На фронте произошло 170 боевых столкновений, враг активен на 5 направлениях, - Генштаб ВСУ
По состоянию на 22:00 произошло 170 боевых столкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг активен на Купянском, Лиманском и Времеевском направлениях.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
За сегодня противник нанес по территории Украины 66 авиационных ударов (задействовал, в частности, более 70 КАБ), использовал для поражения 676 дронов-камикадзе. Осуществил более 3700 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении враг шесть раз атаковал неподалеку Волчанска и Тихого. В настоящее время идет 3 боестолкновения. Ситуация контролируемая.
На Купянском направлении враг в течение дня 16 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Кругляковки, Кучеровки и Лозовой. Шесть атак противника отражены Силами обороны. Бои продолжаются.
Боевые действия на Донетчине
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз в районах Грековки, Макеевки, Невского, Заречного, Торского и Новосадового. До сих пор идет два боестолкновения, остальные - наши воины остановили.
На Краматорском направлении активность врага вылилась в девяти боевых столкновениях. Все атаки вблизи Григорьевки, Предтечино, Часова Яра, Белой Горы и Ступочек захлебнулись. Захватчики понесли потери.
На Торецком направлении наши войска отражали семь атак противника вблизи Торецка, Щербановки и Нью-Йорка. Все атаки отбиты украинскими воинами.
Враг 47 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Воздвиженки, Новоторецкого, Николаевки, Гродовки, Новогродовки, Лысовки, Крутого Яра, Дачинского, Мариновки, Селидово и Новоторецкого получили жесткий отпор от наших защитников. Две атаки продолжаются.
Противник несет значительные потери. По предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 350 оккупантов, 175 из них - безвозвратно. Уничтожено пять артсистем, одиннадцать боевых бронированных машин, две БМ-21 "Град" и девять единиц автомобильной техники. Также повреждены восемь единиц автотехники оккупантов, семь артсистем, два танка и три боевые бронированные машины.
На Кураховском направлении враг 26 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки, где украинские защитники отбили 23 атаки, три боестолкновения продолжаются.
На Времевском направлении наши войска отбили 11 атак противника вблизи Угледара, Богоявленки, Водяного и Катериновки.
Боевые действия на юге
Оккупанты без успеха попытались провести три атаки на наши позиции на Ореховском и Гуляйпольском направлениях вблизи Новодаровки, Работино и Малых Щербаков. Получили достойный отпор.
На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Две неудачные попытки штурмовать позиции украинских воинов были осуществлены агрессором в течение дня.
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а запросити пана Залужного обратно в хату, і визнати себе *****, а не верховним, і не правим, і дослухуватися його запрошень і порад,
ну як сам довдойоб?
на таке здатні дорослі...
малюки? - ніколи.
вони все одно будуть руйнувати все, що в пісочніку побудовано було....
Дроноводи ЗСУ атакували позицію противника біля трубного мосту вздовж каналу Сіверський Донець-Донбас на південній околиці урочища Кринички на південь від Часового Яру. Попередньо додано сіру зону на глибину до 1.9 км. Раніше противник публікував кадри демонстрації прапора у західній частині урочища.
📍48.5432206, 37.8794006
Покровський напрямок.
На північ від Миколаївки російські війська просунулися вздовж урочища на глибину до 450 метрів.
У Красному Яру противник просунувся до центрального перехрестя і продовжує тиснути у західному напрямку.
На північ від Новогродівки противник просунувся вздовж залізниці на глибину до 300 метрів і на північ від терикона вздовж ставка до 350 метрів.
На північний захід від Новогродівки противник за підтримки бронетехніки зробив спробу прорватися до н.п. Сухий Яр. Бійцям ЗСУ вдалося зупинити супротивника, знищивши бронетехніку.
На південь від Новогродівки противник просунувся в Маринівці і вздовж залізниці на північ від терикона шахти «Котляревська».
На південь від терикону занедбаної шахти «Селидівська» противник закріпився в районі колишнього польового водосховища і продовжує накати у напрямку залізниці та північно-східної частини Цукуриного.
ЗСУ прибрали ворожий прапор із даху школи №17 у північно-східній частині Гірника. Противника у місті немає."
https://t.me/DeepStateUA/20413 Примітка: "Сьогодні було прибрано кацапську ганчірку з приміщення Гірницької ЗЗСО І-ІІІ ст. №17
За однією із версій наших бійців, ганчірку повісило навіть не дрг, а хтось із місцевих. Загалом, поки підходи в Гірник вдається контролювати, але ситуація важка, бо кацапи повільно, але впевнено стирають місто."