Байден не выполняет свое обещание относительно Украины, - WSJ

Президент США Джо Байден скрыл документ, в котором описана стратегия использования помощи для победы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Белый дом избегает открытого обсуждения стратегии победы с Конгрессом и общественностью. Хотя Конгресс требовал от администрации представить стратегию оказания помощи Украине, администрация президента медлила с выполнением требований и засекретила документ, что вызывает критику республиканцев и сомнения в эффективности поддержки.

"В рамках законопроекта о дополнительном финансировании Украины в этом году Конгресс предусмотрел, что администрация Байдена должна представить стратегию использования американской помощи в течение 45 дней. Но вместо этого администрация Байдена затягивала с предоставлением конкретных видов вооружений или не предоставляла системы в количестве, необходимом для того, чтобы Украина смогла отвоевать свою территорию у России", - говорится в материале.

Поэтому журналисты WSJ подчеркивают, что республиканцы в Конгрессе правы, настаивая на том, чтобы администрация сформулировала развернутую теорию того, как Украина может использовать предоставленную помощь, чтобы отвоевать больше территорий у Путина.

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"Застой на поле боя породил в США общественный скептицизм, который ставит под угрозу дальнейшую американскую поддержку независимо от того, кто выиграет президентскую гонку, даже если американские избиратели не хотят, чтобы Путин победил. Но Байден не заполняет пробелы", - говорится в материале The Wall Street Journal.

Поэтому Конгресс требовал от администрации определенной стратегии, связанной с предоставлением помощи, и президент Байден понимал, что без этого обязательства получить одобрение Конгресса на предоставление помощи было бы невозможно. Поэтому он подписал закон, соглашаясь с этим требованием.

Однако администрация подала документ со стратегией "через несколько месяцев после установленного Конгрессом крайнего срока", говорится в заявлении группы республиканцев Палаты представителей, в том числе проукраински настроенных представителей.

Кроме того, документ оказался полностью засекреченным. Законодатели от Республиканской партии призывают администрацию предоставить незасекреченную версию, как того требовал Конгресс, чтобы общественность могла ознакомиться с ней и обсудить ее преимущества.

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"Не стоит рассчитывать на то, что администрация выполнит этот приказ до 5 ноября, если она вообще это сделает. Публичное обнародование может означать, что вице-президенту Камале Харрис придется объяснять свое собственное видение войны перед выборами. Но пока она этого не сделает и администрация будет скрывать информацию, Харрис будет разделять ответственность за непоследовательные действия Байдена", - подытожила газета.

Напомним, Байден на днях объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $2.4 млрд.