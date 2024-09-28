Снаряд влучив у Хамві, в якому був редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і штурмовики 59 ОМПБр, друг журналіста тоді загинув. Репортаж 2023 року
Під час штурму російських позицій поблизу Авдіївки снаряд влучив у автівку в якій у тому числі перебував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Про це розповів сам Юрій Бутусов та опублікував відео з камер, які були на журналісту, автівці та дронах, передає Цензор.НЕТ.
"Штурм 26-го вересня 2023 року для мене став одним з найважчих днів війни. Цього дня у складі штурмової групи РУГ 59-ї мотопіхотної бригади я брав участь в атаці російських позицій південніше Авдіївки.
Під час штурму крізь артилерійський вогонь ворожий снаряд уразив нашу машину, поруч зі мною загинув мій побратим, ще троє бійців отримали поранення.
"Пам'яті українського героя, який віддав життя у цьому бою, присвячується це відео", - розповів Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Витримка - ніби так кожен день трапляється.
Вы , пожалуйста, так не рискуйте
Вы же понимаете - как Вы для нас важны
Прозвучит странно - но , мне кажется, вы уже принадлежите не только
Себе и своим близким
И они и мы - не можем вас потерять
Помните об этом, пожалуйста
Придумали большевики
И именно они УНИЧТОЖИЛИ больше всего людей
Та і живемо.
Шось я вже приміряюсь до кандидата! Тільки благаю народ України - навіть не думайте про кандидатів типу бабі с косою, шмайсеров у бронежилеті, на каблуках і у інвалідному візку!
Або про олігарха, який за малу долю награбованого, закупив для ВСУ чогось поїсти...
І про питання - кого обирати або назначати.
Персидський сатрап здер шкуру з судді, який брав хабарі, обтянув його шкірою суддівське крісло і посадив туди судити сина того судді - кажуть зразково судив...
Тому що наші судді бояться тільки Татарова, тому і судять так, як їм Татаров передав побажання ОПи.
Коли розкаже докладно,як про,напр.Авдіївку?
Земля пухом всім загиблим бійцям.