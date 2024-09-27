УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11365 відвідувачів онлайн
Новини
4 369 9

Чоловік підпалив себе біля будівлі Полтавської ОВА, - Нацполіція

Чоловік підпалив себе у будівлі Полтавської ОВА

У будівлі Полтавської ОВА чоловік здійснив самопідпал.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 12 години у будівлі обласної військової адміністрації 71-річний житель іншої області облив себе легкозаймистою рідиною та підпалив.

Правоохоронці, які забезпечували охорону приміщення ОВА, загасили полум'я на його одязі та викликали швидку. Чоловіка з опіками госпіталізували.

Також читайте: Підпалив авто ЗСУ та Червоного Хреста: На Закарпатті затримано чоловіка, який діяв на замовлення спецслужб РФ. ФОТОрепортаж

Автор: 

підпал (679) Нацполіція (15205) Полтава (560)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
,ащо людин суіциднік то він всерівно це зробить
показати весь коментар
27.09.2024 14:41 Відповісти
Якщо вже так жити набридло, краще б з гранатою на Безуглу сіганув.
показати весь коментар
27.09.2024 14:43 Відповісти
Частково Ще краще кулемет і Арахамію, Безуглу, Гетманцева. Більше користі, а ніж звичайний суіцид. На квіток до Києва зібрали би всією громадою
показати весь коментар
27.09.2024 14:50 Відповісти
В кожного своя межа
показати весь коментар
27.09.2024 14:50 Відповісти
Від хорошого життя.
показати весь коментар
27.09.2024 16:16 Відповісти
"Чоловік підпалив себе біля будівлі Полтавської ОВА, -
а далі:
"Близько 12 години у будівлі обласної військової адміністрації...",-

Біля- то зовні, у будівлі- то всередині.
Який сенс читати подібне, коли навіть з місцем події суцільна брехня?
показати весь коментар
27.09.2024 16:26 Відповісти
В дурдом его надо. Бо завтра на кацапстане со всех утюгов будут волать 'Украина уже мобилизует 70летних, которые предпочитают спалить себя но не воевать с роисюшкой!
показати весь коментар
27.09.2024 17:20 Відповісти
Схоже на те, що чоловіка дістала влада неправомірними діями, а правди добитися законно він не міг, бо все корумповане і пов"язане між собою. У різних людей свої методи боротьби за правду. Так що не судіть тих, про кого нічого не знаєте і про їх мотиви. А в "дурку" краще самі зверніться. Ще невідомо, як би ви усі вчинили, якби вас несправедливо довели до відчаю !!!
показати весь коментар
27.09.2024 18:30 Відповісти
 
 