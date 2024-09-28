Байден не виконує свою обіцянку щодо України, - WSJ
Президент США Джо Байден приховав документ, в якому описана стратегія використання допомоги для перемоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише газета The Wall Street Journal.
Видання зазначає, що Білий дім уникає відкритого обговорення стратегії перемоги з Конгресом та громадськістю. Хоча Конгрес вимагав від адміністрації представити стратегію надання допомоги Україні, адміністрація президента зволікала з виконанням вимог і засекретила документ, що викликає критику республіканців і сумніви в ефективності підтримки.
"У рамках законопроєкту про додаткове фінансування України цього року Конгрес передбачив, що адміністрація Байдена має представити стратегію використання американської допомоги протягом 45 днів. Але натомість адміністрація Байдена зволікала з наданням конкретних видів озброєнь або не надавала систем у кількості, необхідній для того, щоб Україна змогла відвоювати свою територію у Росії", - йдеться в матеріалі.
Тож журналісти WSJ підкреслюють, що республіканці в Конгресі мають рацію, наполягаючи на тому, щоб адміністрація сформулювала розгорнуту теорію того, як Україна може використати надану допомогу, щоб відвоювати більше територій у Путіна.
"Застій на полі бою породив у США суспільний скептицизм, який ставить під загрозу подальшу американську підтримку незалежно від того, хто виграє президентські перегони, навіть якщо американські виборці не хочуть, щоб Путін переміг. Але Байден не заповнює прогалини", - йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.
Тож Конгрес вимагав від адміністрації певної стратегії, пов'язаної з наданням допомоги, і президент Байден розумів, що без цього зобов'язання отримати схвалення Конгресу на надання допомоги було б неможливо. Тому він підписав закон, погоджуючись з цією вимогою.
Проте адміністрація подала документ зі стратегією "через кілька місяців після встановленого Конгресом крайнього терміну", йдеться в заяві групи республіканців Палати представників, у тому числі проукраїнськи налаштованих представників.
Крім того, документ виявився повністю засекреченим. Законодавці від Республіканської партії закликають адміністрацію представити незасекречену версію, як того вимагав Конгрес, щоб громадськість могла ознайомитися з нею та обговорити її переваги.
"Не варто розраховувати на те, що адміністрація виконає цей наказ до 5 листопада, якщо вона взагалі це зробить. Публічне оприлюднення може означати, що віцепрезиденту Камалі Гарріс доведеться пояснювати своє власне бачення війни перед виборами. Але поки вона цього не зробить і адміністрація приховуватиме інформацію, Гарріс розділятиме відповідальність за непослідовні дії Байдена", - підсумувала газета.
Нагадаємо, Байден днями оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму $2.4 млрд.
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От Трамп - правільний чєловєк для США.
- SEC. 504. Not later than 45 days
- тамже слово victory
- та про відкритість документу
That unless otherwise specified by this section, such strategy shall be submitted in unclassified form but may include a classified annex.
Документ подали на 100+ днів пізніше, та повністью засекретили
Добре що пообіцяли використати 5.5млрд, котрі не використали до 1 жовтня,
та дивним чином "поповнили" склади
4 роки мовчала, а ось тепер
навіть щось сказала, правда без слів "перемога", та "відновлення територій"
Потім будє методичка, "комітету нацзахисту України" не передбачений законами, тому нічого йому не дамо
Якщо провести вибори, допомога в скільки разів зменшиться, чи збільшиться?
Як вибори в Україні, заважали виконати закон про 7.8млрд до 1 жовтня?
В DE "не поліція буде ,а менти погані"?
Без цього перемога не можлива
Чим більше розтягувати в часі, тим більше потрібен PDA
Чому тоді посил "занадто мало, то навіщо вчасно підписувати"?
"щонайменше на 500 млрд доларів." - Ок
The United States has committed more than $56.6 billion in security assistance to Ukraine since
the beginning of the Biden Administration, including approximately $55.9 billion since the
beginning of Russia's unprovoked and brutal invasion on February 24, 2022.
За весь час, реальні поставки+обіцянки склали 56.6млрд
Залишилось отримати 500-56.6=443млрд, по часу це приблизно 20 років
Потрібно почекати, ще 20 років, чи 500млрд потрібні за умовні півроку-рік?
З яких пунктів тоді складається угода з сильної позиції, якщо 500млрд ніхто не дасть?
Я не знаю, хто такий "Рудий"
Якщо порівнювати Байдена та Трампа, то один діючий президент від якого все залежить, інший поки ніхто
Тому критика діючого президента, якщо навіть прийняті закони не виконуються...
Трампа ніхто не підтримує, просто треба перевіряти факти - не все що пишуть є правдою, та часто з перебільшенням
А порівнювати дії та не виконання закону діючим президентом, зі словами кандидата - трохи не корректно
Все частіше можна зустріти статті від західних ЗМІ, у яких йде мова про підготовку до переговорів з РФ. І це не дивно, бо чинна влада ЕрЗе довела єдине: її головна мета - перемога на виборах, а не на війні. Провал мобілізації, "Велике крадівництво 2.0" під час військового стану, провал мотивації населення, та беззаконня, яке стало нормаю для наших можновладців.
То як ми можемо здобути перемогу з-за таких обставин? Як можна вимагати від Заходу того рівня підтримки, якої хоче Зеленський? Та й від кого тоді залежить доля усієї України?
Цинічно але життєво.... Бо Бзеля це і є перешкода для Перемоги