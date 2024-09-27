Франція допоможе Україні пережити складну зиму, - спецпредставник Макрона Ельбронн

Французькі компанії ефективно працюють в енергетичній системі Україні, щоб допомогти їй пережити складний зимовий період, а інвестиції французького бізнесу в економіку України продовжують зростати, попри непросту ситуацію на фронті.

Про це уповноважений президента Франції з питань економічної допомоги та відновлення України П’єр Ельбронн розповів Укрінформу у Страсбурзі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я щойно повернувся з Нью-Йорка, де проходили стратегічні дискусії на тему енергетики України і з держсекретарем США Блінкеном, і з міністрами закордонних справ G7. Водночас Франція вже працює в цьому секторі активно. Півтора тижня тому я їздив до Києва з французькими компаніями, щоб оцінити, що вони можуть зробити з точки зору обладнання, зокрема газових турбін та рішень для акумулювання енергії", - сказав Ельбронн.

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За його словами, йдеться як про допомогу, так і про інвестиції в енергетику зі спеціально створеного фонду, з якого Франція надасть 60 мільйонів євро до кінця року.

"Ми маємо обладнання - генератори та трансформатори, які були надані як допомога. Але є також інвестиційні проєкти, які підтримуються державою. Ми створили фонд цивільної інфраструктури, на який виділено 200 мільйонів євро. Саме з нього щонайменше 60 мільйонів піде на енергетику до кінця 2024 року. І це кошти для компаній, які мають принаймні 50% французького капіталу", - роз’яснив він.

Серед таких потужних компаній Ельбронн назвав Schneider Electric, яка від початку війни співпрацює з Укренерго та ДТЕК, допомагаючи, зокрема, з обладнанням для ремонту мереж.

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"Schneider Electric - це один приклад, але є також інші великі гравці, як Arabelle Solutions (дочірня компанія EDF – державна французька енергетична компанія – ред.) Вона веде проєкти на зиму, наприклад, акумулятори для зберігання енергії та газові турбіни для збільшення потужності електростанцій", - пояснив він.

Франція також запровадила державні гарантії на інвестиції приватного бізнесу в Україну, вона компенсує до 95 відсотків вкладених коштів, якщо проінвестований проєкт буде знищено через війну.

За словами Ельбронна, французький бізнесмен Ксав'є Ніель, який нещодавно придбав акції компанії Датагруп-Volia та мобільного оператора Lifecell в Україні, зробив найбільшу інвестицію в економіку України не лише за час війни.

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"Це найбільша інвестиція в Україну за останні 15 років. Так, мільярд євро, і це величезна сума. Але Ніель базується на індустріальному баченні, стратегічному баченні, а також на довірі до України. Тому що вкладати стільки приватного капіталу зараз - це також вотум довіри", - заявив він.

Ельбронн також стверджує, що саме французькі компанії є на сьогодні найбільшими іноземними роботодавцями в Україні, у них працює 25 000 українців.

"Є приплив інвестицій, яких ми ще не мали пів року тому. Зараз кількість компаній, які працюють в Україні, у військовому та технологічному секторах, зростає з кожним днем. Попри те, що військова ситуація є складною і важкою", - резюмував спецпредставник Макрона.