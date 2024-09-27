Мужчина поджег себя в здании Полтавской ОВА, - Нацполиция
В здании Полтавской ОГА мужчина совершил самоподжог.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Около 12 часов в здании областной военной администрации 71-летний житель другой области облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.
Правоохранители, которые обеспечивали охрану помещения ОВА, потушили пламя на его одежде и вызвали скорую. Мужчину с ожогами госпитализировали.
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а далі:
"Близько 12 години у будівлі обласної військової адміністрації...",-
Біля- то зовні, у будівлі- то всередині.
Який сенс читати подібне, коли навіть з місцем події суцільна брехня?