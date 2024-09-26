Сумщина пережила 55 обстрілів протягом дня: 2 людей поранені
Протягом дня росіяни здійснили 55 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 94 вибухи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Есманьська громада: ворог бив з мінометів (29 вибухів), FPV дронів (2 вибухи), також завдав атаку КАБ (4 вибухи).
- Юнаківська громада: здійснено пуск КАБ (2 вибухи).
- Сумська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух).
- Великописарівська громада: відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв типу ВОГ (4 вибухи), обстріли з використанням FPV дронів (5 вибухів), мінометний обстріл (4 вибухи)
- Краснопільська громада: завдано атаку з використанням FPV дронів (6 вибухів), обстрілів з мінометів (17 вибухів), РСЗВ (12 вибухів), артилерії (10 вибухи).
- Білопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи).
- Новослобідська громада: здійснено пуск КАБ (3 вибухи), мінометні обстріли (18 вибухів).
- Шалигинська громада: відбулися обстріл з використанням FPV дронів (4 вибухи), скидання з БпЛА вибухового пристрою типу ВОГ (2 вибухи), обстріл з мінометів (2 вибухи).
- Середино-Будська громада: 17 мін скинув ворог на територію громади. Також був обстріл з використанням 3 FPV дронів (3 вибухи).
- Хотінська громада: був артилерійський обстріл (4 вибухи).
- Дружбівська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дронів (2 вибухи), у результаті чого поранення отримали 2 цивільні особи.
- Свеська громада: зафіксовано пуск КАБ (3 вибухи).
- Глухівська громада: був обстріл з використанням FPV дронів (2 вибухи).
- Миропільська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.
- Путивльська громада: ворог завдав атаку з використанням FPV дрону (1 вибух).
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Людмила Полякова #573716
показати весь коментар26.09.2024 23:41 Відповісти Мені подобається 1
Сергей Кушнир #474364
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