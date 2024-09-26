Сумщина пережила 55 обстрелов в течение дня: 2 человека ранены
В течение дня россияне совершили 55 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 94 взрыва.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Эсманьская громада: враг бил из минометов (29 взрывов), FPV дронов (2 взрыва), также нанес атаку КАБ (4 взрыва).
- Юнаковская громада: осуществлен пуск КАБ (2 взрыва).
- Сумская громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв).
- Великописаревская громада: произошли сбросы с БпЛА взрывных устройств типа ВОГ (4 взрыва), обстрелы с использованием FPV дронов (5 взрывов), минометный обстрел (4 взрыва)
- Краснопольская громада: нанесена атака с использованием FPV дронов (6 взрывов), обстрелов из минометов (17 взрывов), РСЗО (12 взрывов), артиллерии (10 взрывов).
- Белопольская громада: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва).
- Новослободская громада: осуществлен пуск КАБ (3 взрыва), минометные обстрелы (18 взрывов).
- Шалыгинская громада: произошел обстрел с использованием FPV дронов (4 взрыва), сброс с БпЛА взрывного устройства типа ВОГ (2 взрыва), обстрел из минометов (2 взрыва).
- Середино-Будская громада: 17 мин сбросил враг на территорию громады. Также был обстрел с использованием 3 FPV дронов (3 взрыва).
- Хотинская громада: был артиллерийский обстрел (4 взрыва).
- Дружбовская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV дронов (2 взрыва), в результате чего ранения получили 2 гражданских лица.
- Свесская громада: зафиксирован пуск КАБ (3 взрыва).
- Глуховская громада: был обстрел с использованием FPV дронов (2 взрыва).
- Миропольская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Путивльская громада: враг атаковал с использованием FPV дрона (1 взрыв).
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Людмила Полякова #573716
показать весь комментарий26.09.2024 23:41 Ответить Мне нравится 1
Сергей Кушнир #474364
показать весь комментарий27.09.2024 08:54 Ответить Мне нравится 0
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