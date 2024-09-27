У нового французского правительства достаточно инструментов и мотивации, чтобы сохранить все расходы на помощь Украине, - спецпредставитель президента Эльбронн

Новое правительство Франции сохранит все расходы, связанные с финансированием потребностей Украины, заложенные непосредственно в бюджете на следующий год.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на Конгрессе регионов в Страсбурге рассказал уполномоченный президента Франции по вопросам экономической помощи и восстановления Украины Пьер Эльбронн.

"Вы можете быть спокойны, потому что, прежде всего, основной источник помощи Украине - европейский. Это специальная программа для Украины, макроэкономическая помощь, макрофинансовая, и это то, на что европейские государства уже согласились потратить 50 миллиардов евро. Франция платит свою долю в эту смету. До 2027 года Франция будет платить 18,6% или эквивалент в бюджет ЕС, и это точно не изменится", - подчеркнул Эльброн.

Относительно финансирования потребностей Украины, заложенных непосредственно в бюджете Франции, он отметил, что у нового правительства достаточно инструментов и мотивации, чтобы сохранить все расходы на следующий год.

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"У нас республика, с премьер-министром и правительством, очень проевропейским, поэтому я не думаю, что в этом есть какие-то сомнения. Кроме того, существуют инструменты, которыми они уже наделены. У нас создано Французское агентство развития, в котором уже заложено 450 миллионов евро, выделенных на следующие три года", - разъяснил Эльброн.

По его словам, новый премьер-министр Мишель Барнье всегда был очень предан Украине, поэтому можно не беспокоиться, что поддержка ослабнет.

"Барнье является также большим европейцем, на это указывает и вся его карьера в Еврокомиссии. И это был первый вопрос, который мне задал президент Зеленский, когда я встретился с ним в Берлине, сразу после решения президента о роспуске парламента. Я ему ответил, что это очевидно - Франция будет поддерживать Украину и в дальнейшем. Франция является демократической республикой, но в этом плане наши институты и в дальнейшем останутся организованными", - подчеркнул он.

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Кроме того, Эльброн добавил, что может это подтвердить также как Уполномоченный президента, который сотрудничает со всеми министерствами, правительством и с Елисейскими полями.