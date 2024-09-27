Протягом дня росіяни 41 раз обстріляли Сумщину: застосовували міномети, КАБи, БпЛА і FPV-дрони

Протягом 27 вересня російські війська здійснили 41 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 95 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Великописарівська громада: здійснено пуск КАБ (4 вибухи), скидання з БпЛА боєприпасів (5 вибухів), обстріли з використанням FPV дронів (13 вибухів), мінометні обстріли (13 вибухів).

Краснопільська громада: відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв (5 вибухів), обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух), мінометний обстріл (5 вибухів).

Новослобідська громада: зафіксовано скидання з БпЛА вибухового пристрою (2 вибухи), пуск КАБ (3 вибухи), мінометні обстріли (14 вибухів), обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух).

Шалигинська громада: здійснено пуск КАБ (5 вибухів), обстріл з використанням FPV дронів (3 вибухи).

Хотінська громада: були пуски КАБ (6 вибухів).

Білопільська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів).

Річківська громада: здійснено пуск КАБ (2 вибухи).

Миропільська громада: росіяни скинули з БпЛА запальні боєприпаси (5 вибухів).

Глухівська громада: ворог завдав атаки з використанням FPV дронів (2 вибухи).

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