Чоловік підпалив себе біля будівлі Полтавської ОВА, - Нацполіція
У будівлі Полтавської ОВА чоловік здійснив самопідпал.
Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Близько 12 години у будівлі обласної військової адміністрації 71-річний житель іншої області облив себе легкозаймистою рідиною та підпалив.
Правоохоронці, які забезпечували охорону приміщення ОВА, загасили полум'я на його одязі та викликали швидку. Чоловіка з опіками госпіталізували.
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а далі:
"Близько 12 години у будівлі обласної військової адміністрації...",-
Біля- то зовні, у будівлі- то всередині.
Який сенс читати подібне, коли навіть з місцем події суцільна брехня?