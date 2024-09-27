Чоловік підпалив себе біля будівлі Полтавської ОВА, - Нацполіція

У будівлі Полтавської ОВА чоловік здійснив самопідпал.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 12 години у будівлі обласної військової адміністрації 71-річний житель іншої області облив себе легкозаймистою рідиною та підпалив.

Правоохоронці, які забезпечували охорону приміщення ОВА, загасили полум'я на його одязі та викликали швидку. Чоловіка з опіками госпіталізували.

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