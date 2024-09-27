Новий французький уряд має достатньо інструментів і мотивації, щоб зберегти всі витрати на допомогу Україні, - спецпредставник президента Ельбронн

Новий уряд Франції збереже всі витрати, пов’язані з фінансуванням потреб України, закладені безпосередньо у бюджеті на наступний рік.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на Конгресі регіонів у Страсбурзі розповів уповноважений президента Франції з питань економічної допомоги та відновлення України П’єр Ельбронн.

"Ви можете бути спокійні, тому що, насамперед, основне джерело допомоги Україні - європейське. Це спеціальна програма для України, макроекономічна допомога, макрофінансова, і це те, на що європейські держави вже погодились витратити 50 мільярдів євро. Франція сплачує свою частку в цей кошторис. До 2027 року Франція буде платити 18,6% або еквівалент до бюджету ЄС, і це точно не зміниться", - наголосив Ельброн.

Стосовно фінансування потреб України, закладених безпосередньо у бюджеті Франції, він зауважив, що в нового уряду достатньо інструментів та мотивації, щоб зберегти всі витрати на наступний рік.

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"Ми маємо республіку, з прем'єр-міністром і урядом, дуже проєвропейським, тож я не думаю, що в цьому є якісь сумніви. Крім того, існують інструменти, якими вони вже наділені. У нас створене Французьке агентство розвитку, у якому вже закладено 450 мільйонів євро, виділених на наступні три роки", - роз’яснив Ельброн.

За його словами, новий прем'єр-міністр Мішель Барньє завжди був дуже відданий Україні, тож можна не турбуватися, що підтримка ослабне.

"Барньє є також великим європейцем, на це вказує і вся його кар’єра в Єврокомісії. І це було перше питання, яке мені поставив президент Зеленський, коли я зустрівся з ним у Берліні, одразу після рішення президента про розпуск парламенту. Я йому відповів, що це очевидно - Франція буде підтримувати Україну і надалі. Франція є демократичною республікою, але у цьому плані наші інституції й надалі залишаться організованими", - наголосив він.

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Крім того, Ельброн додав, що може це підтвердити також як Уповноважений президента, який співпрацює з усіма міністерствами, урядом та з Єлисейськими полями.