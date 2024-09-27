На фронте произошло 170 боевых столкновений, враг активен на 5 направлениях, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 22:00 произошло 170 боевых столкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг активен на Купянском, Лиманском и Времеевском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

За сегодня противник нанес по территории Украины 66 авиационных ударов (задействовал, в частности, более 70 КАБ), использовал для поражения 676 дронов-камикадзе. Осуществил более 3700 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг шесть раз атаковал неподалеку Волчанска и Тихого. В настоящее время идет 3 боестолкновения. Ситуация контролируемая.

На Купянском направлении враг в течение дня 16 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Кругляковки, Кучеровки и Лозовой. Шесть атак противника отражены Силами обороны. Бои продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло более 70 боевых столкновений, горячее всего - на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз в районах Грековки, Макеевки, Невского, Заречного, Торского и Новосадового. До сих пор идет два боестолкновения, остальные - наши воины остановили.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в девяти боевых столкновениях. Все атаки вблизи Григорьевки, Предтечино, Часова Яра, Белой Горы и Ступочек захлебнулись. Захватчики понесли потери.

На Торецком направлении наши войска отражали семь атак противника вблизи Торецка, Щербановки и Нью-Йорка. Все атаки отбиты украинскими воинами.

Враг 47 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Воздвиженки, Новоторецкого, Николаевки, Гродовки, Новогродовки, Лысовки, Крутого Яра, Дачинского, Мариновки, Селидово и Новоторецкого получили жесткий отпор от наших защитников. Две атаки продолжаются.

Противник несет значительные потери. По предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 350 оккупантов, 175 из них - безвозвратно. Уничтожено пять артсистем, одиннадцать боевых бронированных машин, две БМ-21 "Град" и девять единиц автомобильной техники. Также повреждены восемь единиц автотехники оккупантов, семь артсистем, два танка и три боевые бронированные машины.

На Кураховском направлении враг 26 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки, где украинские защитники отбили 23 атаки, три боестолкновения продолжаются.

На Времевском направлении наши войска отбили 11 атак противника вблизи Угледара, Богоявленки, Водяного и Катериновки.

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Боевые действия на юге

Оккупанты без успеха попытались провести три атаки на наши позиции на Ореховском и Гуляйпольском направлениях вблизи Новодаровки, Работино и Малых Щербаков. Получили достойный отпор.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Две неудачные попытки штурмовать позиции украинских воинов были осуществлены агрессором в течение дня.