Сумщина пережила 55 обстрелов в течение дня: 2 человека ранены

В течение дня россияне совершили 55 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 94 взрыва.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности:

Эсманьская громада: враг бил из минометов (29 взрывов), FPV дронов (2 взрыва), также нанес атаку КАБ (4 взрыва).

Юнаковская громада: осуществлен пуск КАБ (2 взрыва).

Сумская громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв).

Великописаревская громада: произошли сбросы с БпЛА взрывных устройств типа ВОГ (4 взрыва), обстрелы с использованием FPV дронов (5 взрывов), минометный обстрел (4 взрыва)

Краснопольская громада: нанесена атака с использованием FPV дронов (6 взрывов), обстрелов из минометов (17 взрывов), РСЗО (12 взрывов), артиллерии (10 взрывов).

Белопольская громада: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва).

Новослободская громада: осуществлен пуск КАБ (3 взрыва), минометные обстрелы (18 взрывов).

Шалыгинская громада: произошел обстрел с использованием FPV дронов (4 взрыва), сброс с БпЛА взрывного устройства типа ВОГ (2 взрыва), обстрел из минометов (2 взрыва).

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Середино-Будская громада: 17 мин сбросил враг на территорию громады. Также был обстрел с использованием 3 FPV дронов (3 взрыва).

Хотинская громада: был артиллерийский обстрел (4 взрыва).

Дружбовская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV дронов (2 взрыва), в результате чего ранения получили 2 гражданских лица.

Свесская громада: зафиксирован пуск КАБ (3 взрыва).

Глуховская громада: был обстрел с использованием FPV дронов (2 взрыва).

Миропольская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию громады.

Путивльская громада: враг атаковал с использованием FPV дрона (1 взрыв).

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