На фронті відбулося 170 бойових зіткнень, ворог активний на 5 напрямках, - Генштаб ЗСУ
Станом на 22:00 відбулося 170 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Времіївському напрямках.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
За сьогодні противник завдав по території України 66 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, більше 70 КАБ), використав для ураження 676 дронів-камікадзе. Здійснив понад 3700 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Бойові дії на Харківщині
На Харківському напрямку ворог шість разів атакував неподалік Вовчанська та Тихого. На даний час точиться 3 боєзіткнення. Ситуація контрольована.
На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 16 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Кругляківки, Кучерівки та Лозової. Шість атак противника відбито Силами оборони. Бої продовжуються.
Бойові дії на Донбасі
На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів в районах Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного, Торського та Новосадового. Досі точиться два боєзіткнення, решту – наші воїни зупинили.
На Краматорському напрямку активність ворога вилилася в дев’яти бойових зіткненнях. Всі атаки поблизу Григорівки, Предтечиного, Часового Яру, Білої Гори та Ступочок захлинулися. Загарбники зазнали втрат.
На Торецькому напрямку наші війська відбивали сім атак противника поблизу Торецька, Щербанівки та Нью-Йорка. Всі атаки відбиті українськими воїнами.
Ворог 47 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Воздвиженки, Новоторецького, Миколаївки, Гродівки, Новогродівки, Лисівки, Крутого Яру, Дачінського, Маринівки, Селидового та Новоторецького отримали жорстку відсіч від наших захисників. Дві атаки тривають.
Противник зазнає значних втрат. За попередньою інформацією, сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку більше 350 окупантів, 175 з них – безповоротно. Знищено п’ять артсистем, одинадцять бойових броньованих машин, дві БМ-21 "Град" та дев’ять одиниць автомобільної техніки. Також пошкоджено вісім одиниць автотехніки окупантів, сім артсистем, два танки та три бойові броньовані машини.
На Курахівському напрямку ворог 26 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки, де українські захисники відбили 23 атаки, три боєзіткнення тривають.
На Времівському напрямку наші війська відбили 11 атак противника поблизу Вугледару, Богоявленки, Водяного та Катеринівки.
Бойові дії на півдні
Окупанти без успіху спробували провести три атаки на наші позиції на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках поблизу Новодарівки, Роботиного та Малих Щербаків. Отримали гідну відсіч.
На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Дві невдалі спроби штурмувати позиції українських воїнів було здійснено агресором протягом дня.
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а запросити пана Залужного обратно в хату, і визнати себе *****, а не верховним, і не правим, і дослухуватися його запрошень і порад,
ну як сам довдойоб?
на таке здатні дорослі...
малюки? - ніколи.
вони все одно будуть руйнувати все, що в пісочніку побудовано було....
Дроноводи ЗСУ атакували позицію противника біля трубного мосту вздовж каналу Сіверський Донець-Донбас на південній околиці урочища Кринички на південь від Часового Яру. Попередньо додано сіру зону на глибину до 1.9 км. Раніше противник публікував кадри демонстрації прапора у західній частині урочища.
📍48.5432206, 37.8794006
Покровський напрямок.
На північ від Миколаївки російські війська просунулися вздовж урочища на глибину до 450 метрів.
У Красному Яру противник просунувся до центрального перехрестя і продовжує тиснути у західному напрямку.
На північ від Новогродівки противник просунувся вздовж залізниці на глибину до 300 метрів і на північ від терикона вздовж ставка до 350 метрів.
На північний захід від Новогродівки противник за підтримки бронетехніки зробив спробу прорватися до н.п. Сухий Яр. Бійцям ЗСУ вдалося зупинити супротивника, знищивши бронетехніку.
На південь від Новогродівки противник просунувся в Маринівці і вздовж залізниці на північ від терикона шахти «Котляревська».
На південь від терикону занедбаної шахти «Селидівська» противник закріпився в районі колишнього польового водосховища і продовжує накати у напрямку залізниці та північно-східної частини Цукуриного.
ЗСУ прибрали ворожий прапор із даху школи №17 у північно-східній частині Гірника. Противника у місті немає."
https://t.me/DeepStateUA/20413 Примітка: "Сьогодні було прибрано кацапську ганчірку з приміщення Гірницької ЗЗСО І-ІІІ ст. №17
За однією із версій наших бійців, ганчірку повісило навіть не дрг, а хтось із місцевих. Загалом, поки підходи в Гірник вдається контролювати, але ситуація важка, бо кацапи повільно, але впевнено стирають місто."