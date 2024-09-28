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Новости Война
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Снаряд попал в Хамви, в котором находился редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и штурмовики 59 ОМПБр, друг журналиста тогда погиб. Репортаж 2023 года

Во время штурма российских позиций вблизи Авдеевки снаряд попал в машину, в которой в том числе находился главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Об этом рассказал сам Юрий Бутусов и опубликовал видео с камер, которые были на журналисте, машине и дронах, передает Цензор.НЕТ.

"Штурм 26 сентября 2023 года для меня стал одним из самых тяжелых дней войны. В этот день в составе штурмовой группы РУГ 59-й мотопехотной бригады я участвовал в атаке российских позиций южнее Авдеевки.

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Во время штурма сквозь артиллерийский огонь вражеский снаряд поразил нашу машину, рядом со мной погиб мой побратим, еще трое бойцов получили ранения.

Памяти украинского героя, который отдал жизнь в этом бою, посвящается это видео", - рассказал Бутусов.

Автор: 

Бутусов Юрий (4367) 59 отдельная мотопехотная бригада (124)


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Топ комментарии
+46
Бутусов на нулі, а ордени "За мужність" (МЛЯТЬ!!!) мосейчучці. Медалі жені кошовому, а ескортницям відзнаки від буданова....
Та і живемо.
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28.09.2024 07:55
+39
та Бутусов ворог не тільки для ВВХ, а й для ВОЗ
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28.09.2024 00:22
+32
Поїмо, коли твій ВВХ здохне
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28.09.2024 00:18
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Це - війна.
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28.09.2024 00:12 Ответить
Поїмо, коли твій ВВХ здохне
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28.09.2024 00:18 Ответить
та Бутусов ворог не тільки для ВВХ, а й для ВОЗ
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28.09.2024 00:22 Ответить
У цих двох покидьків одні й ті самі вороги
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28.09.2024 05:18 Ответить
Хто то є? ВОЗєлін?
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28.09.2024 22:18 Ответить
Шо вже тобі у ***** сосать набридло нашваберний? Вдавишся Українськими періжками!
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28.09.2024 00:19 Ответить
Русская гниль, ты еще здесь ползаешь? Ану быстро потянул отсюда свой зад к ахмат-силе.
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28.09.2024 00:22 Ответить
Поїш пиріжка з гівном, як ви свинособаки любите.
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28.09.2024 00:25 Ответить
Вурдалак тут тільки ти
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28.09.2024 01:54 Ответить
ruski , a chio ti v Kanadu sdrisnul ***** ?
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28.09.2024 00:58 Ответить
Так, в Бутусова мабуть багато таких відео, чекають свого часу...
Витримка - ніби так кожен день трапляється.
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28.09.2024 00:47 Ответить
Пан Бутусов!
Вы , пожалуйста, так не рискуйте
Вы же понимаете - как Вы для нас важны
Прозвучит странно - но , мне кажется, вы уже принадлежите не только
Себе и своим близким
И они и мы - не можем вас потерять
Помните об этом, пожалуйста
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28.09.2024 02:24 Ответить
кожна людина важлива
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28.09.2024 05:03 Ответить
И Гитлер с путиным?
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28.09.2024 10:46 Ответить
Эту красивенькую сентенцию про ВАЖНОСТЬ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
Придумали большевики
И именно они УНИЧТОЖИЛИ больше всего людей
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28.09.2024 10:51 Ответить
Людина кожна важлива, погоджуюсь. Але журналістів, що не бояться щось розслідувати і казати правду - по пальцям перерахувати. Зате повно зализувачів дуп, саме їх і нагороджують, і скрізь запрошують.
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29.09.2024 15:38 Ответить
Пiдтримую!👍🤝
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28.09.2024 13:33 Ответить
Первый звонок - без надобности на рожон лезть не стоит.
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28.09.2024 07:34 Ответить
Но тем не менее, не забуду как Нестор, в студии, знатно схлопотал в дюндель.
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28.09.2024 07:40 Ответить
Епічненько було, да
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29.09.2024 15:39 Ответить
Бутусов на нулі, а ордени "За мужність" (МЛЯТЬ!!!) мосейчучці. Медалі жені кошовому, а ескортницям відзнаки від буданова....
Та і живемо.
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28.09.2024 07:55 Ответить
а що Ви хотіли ??? більшість 73% в 2019 році проголосувала під гаслами "хоч паржом" за це зелене, криворагульне, тупориле, н*ркоманське чмо !!!

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28.09.2024 08:02 Ответить
Ну так совєцька приказка часів нім.-рад. війни "Ивану за атаку- х.й в ср.а.к у, а Маньке за п.зду- Красную Звезду". Ті, хто дає ордени зараз- нащадки своїх попередників, тільки що українською навчились розмовляти.
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28.09.2024 11:34 Ответить
Мало того, якийсь подляківський канал випускав ролик, що Бутусов ухилянт бо прикривається трьома дітьми.
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29.09.2024 09:55 Ответить
Ескортниці - то було важливо для виживання в бункері, так що медаль на стрінги заслужена.
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29.09.2024 15:40 Ответить
Зепідари злили дані((((
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28.09.2024 08:35 Ответить
Знову наповзло подоляківських ботів ...
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28.09.2024 08:43 Ответить
Нехай невидимі Божі руки ,оберігають життя кожного українського захисника від рашистської смерті і будуть тими ж руками , яку несуть для рашистських нелюдів і вбивць, справедливий Божий суд і покарання...
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28.09.2024 08:48 Ответить
🙏
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28.09.2024 09:03 Ответить
А шо там зелений недоносок забалакав про президентські виборі у 2025 році?
Шось я вже приміряюсь до кандидата! Тільки благаю народ України - навіть не думайте про кандидатів типу бабі с косою, шмайсеров у бронежилеті, на каблуках і у інвалідному візку!
Або про олігарха, який за малу долю награбованого, закупив для ВСУ чогось поїсти...
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28.09.2024 09:30 Ответить
Не хвилюйся, виберемо Залужного
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28.09.2024 19:03 Ответить
Щось занадто мовчки він зник з поля бою...
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28.09.2024 19:08 Ответить
А ти за кого будеш голосувати?
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30.09.2024 08:50 Ответить
За того, хто одразу ж внесе змыни в правоустрый України - старі добрі часи с виборами народних суддів і народних заседателів (тобто присяжних). І тоді вже обовязково підняти питання смертної кари під час дії військового стану.
І про питання - кого обирати або назначати.
Персидський сатрап здер шкуру з судді, який брав хабарі, обтянув його шкірою суддівське крісло і посадив туди судити сина того судді - кажуть зразково судив...
Тому що наші судді бояться тільки Татарова, тому і судять так, як їм Татаров передав побажання ОПи.
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30.09.2024 14:17 Ответить
За Порошенка будеш голосувати? якщо ні - то чому?
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30.09.2024 15:59 Ответить
Він - бізнесмен і розумна людина ! Але його бізнес - це його рідна дитина і сенс його подальшого життя. Україна у нього на другому місці. Якщо він відмовиться від свого бізнесу на користь держави - то вєлком, я подумаю. Але то - утопія про добрих богатіїв!
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01.10.2024 09:40 Ответить
В тебе є достойна, за твоїм розумінням, кандидатура Президента на наступні вибори? Прізвище.
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01.10.2024 10:13 Ответить
Обережно Друже, зеГнида з єрмачмом будуть зливати тебе нашим ворогам( своїм друзям) і це може бути снаряд чи куля снайпера!!
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28.09.2024 10:31 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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28.09.2024 14:47 Ответить
В курську також був?
Коли розкаже докладно,як про,напр.Авдіївку?
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28.09.2024 18:24 Ответить
Гарна автівка броньований Хамві.
Земля пухом всім загиблим бійцям.
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28.09.2024 22:33 Ответить
А МОТАЛЫГА ВЫДЕРЖАЛА БЫ НО МОГЛИ СЛЕТЕТЬ ГУСИ !(
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28.09.2024 23:55 Ответить
Пане Юрію дякую Вам за роботу! Сильно - так тримати! І будьте дуже обережні - агентура ***** в Україні не спить! Вічна Слава таким Воїнам як "Лисий"! Слава Україні!!!
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29.09.2024 08:58 Ответить
Велика повага , пану Бутусову , за сміливість і відчайдушність , вірю в те , що настануть часи , коли подібні Юрію люди , нарешті стануть у керма…
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01.10.2024 13:30 Ответить
 
 