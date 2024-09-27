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В течение дня россияне 41 раз обстреляли Сумщину: применяли минометы, КАБы, БПЛА и FPV-дроны

Сумська область

В течение 27 сентября российские войска совершили 41 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 95 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Великописаревская громада: осуществлен пуск КАБ (4 взрыва), сброс с БПЛА боеприпасов (5 взрывов), обстрелы с использованием FPV дронов (13 взрывов), минометные обстрелы (13 взрывов).
  • Краснопольская громада: произошли сброс с БПЛА взрывных устройств (5 взрывов), обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв), минометный обстрел (5 взрывов).
  • Новослободская громада: зафиксирован сброс с БПЛА взрывного устройства (2 взрыва), пуск КАБ (3 взрыва), минометные обстрелы (14 взрывов), обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).
  • Шалыгинская громада: осуществлен пуск КАБ (5 взрывов), обстрел с использованием FPV дронов (3 взрыва).
  • Хотинская громада: были пуски КАБ (6 взрывов).
  • Белопольская громада: враг бил из артиллерии (8 взрывов).
  • Речковская громада: осуществлен пуск КАБ (2 взрыва).
  • Миропольская громада: россияне сбросили с БПЛА зажигательные боеприпасы (5 взрывов).
  • Глуховская громада: враг нанес атаку с использованием FPV дронов (2 взрыва).

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Автор: 

обстрел (27336) Сумская область (3165)


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