РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4890 посетителей онлайн
Новости
17 135 58

Байден не выполняет свое обещание относительно Украины, - WSJ

Донори-демократи заморозили $90 млн на кампанію Байдена, поки він не знімається з виборів, - NYT

Президент США Джо Байден скрыл документ, в котором описана стратегия использования помощи для победы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Белый дом избегает открытого обсуждения стратегии победы с Конгрессом и общественностью. Хотя Конгресс требовал от администрации представить стратегию оказания помощи Украине, администрация президента медлила с выполнением требований и засекретила документ, что вызывает критику республиканцев и сомнения в эффективности поддержки.

"В рамках законопроекта о дополнительном финансировании Украины в этом году Конгресс предусмотрел, что администрация Байдена должна представить стратегию использования американской помощи в течение 45 дней. Но вместо этого администрация Байдена затягивала с предоставлением конкретных видов вооружений или не предоставляла системы в количестве, необходимом для того, чтобы Украина смогла отвоевать свою территорию у России", - говорится в материале.

Поэтому журналисты WSJ подчеркивают, что республиканцы в Конгрессе правы, настаивая на том, чтобы администрация сформулировала развернутую теорию того, как Украина может использовать предоставленную помощь, чтобы отвоевать больше территорий у Путина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о результатах визита в США: План победы представлен Америке. ВИДЕО

"Застой на поле боя породил в США общественный скептицизм, который ставит под угрозу дальнейшую американскую поддержку независимо от того, кто выиграет президентскую гонку, даже если американские избиратели не хотят, чтобы Путин победил. Но Байден не заполняет пробелы", - говорится в материале The Wall Street Journal.

Поэтому Конгресс требовал от администрации определенной стратегии, связанной с предоставлением помощи, и президент Байден понимал, что без этого обязательства получить одобрение Конгресса на предоставление помощи было бы невозможно. Поэтому он подписал закон, соглашаясь с этим требованием.

Однако администрация подала документ со стратегией "через несколько месяцев после установленного Конгрессом крайнего срока", говорится в заявлении группы республиканцев Палаты представителей, в том числе проукраински настроенных представителей.

Кроме того, документ оказался полностью засекреченным. Законодатели от Республиканской партии призывают администрацию предоставить незасекреченную версию, как того требовал Конгресс, чтобы общественность могла ознакомиться с ней и обсудить ее преимущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если Зеленский реализует свой план, есть надежда на завершение войны в 2025, - сенатор Грэм

"Не стоит рассчитывать на то, что администрация выполнит этот приказ до 5 ноября, если она вообще это сделает. Публичное обнародование может означать, что вице-президенту Камале Харрис придется объяснять свое собственное видение войны перед выборами. Но пока она этого не сделает и администрация будет скрывать информацию, Харрис будет разделять ответственность за непоследовательные действия Байдена", - подытожила газета.

Напомним, Байден на днях объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $2.4 млрд.

Автор: 

Байден Джо (2790) Конгресс США (1236) помощь (7822) США (26844) Украина (44972)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
показать весь комментарий
28.09.2024 12:56
+22
Тим не менш нічого кардинально не міняється в позиції Білого Дому. Ті ж самі пусті балачки і недостатні обсяги допомоги зброєю.
показать весь комментарий
28.09.2024 12:42
+19
а йому вже по цимбалам і велике занепокоювання
показать весь комментарий
28.09.2024 12:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а йому вже по цимбалам і велике занепокоювання
показать весь комментарий
28.09.2024 12:31 Ответить
Ну з одного боку Байдену респект за всю ту військову допомогу що ми вже отримали, інакше був би вже нам гаплик. А так то да, діду мабудь думками вже десь на затишному острові в океані, де молоденькі дівчата носять йому коктейлі та роблять массаж простати, і не тільки, це все цілком природньо))
показать весь комментарий
28.09.2024 13:41 Ответить
Дєда боїться перед виборами стровакування пуйлом перед виборами нової Карибської кризи зразка 1962 року.
показать весь комментарий
28.09.2024 13:05 Ответить
бо брехливий соціаліст, як і усі вони комуняки соціалісти
показать весь комментарий
28.09.2024 12:36 Ответить
wsj прореспубліканське змі.таке саме,як і fox
показать весь комментарий
28.09.2024 12:38 Ответить
Тим не менш нічого кардинально не міняється в позиції Білого Дому. Ті ж самі пусті балачки і недостатні обсяги допомоги зброєю.
показать весь комментарий
28.09.2024 12:42 Ответить
зовсім, абсолюне не таке...стверджувати це може тільки невіглас
показать весь комментарий
28.09.2024 13:08 Ответить
могло би і взагалі ніякої допомоги не бути. що тоді ти писав би тут?
показать весь комментарий
28.09.2024 12:59 Ответить
А могло бути більше. Що тоді ти писав би тут?
показать весь комментарий
28.09.2024 13:06 Ответить
слова подяки за допомогу. За ту, що є зараз і за ту, яка могла би бути більшою.
показать весь комментарий
28.09.2024 14:13 Ответить
виліз із дупи ОПариш та заштиняв...
показать весь комментарий
28.09.2024 12:56 Ответить
Ви про зустріч Байдена і Найпотужнішого?
показать весь комментарий
28.09.2024 13:53 Ответить
Тонко.
показать весь комментарий
28.09.2024 17:56 Ответить
Обіцянка - цяцянка?
показать весь комментарий
28.09.2024 12:48 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2024 12:56 Ответить
Головне у цій справі - поставити на місця правільних людєй.
От Трамп - правільний чєловєк для США.
показать весь комментарий
28.09.2024 12:58 Ответить
Що означає бути "правільним чєловєком для США"? Хіба національні інтереси США є відомими та загальновизнаними всіма виборцями США?
показать весь комментарий
28.09.2024 14:30 Ответить
Правільним з точки зору русні.
показать весь комментарий
28.09.2024 15:11 Ответить
Девіз адміністрації Байдена-Гарріс: говорити на мільйон, діяти на копійку.
показать весь комментарий
28.09.2024 13:03 Ответить
було би прикольно дивитися, як 73/43%зебіли звинувачують виключно Байдена у проблемах України... було би прикольно, якщо би не було б так сумно...
показать весь комментарий
28.09.2024 13:10 Ответить
Саме так в законі H.R.815 сформульовано
- SEC. 504. Not later than 45 days
- тамже слово victory
- та про відкритість документу
That unless otherwise specified by this section, such strategy shall be submitted in unclassified form but may include a classified annex.

Документ подали на 100+ днів пізніше, та повністью засекретили

Добре що пообіцяли використати 5.5млрд, котрі не використали до 1 жовтня,
та дивним чином "поповнили" склади
показать весь комментарий
28.09.2024 13:12 Ответить
Закони, прийняті Конгресом США потрібно виконувати повністю і вчасно. Невиконання погано впливатиме на виборчий процес.
показать весь комментарий
28.09.2024 14:33 Ответить
не байден, а камала вже
4 роки мовчала, а ось тепер
навіть щось сказала, правда без слів "перемога", та "відновлення територій"
показать весь комментарий
28.09.2024 13:35 Ответить
ти від Трампа-Венса чув слово перемога? От коли почуєш, то тоді будеш мати моральне право у бік демократів щось патякати. так принаймні буде чесно.
показать весь комментарий
28.09.2024 14:48 Ответить
Вважаю,що мета цієї публікації не тільки очорнити Байдена,а і закинути побільше розпачу в голови українцям,щоб вони менше надіялись на допомогу та змирились з втратою територій
показать весь комментарий
28.09.2024 13:55 Ответить
Пока у власти Зе со своей коррупцией-шансов практически никаких
показать весь комментарий
28.09.2024 13:57 Ответить
Байден не корито для зеленського з його ОПівською шоблою ...США дає розуміти ,шоб 🤡, який є ворог як і х*йло, для України ,пішов на вибори, або передав владу , комітету нацзахисту України , та і суспільству треба рота розкривати ,пора і чиновникам та поліції, вже казати правду , та ставати на захист своєго життя ,бо скоро в нас не поліція буде ,а менти погані ...
показать весь комментарий
28.09.2024 13:21 Ответить
І звідкіля такі методички пишуть...

Потім будє методичка, "комітету нацзахисту України" не передбачений законами, тому нічого йому не дамо

Якщо провести вибори, допомога в скільки разів зменшиться, чи збільшиться?

Як вибори в Україні, заважали виконати закон про 7.8млрд до 1 жовтня?

В DE "не поліція буде ,а менти погані"?
показать весь комментарий
28.09.2024 13:51 Ответить
Як шо про 🤡 ..шо він є потвора...то одразу методичкі ...не рятуйте цього дуже розумного фсбешника ..не беріть гріх на душу...хоча ви скоріше бот руснявий .
показать весь комментарий
28.09.2024 14:10 Ответить
Він уже забув . Старе . Склероз
показать весь комментарий
28.09.2024 13:45 Ответить
Так само репетувала відморожена б.....з ОПи - Залужний,давай план ! А плани дуету проявились, коли Рудий подякував Бубону за зразкову роботу по диффамації Байдена на виборах 20 і ясно, що грали на стороні Рудого. І правильно зробили, що засекретили - з двурушниками інакше не можна. Нехай х.....на пальцях показують.
показать весь комментарий
28.09.2024 14:02 Ответить
ох **** мать як викрутив. )) точно притиснув? президента США? )) чого ж тоді він не притиснув, наприклад, Лулу чи навіть Орбана Вітю або того ж Фіцо? ти у своїх фантазіях такий же відірваний як і Трамп із своїми заявами про те, що московити колись перемогли Наполеона і Гітлера..
показать весь комментарий
28.09.2024 18:45 Ответить
А чому тоді не надав PDA до 1 жовтня?

Без цього перемога не можлива
Чим більше розтягувати в часі, тим більше потрібен PDA
показать весь комментарий
28.09.2024 19:32 Ответить
ти реально придурок чи вдаєш тут придурка? перемога? з чим? з тим пакетом PDA у 5 чи навіть 8 млрд? для перемоги потрібен пакет зброї щонайменше на 500 млрд доларів.
показать весь комментарий
28.09.2024 19:56 Ответить
Зрозуміло "з тим пакетом PDA у 5 чи навіть 8 млрд" - дійсно недостатньо, в розрахунку на 10місяців.

Чому тоді посил "занадто мало, то навіщо вчасно підписувати"?

"щонайменше на 500 млрд доларів." - Ок

The United States has committed more than $56.6 billion in security assistance to Ukraine since
the beginning of the Biden Administration, including approximately $55.9 billion since the
beginning of Russia's unprovoked and brutal invasion on February 24, 2022.

За весь час, реальні поставки+обіцянки склали 56.6млрд
Залишилось отримати 500-56.6=443млрд, по часу це приблизно 20 років

Потрібно почекати, ще 20 років, чи 500млрд потрібні за умовні півроку-рік?
показать весь комментарий
28.09.2024 22:02 Ответить
саме так. 500 млрд потрібні за умовні рік-два. тільки ж варто бути реалістами. їх ніхто не надасть. жодна адміністрація. Ні Байдена, ні Рудого, ні Камали. Рудий так взагалі постійно робить заяви, зо потрібно припинити допомогу Україні і йти на угоду з ху йлом. Угода з ху йлом без допомоги - це угода не з сильної позиції, а значить із втратою окупованих земель. тільки тут і далі продовжуєш накидувати гімно на адміністрацію Білого дому, паралельно підтримуючи Рудого, який взагалі виступає проти збільшення надання допомоги Україні. От якби від Рудого під час виборчої кампанії і раніше, з самого початку повномасштабного вторгнення було би чути постійні заяаи про те, що Байден мало допомагає Україні і потрібно допомагати їй більше, то тоді та вся твоя критика діючої адміністрації Білого дому була би зрозумілою. Проте коли ти критикуєш Байдена за недостатність допомоги України, виступаючи одночасно за підтримку Рудого, який взагалі проти надання допомоги Україні - то ти таким чином свідомо працюєш на кацапів. от за що тебе тут всі куєсосять на форумі..
показать весь комментарий
29.09.2024 02:15 Ответить
Тобто потрібні 500млрд з 1-2 роки, котрі ніхто не дасть.

З яких пунктів тоді складається угода з сильної позиції, якщо 500млрд ніхто не дасть?

Я не знаю, хто такий "Рудий"
Якщо порівнювати Байдена та Трампа, то один діючий президент від якого все залежить, інший поки ніхто
Тому критика діючого президента, якщо навіть прийняті закони не виконуються...

Трампа ніхто не підтримує, просто треба перевіряти факти - не все що пишуть є правдою, та часто з перебільшенням

А порівнювати дії та не виконання закону діючим президентом, зі словами кандидата - трохи не корректно
показать весь комментарий
29.09.2024 12:29 Ответить
походу, прихильників кремля і тої ж ОПи зеленої достатньо по усьому Світі.. у коментах також розсмерділися..
показать весь комментарий
28.09.2024 14:26 Ответить
У США не політичні діячі.а лицемірні брехуни і аферисти,котрі кивають один на іншого лиш би використати війну в Україні для власних інтересів
показать весь комментарий
28.09.2024 14:52 Ответить
ганьбища
показать весь комментарий
28.09.2024 15:25 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/48805 Борислав Береза :
Все частіше можна зустріти статті від західних ЗМІ, у яких йде мова про підготовку до переговорів з РФ. І це не дивно, бо чинна влада ЕрЗе довела єдине: її головна мета - перемога на виборах, а не на війні. Провал мобілізації, "Велике крадівництво 2.0" під час військового стану, провал мотивації населення, та беззаконня, яке стало нормаю для наших можновладців.
То як ми можемо здобути перемогу з-за таких обставин? Як можна вимагати від Заходу того рівня підтримки, якої хоче Зеленський? Та й від кого тоді залежить доля усієї України?
показать весь комментарий
28.09.2024 15:59 Ответить
От давно кажу, як цинічний бандера - Заходу дешевше прийняти українців до себе ніж викидати сотні мільярдів на розпил та Монако з Юзіком 🤑🤮
Цинічно але життєво.... Бо Бзеля це і є перешкода для Перемоги
показать весь комментарий
28.09.2024 23:42 Ответить
Both parties want the same thing: an end to the war and the spending. The difference is in how they want to go about it. Trump wants to do it quickly and openly, and then claim the credit for himself: see, I told you I would make peace and I did. The Democrats want to do it by quietly pressuring Ukraine into conceding, and then say: we told you we would support Ukraine "as long as it took", and we did, it's Ukraine who can't take it anymore. The way things are going the latter approach is likely to lead to a greater loss of life and land,, not to mention money.
показать весь комментарий
28.09.2024 17:42 Ответить
Хто всрався? Bydon!!! А Члэнограй не при ділах! Он вам нічєво нє должен !!
показать весь комментарий
28.09.2024 23:32 Ответить
Хто ж більший барига і негідник? Бідон чи Конгрес? Пачєму ми нє в Нато!! Скільки ця відповідальність буде терпіти пекельні борошна!!?
показать весь комментарий
28.09.2024 23:37 Ответить
 
 