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Белый дом о требовании республиканцев расследовать визит Зеленского на завод: Два месяца назад было похожее мероприятие с губернатором-республиканцем

Зеленський відвідав завод у США, де виробляють снаряди для України

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в визите президента Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании, который является ключевым штатом на выборах, нет ничего чрезвычайного, и призвала республиканцев отказаться от требования провести расследование из-за якобы политичности такого визита.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Пресс-секретарь отметила на брифинге в четверг, что украинская сторона обратились с просьбой посетить завод, где трудоустроены американские работники, и назвала это обычным запросом от украинцев во время войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конгрессмены-республиканцы считают визит Зеленского на завод в Пенсильвании агитацией за Харрис и требуют расследования

Также она напомнила о похожем визите президента Зеленского два месяца назад в Юте.

"Всего два месяца назад президент Зеленский посетил штат Юта и провел очень похожее мероприятие с губернатором-республиканцем. На том мероприятии присутствовали представители Республиканской партии, и не было ни одного требования провести расследование. Поэтому мы призываем республиканцев в Палате представителей отказаться от этого", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, республиканцы в Конгрессе США инициировали расследование относительно визита президента Владимира Зеленского в Пенсильванию на завод по производству боеприпасов.

Они считают, что своим визитом Зеленский поддержал демократов перед выборами в ноябре и таким образом вмешался в выборы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с сенаторами от Республиканской и Демократической партий, чтобы обсудить пункты Плана победы. ФОТОрепортаж

Председатель Надзорного комитета Палаты представителей Джеймс Комер заявил, что комитет стремится определить, пыталась ли администрация Байдена-Харрис использовать Зеленского для содействия президентской кампании вице-президента Харрис.

А спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обнародовал в среду письмо в адрес президента Зеленского с ультимативными требованиями из-за визита украинского президента на завод в Пенсильвании.

Автор: 

визит (3088) Зеленский Владимир (20493) Конгресс США (1236) Жан-Пьер Карин (56)


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все логічно парирували.
Хоча, в Палаті привід буде поговорити, навіть якийсь комітет винесе постанову про черговий імпічмент Байдену, але його Джонсон традиційно наввіть на голосування не поставить
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26.09.2024 21:56 Ответить
То вимога не республиканцев, а трампистов по наводке кремлядей.
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26.09.2024 21:59 Ответить
Карін Жан-П'єр - це вона, а Еріх Марія Ремарк - це він.
Постараюся не переплутати.
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26.09.2024 22:16 Ответить
а Жан-П'єр Папен це футболіст
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26.09.2024 22:56 Ответить
Хм...спробуйте нагуглити "Зеленський відвідав штат Юта"...будете здивовані
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26.09.2024 22:59 Ответить
https://utahnewsdispatch.com/2024/07/12/come-to-ukraine-see-our-struggle-zelenskyy-tells-governors/
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26.09.2024 23:02 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/07/13/7190140/ Зеленский попросил губернаторов США сотрудничать с украинскими областями

Президент Владимир Зеленский во время визита в США принял участие в ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов и встретился с руководителями американских штатов в Солт-Лейк-Сити.

В США 50 губернаторов, и они представляют две основные партии:
Республиканская партия (GOP): 26 губернаторов.
Демократическая партия: 24 губернатора.

Зеленский отметил потребности Украины в бомбоубежищах для учебных заведений, а также в ПВО и генерации электричества и призвал губернаторов американских штатов к развитию регионального сотрудничества с украинскими областями.

Вроде встречался на официальном собрании, просил демократов и республиканцев

"украинская сторона обратились с просьбой посетить завод, где трудоустроены американские работники"
мы только выбрали штат

Могли бы выбрать республиканский Арканзас, https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_08AUG2024.pdf он больше всех получил денег 2.9млрд
по программам USAI и восстановление складов
Пенсильвания на 2м месте - 2млрд
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27.09.2024 00:44 Ответить
 
 