Франция поможет Украине пережить сложную зиму, - спецпредставитель Макрона Эльбронн

Французские компании эффективно работают в энергетической системе Украины, чтобы помочь ей пережить сложный зимний период, а инвестиции французского бизнеса в экономику Украины продолжают расти, несмотря на непростую ситуацию на фронте.

Об этом уполномоченный президента Франции по вопросам экономической помощи и восстановления Украины Пьер Эльбронн рассказал Укринформу в Страсбурге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я только что вернулся из Нью-Йорка, где проходили стратегические дискуссии на тему энергетики Украины - и с госсекретарем США Блинкеном, и с министрами иностранных дел G7. В то же время Франция уже работает в этом секторе активно. Полторы недели назад я ездил в Киев с французскими компаниями, чтобы оценить, что они могут сделать с точки зрения оборудования, в частности газовых турбин и решений для аккумулирования энергии", - сказал Эльбронн.

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По его словам, речь идет как о помощи, так и об инвестициях в энергетику из специально созданного фонда, из которого Франция предоставит 60 миллионов евро до конца года.

"Мы имеем оборудование - генераторы и трансформаторы, которые были предоставлены в качестве помощи. Но есть также инвестиционные проекты, которые поддерживаются государством. Мы создали фонд гражданской инфраструктуры, на который выделено 200 миллионов евро. Именно из него не менее 60 миллионов пойдет на энергетику до конца 2024 года. И это средства для компаний, которые имеют по крайней мере 50% французского капитала", - разъяснил он.

Среди таких мощных компаний Эльбронн назвал Schneider Electric, которая с начала войны сотрудничает с Укрэнерго и ДТЭК, помогая, в частности, с оборудованием для ремонта сетей.

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"Schneider Electric - это один пример, но есть и другие крупные игроки, как Arabelle Solutions (дочерняя компания EDF - государственная французская энергетическая компания - ред.) Она ведет проекты на зиму, например, аккумуляторы для хранения энергии и газовые турбины для увеличения мощности электростанций", - пояснил он.

Франция также ввела государственные гарантии на инвестиции частного бизнеса в Украину, она компенсирует до 95 процентов вложенных средств, если проинвестированный проект будет уничтожен из-за войны.

По словам Эльбронна, французский бизнесмен Ксавье Ниэль, который недавно приобрел акции компании Датагруп-Volia и мобильного оператора Lifecell в Украине, сделал самую большую инвестицию в экономику Украины не только за время войны.

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"Это самая большая инвестиция в Украину за последние 15 лет. Да, миллиард евро, и это огромная сумма. Но Ниэль базируется на индустриальном видении, стратегическом видении, а также на доверии к Украине. Потому что вкладывать столько частного капитала сейчас - это также вотум доверия", - заявил он.

Эльбронн также утверждает, что именно французские компании являются на сегодня крупнейшими иностранными работодателями в Украине, у них работает 25 000 украинцев.

"Есть приток инвестиций, которых мы еще не имели полгода назад. Сейчас количество компаний, которые работают в Украине, в военном и технологическом секторах, растет с каждым днем. Несмотря на то, что военная ситуация является сложной и тяжелой", - резюмировал спецпредставитель Макрона.