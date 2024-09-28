Снаряд влучив у Хамві, в якому був редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і штурмовики 59 ОМПБр, друг журналіста тоді загинув. Репортаж 2023 року

Під час штурму російських позицій поблизу Авдіївки снаряд влучив у автівку в якій у тому числі перебував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Про це розповів сам Юрій Бутусов та опублікував відео з камер, які були на журналісту, автівці та дронах, передає Цензор.НЕТ.

"Штурм 26-го вересня 2023 року для мене став одним з найважчих днів війни. Цього дня у складі штурмової групи РУГ 59-ї мотопіхотної бригади я брав участь в атаці російських позицій південніше Авдіївки.

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Під час штурму крізь артилерійський вогонь ворожий снаряд уразив нашу машину, поруч зі мною загинув мій побратим, ще троє бійців отримали поранення.

"Пам'яті українського героя, який віддав життя у цьому бою, присвячується це відео", - розповів Бутусов.