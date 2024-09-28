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Рашисты ударили ракетами по Одесчине, повреждена база отдыха в Белгород-Днестровском районе. ФОТОрепортаж

Атака на Білгород-Дністровський район Одещини

Ночью 28 сентября 2024 года войска РФ совершили ракетную атаку на Одесскую область.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия вражеской атаки

По его словам, в результате вражеского обстрела в Белгород-Днестровском районе произошло возгорание и частичное разрушение базы отдыха.

"Также выгорели две рядом припаркованные легковые машины. Пожар был оперативно ликвидирован на общей площади 600 м2", - уточнил он.

По данным Кипера, погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеского удара по Измаилу Одесской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Атака на Білгород-Дністровський район Одещини
Атака на Білгород-Дністровський район Одещини
Атака на Білгород-Дністровський район Одещини

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 27 сентября рашисты массированно атаковали Измаил в Одесской области беспилотниками, три человека погибли.

Автор: 

обстрел (27351) Одесская область (3590) ракеты (3576)


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Горіть в пеклі москалі. Україна понад усе
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28.09.2024 09:04 Ответить
Аж надто багато збіжностей
Як вони могли знати?

Георгіївська стрічка, дві дочки, курка, руки складені буквою Z, а головне на пику гляньте.

Фреска "Похорон Сатани", 14 століття.

Мистецтво далекоглядне...
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28.09.2024 09:16 Ответить
это Ваське ломаченко летели подарки !!! с.. ка московская !!!(((
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28.09.2024 13:14 Ответить
 
 