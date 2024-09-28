Снаряд попал в Хамви, в котором находился редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и штурмовики 59 ОМПБр, друг журналиста тогда погиб. Репортаж 2023 года
Во время штурма российских позиций вблизи Авдеевки снаряд попал в машину, в которой в том числе находился главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Об этом рассказал сам Юрий Бутусов и опубликовал видео с камер, которые были на журналисте, машине и дронах, передает Цензор.НЕТ.
"Штурм 26 сентября 2023 года для меня стал одним из самых тяжелых дней войны. В этот день в составе штурмовой группы РУГ 59-й мотопехотной бригады я участвовал в атаке российских позиций южнее Авдеевки.
Во время штурма сквозь артиллерийский огонь вражеский снаряд поразил нашу машину, рядом со мной погиб мой побратим, еще трое бойцов получили ранения.
Памяти украинского героя, который отдал жизнь в этом бою, посвящается это видео", - рассказал Бутусов.
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Витримка - ніби так кожен день трапляється.
Вы , пожалуйста, так не рискуйте
Вы же понимаете - как Вы для нас важны
Прозвучит странно - но , мне кажется, вы уже принадлежите не только
Себе и своим близким
И они и мы - не можем вас потерять
Помните об этом, пожалуйста
Придумали большевики
И именно они УНИЧТОЖИЛИ больше всего людей
Та і живемо.
Шось я вже приміряюсь до кандидата! Тільки благаю народ України - навіть не думайте про кандидатів типу бабі с косою, шмайсеров у бронежилеті, на каблуках і у інвалідному візку!
Або про олігарха, який за малу долю награбованого, закупив для ВСУ чогось поїсти...
І про питання - кого обирати або назначати.
Персидський сатрап здер шкуру з судді, який брав хабарі, обтянув його шкірою суддівське крісло і посадив туди судити сина того судді - кажуть зразково судив...
Тому що наші судді бояться тільки Татарова, тому і судять так, як їм Татаров передав побажання ОПи.
Коли розкаже докладно,як про,напр.Авдіївку?
Земля пухом всім загиблим бійцям.