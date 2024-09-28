Снаряд попал в Хамви, в котором находился редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и штурмовики 59 ОМПБр, друг журналиста тогда погиб. Репортаж 2023 года

Во время штурма российских позиций вблизи Авдеевки снаряд попал в машину, в которой в том числе находился главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Об этом рассказал сам Юрий Бутусов и опубликовал видео с камер, которые были на журналисте, машине и дронах, передает Цензор.НЕТ.

"Штурм 26 сентября 2023 года для меня стал одним из самых тяжелых дней войны. В этот день в составе штурмовой группы РУГ 59-й мотопехотной бригады я участвовал в атаке российских позиций южнее Авдеевки.

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Во время штурма сквозь артиллерийский огонь вражеский снаряд поразил нашу машину, рядом со мной погиб мой побратим, еще трое бойцов получили ранения.

Памяти украинского героя, который отдал жизнь в этом бою, посвящается это видео", - рассказал Бутусов.