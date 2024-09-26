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Сумщина пережила 55 обстрелов в течение дня: 2 человека ранены

Наслідки російських обстрілів Сумщини 26 вересня

В течение дня россияне совершили 55 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 94 взрыва.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Эсманьская громада: враг бил из минометов (29 взрывов), FPV дронов (2 взрыва), также нанес атаку КАБ (4 взрыва).
  • Юнаковская громада: осуществлен пуск КАБ (2 взрыва).
  • Сумская громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв).
  • Великописаревская громада: произошли сбросы с БпЛА взрывных устройств типа ВОГ (4 взрыва), обстрелы с использованием FPV дронов (5 взрывов), минометный обстрел (4 взрыва)
  • Краснопольская громада: нанесена атака с использованием FPV дронов (6 взрывов), обстрелов из минометов (17 взрывов), РСЗО (12 взрывов), артиллерии (10 взрывов).
  • Белопольская громада: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва).
  • Новослободская громада: осуществлен пуск КАБ (3 взрыва), минометные обстрелы (18 взрывов).
  • Шалыгинская громада: произошел обстрел с использованием FPV дронов (4 взрыва), сброс с БпЛА взрывного устройства типа ВОГ (2 взрыва), обстрел из минометов (2 взрыва).

Читайте: На Сумщине на границе с Курской областью россияне уменьшили количество обстрелов, - Госпогранслужба

  • Середино-Будская громада: 17 мин сбросил враг на территорию громады. Также был обстрел с использованием 3 FPV дронов (3 взрыва).
  • Хотинская громада: был артиллерийский обстрел (4 взрыва).
  • Дружбовская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV дронов (2 взрыва), в результате чего ранения получили 2 гражданских лица.
  • Свесская громада: зафиксирован пуск КАБ (3 взрыва).
  • Глуховская громада: был обстрел с использованием FPV дронов (2 взрыва).
  • Миропольская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Путивльская громада: враг атаковал с использованием FPV дрона (1 взрыв).

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обстрел (27351) Сумская область (3169)


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Цікаво от пишуть вибухи з використанням фпв дронів. Як далеко залітає дрон фпв від свого оператора? Невже важко хоча б декілька снарядів чи мін кинути в район місцезнаходження операторів фпв?
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26.09.2024 23:41 Ответить
Дальність польоту - 10 км (з ретранслятором 16 км), висота - до 2-х кілометрів. Радари такий дрон не бачать, напрямок його руху може змінюватись, отже відстежити місцезнаходження оператора неможливо. Залишається лише РЕБ - радіоелектронна боротьба, яка діє, коли дрон вже дуже близько. Та і на кожній вулиці не поставиш систему РЕБ.
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27.09.2024 08:54 Ответить
 
 