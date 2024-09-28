Рашисты ударили ракетами по Одесчине, повреждена база отдыха в Белгород-Днестровском районе. ФОТОрепортаж

Ночью 28 сентября 2024 года войска РФ совершили ракетную атаку на Одесскую область.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия вражеской атаки

По его словам, в результате вражеского обстрела в Белгород-Днестровском районе произошло возгорание и частичное разрушение базы отдыха.

"Также выгорели две рядом припаркованные легковые машины. Пожар был оперативно ликвидирован на общей площади 600 м2", - уточнил он.

По данным Кипера, погибших и пострадавших, к счастью, нет.

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Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 27 сентября рашисты массированно атаковали Измаил в Одесской области беспилотниками, три человека погибли.