Байден не выполняет свое обещание относительно Украины, - WSJ
Президент США Джо Байден скрыл документ, в котором описана стратегия использования помощи для победы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что Белый дом избегает открытого обсуждения стратегии победы с Конгрессом и общественностью. Хотя Конгресс требовал от администрации представить стратегию оказания помощи Украине, администрация президента медлила с выполнением требований и засекретила документ, что вызывает критику республиканцев и сомнения в эффективности поддержки.
"В рамках законопроекта о дополнительном финансировании Украины в этом году Конгресс предусмотрел, что администрация Байдена должна представить стратегию использования американской помощи в течение 45 дней. Но вместо этого администрация Байдена затягивала с предоставлением конкретных видов вооружений или не предоставляла системы в количестве, необходимом для того, чтобы Украина смогла отвоевать свою территорию у России", - говорится в материале.
Поэтому журналисты WSJ подчеркивают, что республиканцы в Конгрессе правы, настаивая на том, чтобы администрация сформулировала развернутую теорию того, как Украина может использовать предоставленную помощь, чтобы отвоевать больше территорий у Путина.
"Застой на поле боя породил в США общественный скептицизм, который ставит под угрозу дальнейшую американскую поддержку независимо от того, кто выиграет президентскую гонку, даже если американские избиратели не хотят, чтобы Путин победил. Но Байден не заполняет пробелы", - говорится в материале The Wall Street Journal.
Поэтому Конгресс требовал от администрации определенной стратегии, связанной с предоставлением помощи, и президент Байден понимал, что без этого обязательства получить одобрение Конгресса на предоставление помощи было бы невозможно. Поэтому он подписал закон, соглашаясь с этим требованием.
Однако администрация подала документ со стратегией "через несколько месяцев после установленного Конгрессом крайнего срока", говорится в заявлении группы республиканцев Палаты представителей, в том числе проукраински настроенных представителей.
Кроме того, документ оказался полностью засекреченным. Законодатели от Республиканской партии призывают администрацию предоставить незасекреченную версию, как того требовал Конгресс, чтобы общественность могла ознакомиться с ней и обсудить ее преимущества.
"Не стоит рассчитывать на то, что администрация выполнит этот приказ до 5 ноября, если она вообще это сделает. Публичное обнародование может означать, что вице-президенту Камале Харрис придется объяснять свое собственное видение войны перед выборами. Но пока она этого не сделает и администрация будет скрывать информацию, Харрис будет разделять ответственность за непоследовательные действия Байдена", - подытожила газета.
Напомним, Байден на днях объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $2.4 млрд.
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От Трамп - правільний чєловєк для США.
- SEC. 504. Not later than 45 days
- тамже слово victory
- та про відкритість документу
That unless otherwise specified by this section, such strategy shall be submitted in unclassified form but may include a classified annex.
Документ подали на 100+ днів пізніше, та повністью засекретили
Добре що пообіцяли використати 5.5млрд, котрі не використали до 1 жовтня,
та дивним чином "поповнили" склади
4 роки мовчала, а ось тепер
навіть щось сказала, правда без слів "перемога", та "відновлення територій"
Потім будє методичка, "комітету нацзахисту України" не передбачений законами, тому нічого йому не дамо
Якщо провести вибори, допомога в скільки разів зменшиться, чи збільшиться?
Як вибори в Україні, заважали виконати закон про 7.8млрд до 1 жовтня?
В DE "не поліція буде ,а менти погані"?
Без цього перемога не можлива
Чим більше розтягувати в часі, тим більше потрібен PDA
Чому тоді посил "занадто мало, то навіщо вчасно підписувати"?
"щонайменше на 500 млрд доларів." - Ок
The United States has committed more than $56.6 billion in security assistance to Ukraine since
the beginning of the Biden Administration, including approximately $55.9 billion since the
beginning of Russia's unprovoked and brutal invasion on February 24, 2022.
За весь час, реальні поставки+обіцянки склали 56.6млрд
Залишилось отримати 500-56.6=443млрд, по часу це приблизно 20 років
Потрібно почекати, ще 20 років, чи 500млрд потрібні за умовні півроку-рік?
З яких пунктів тоді складається угода з сильної позиції, якщо 500млрд ніхто не дасть?
Я не знаю, хто такий "Рудий"
Якщо порівнювати Байдена та Трампа, то один діючий президент від якого все залежить, інший поки ніхто
Тому критика діючого президента, якщо навіть прийняті закони не виконуються...
Трампа ніхто не підтримує, просто треба перевіряти факти - не все що пишуть є правдою, та часто з перебільшенням
А порівнювати дії та не виконання закону діючим президентом, зі словами кандидата - трохи не корректно
Все частіше можна зустріти статті від західних ЗМІ, у яких йде мова про підготовку до переговорів з РФ. І це не дивно, бо чинна влада ЕрЗе довела єдине: її головна мета - перемога на виборах, а не на війні. Провал мобілізації, "Велике крадівництво 2.0" під час військового стану, провал мотивації населення, та беззаконня, яке стало нормаю для наших можновладців.
То як ми можемо здобути перемогу з-за таких обставин? Як можна вимагати від Заходу того рівня підтримки, якої хоче Зеленський? Та й від кого тоді залежить доля усієї України?
Цинічно але життєво.... Бо Бзеля це і є перешкода для Перемоги