметила на брифинге в четверг, что украинская сторона обратились с просьбой посетить завод, где трудоустроены американские работники, и назвала это обычным запросом от украинцев во время войны.
Также она напомнила о похожем визите президента Зеленского два месяца назад в Юте.
"Всего два месяца назад президент Зеленский посетил штат Юта и провел очень похожее мероприятие с губернатором-республиканцем. На том мероприятии присутствовали представители Республиканской партии, и не было ни одного требования провести расследование. Поэтому мы призываем республиканцев в Палате представителей отказаться от этого", - сказала пресс-секретарь Белого дома.
Напомним, республиканцы в Конгрессе США инициировали расследование относительно визита президента Владимира Зеленского в Пенсильванию на завод по производству боеприпасов.
Они считают, что своим визитом Зеленский поддержал демократов перед выборами в ноябре и таким образом вмешался в выборы.
Председатель Надзорного комитета Палаты представителей Джеймс Комер заявил, что комитет стремится определить, пыталась ли администрация Байдена-Харрис использовать Зеленского для содействия президентской кампании вице-президента Харрис.
А спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обнародовал в среду письмо в адрес президента Зеленского с ультимативными требованиями из-за визита украинского президента на завод в Пенсильвании.
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Хоча, в Палаті привід буде поговорити, навіть якийсь комітет винесе постанову про черговий імпічмент Байдену, але його Джонсон традиційно наввіть на голосування не поставить
Постараюся не переплутати.
Президент Владимир Зеленский во время визита в США принял участие в ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов и встретился с руководителями американских штатов в Солт-Лейк-Сити.
В США 50 губернаторов, и они представляют две основные партии:
Республиканская партия (GOP): 26 губернаторов.
Демократическая партия: 24 губернатора.
Зеленский отметил потребности Украины в бомбоубежищах для учебных заведений, а также в ПВО и генерации электричества и призвал губернаторов американских штатов к развитию регионального сотрудничества с украинскими областями.
Вроде встречался на официальном собрании, просил демократов и республиканцев
"украинская сторона обратились с просьбой посетить завод, где трудоустроены американские работники"
мы только выбрали штат
Могли бы выбрать республиканский Арканзас, https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_08AUG2024.pdf он больше всех получил денег 2.9млрд
по программам USAI и восстановление складов
Пенсильвания на 2м месте - 2млрд