Рашисти вдарили ракетами по Одещині, пошкоджено базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. ФОТОрепортаж
Вночі 28 вересня 2024 року війська РФ здійснили ракетну атаку на Одещину.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки ворожої атаки
За його словами, внаслідок ворожого обстрілу у Білгород-Дністровському районі відбулося займання та часткове руйнування бази відпочинку.
"Також вигоріли дві поруч припарковані легкові автівки. Пожежа була оперативно ліквідована на загальній площі 600 м2", - уточнив він.
За даними Кіпера, загиблих та постраждалих, на щастя, немає.
Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 27 вересня рашисти масовано атакували Ізмаїл на Одещині безпілотниками, три людини загинули.
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