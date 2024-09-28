Рашисти вдарили ракетами по Одещині, пошкоджено базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. ФОТОрепортаж

Вночі 28 вересня 2024 року війська РФ здійснили ракетну атаку на Одещину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки ворожої атаки

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу у Білгород-Дністровському районі відбулося займання та часткове руйнування бази відпочинку.

"Також вигоріли дві поруч припарковані легкові автівки. Пожежа була оперативно ліквідована на загальній площі 600 м2", - уточнив він.

За даними Кіпера, загиблих та постраждалих, на щастя, немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожого удару по Ізмаїлу Одеської області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж







Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 27 вересня рашисти масовано атакували Ізмаїл на Одещині безпілотниками, три людини загинули.