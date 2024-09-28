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Рашисти вдарили ракетами по Одещині, пошкоджено базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. ФОТОрепортаж

Атака на Білгород-Дністровський район Одещини

Вночі 28 вересня 2024 року війська РФ здійснили ракетну атаку на Одещину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки ворожої атаки

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу у Білгород-Дністровському районі відбулося займання та часткове руйнування бази відпочинку.

"Також вигоріли дві поруч припарковані легкові автівки. Пожежа була оперативно ліквідована на загальній площі 600 м2", - уточнив він.

За даними Кіпера, загиблих та постраждалих, на щастя, немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожого удару по Ізмаїлу Одеської області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Атака на Білгород-Дністровський район Одещини
Атака на Білгород-Дністровський район Одещини
Атака на Білгород-Дністровський район Одещини

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 27 вересня рашисти масовано атакували Ізмаїл на Одещині безпілотниками, три людини загинули.

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обстріл (28687) Одеська область (3243) ракети (4030)


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Горіть в пеклі москалі. Україна понад усе
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28.09.2024 09:04 Відповісти
Аж надто багато збіжностей
Як вони могли знати?

Георгіївська стрічка, дві дочки, курка, руки складені буквою Z, а головне на пику гляньте.

Фреска "Похорон Сатани", 14 століття.

Мистецтво далекоглядне...
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28.09.2024 09:16 Відповісти
это Ваське ломаченко летели подарки !!! с.. ка московская !!!(((
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28.09.2024 13:14 Відповісти
 
 