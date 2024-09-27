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Мужчина поджег себя в здании Полтавской ОВА, - Нацполиция

Чоловік підпалив себе у будівлі Полтавської ОВА

В здании Полтавской ОГА мужчина совершил самоподжог.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Около 12 часов в здании областной военной администрации 71-летний житель другой области облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Правоохранители, которые обеспечивали охрану помещения ОВА, потушили пламя на его одежде и вызвали скорую. Мужчину с ожогами госпитализировали.

Также читайте: Поджег авто ВСУ и Красного Креста: На Закарпатье задержан мужчина, который действовал по заказу спецслужб РФ. ФОТОрепортаж

Автор: 

поджог (1077) Нацполиция (16492) Тахтаулове (768)


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,ащо людин суіциднік то він всерівно це зробить
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27.09.2024 14:41 Ответить
Якщо вже так жити набридло, краще б з гранатою на Безуглу сіганув.
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27.09.2024 14:43 Ответить
Частково Ще краще кулемет і Арахамію, Безуглу, Гетманцева. Більше користі, а ніж звичайний суіцид. На квіток до Києва зібрали би всією громадою
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27.09.2024 14:50 Ответить
В кожного своя межа
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27.09.2024 14:50 Ответить
Від хорошого життя.
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27.09.2024 16:16 Ответить
"Чоловік підпалив себе біля будівлі Полтавської ОВА, -
а далі:
"Близько 12 години у будівлі обласної військової адміністрації...",-

Біля- то зовні, у будівлі- то всередині.
Який сенс читати подібне, коли навіть з місцем події суцільна брехня?
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27.09.2024 16:26 Ответить
В дурдом его надо. Бо завтра на кацапстане со всех утюгов будут волать 'Украина уже мобилизует 70летних, которые предпочитают спалить себя но не воевать с роисюшкой!
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27.09.2024 17:20 Ответить
Схоже на те, що чоловіка дістала влада неправомірними діями, а правди добитися законно він не міг, бо все корумповане і пов"язане між собою. У різних людей свої методи боротьби за правду. Так що не судіть тих, про кого нічого не знаєте і про їх мотиви. А в "дурку" краще самі зверніться. Ще невідомо, як би ви усі вчинили, якби вас несправедливо довели до відчаю !!!
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27.09.2024 18:30 Ответить
 
 