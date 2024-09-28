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Новини
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Байден не виконує свою обіцянку щодо України, - WSJ

Донори-демократи заморозили $90 млн на кампанію Байдена, поки він не знімається з виборів, - NYT

Президент США Джо Байден приховав документ, в якому описана стратегія використання допомоги для перемоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише газета The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що Білий дім уникає відкритого обговорення стратегії перемоги з Конгресом та громадськістю. Хоча Конгрес вимагав від адміністрації представити стратегію надання допомоги Україні, адміністрація президента зволікала з виконанням вимог і засекретила документ, що викликає критику республіканців і сумніви в ефективності підтримки.

"У рамках законопроєкту про додаткове фінансування України цього року Конгрес передбачив, що адміністрація Байдена має представити стратегію використання американської допомоги протягом 45 днів. Але натомість адміністрація Байдена зволікала з наданням конкретних видів озброєнь або не надавала систем у кількості, необхідній для того, щоб Україна змогла відвоювати свою територію у Росії", - йдеться в матеріалі.

Тож журналісти WSJ підкреслюють, що республіканці в Конгресі мають рацію, наполягаючи на тому, щоб адміністрація сформулювала розгорнуту теорію того, як Україна може використати надану допомогу, щоб відвоювати більше територій у Путіна.

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"Застій на полі бою породив у США суспільний скептицизм, який ставить під загрозу подальшу американську підтримку незалежно від того, хто виграє президентські перегони, навіть якщо американські виборці не хочуть, щоб Путін переміг. Але Байден не заповнює прогалини",  - йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Тож Конгрес вимагав від адміністрації певної стратегії, пов'язаної з наданням допомоги, і президент Байден розумів, що без цього зобов'язання отримати схвалення Конгресу на надання допомоги було б неможливо. Тому він підписав закон, погоджуючись з цією вимогою.

Проте адміністрація подала документ зі стратегією "через кілька місяців після встановленого Конгресом крайнього терміну", йдеться в заяві групи республіканців Палати представників, у тому числі проукраїнськи налаштованих представників.

Крім того, документ виявився повністю засекреченим. Законодавці від Республіканської партії закликають адміністрацію представити незасекречену версію, як того вимагав Конгрес, щоб громадськість могла ознайомитися з нею та обговорити її переваги.

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"Не варто розраховувати на те, що адміністрація виконає цей наказ до 5 листопада, якщо вона взагалі це зробить. Публічне оприлюднення може означати, що віцепрезиденту Камалі Гарріс доведеться пояснювати своє власне бачення війни перед виборами. Але поки вона цього не зробить і адміністрація приховуватиме інформацію, Гарріс розділятиме відповідальність за непослідовні дії Байдена", - підсумувала газета.

Нагадаємо,  Байден днями оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму $2.4 млрд.

Автор: 

Байден Джо (2888) Конгрес США (1230) допомога (8375) США (23054) Україна (5921)


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Топ коментарі
+26
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28.09.2024 12:56
+22
Тим не менш нічого кардинально не міняється в позиції Білого Дому. Ті ж самі пусті балачки і недостатні обсяги допомоги зброєю.
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28.09.2024 12:42
+19
а йому вже по цимбалам і велике занепокоювання
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28.09.2024 12:31
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а йому вже по цимбалам і велике занепокоювання
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28.09.2024 12:31 Відповісти
Ну з одного боку Байдену респект за всю ту військову допомогу що ми вже отримали, інакше був би вже нам гаплик. А так то да, діду мабудь думками вже десь на затишному острові в океані, де молоденькі дівчата носять йому коктейлі та роблять массаж простати, і не тільки, це все цілком природньо))
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28.09.2024 13:41 Відповісти
Дєда боїться перед виборами стровакування пуйлом перед виборами нової Карибської кризи зразка 1962 року.
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28.09.2024 13:05 Відповісти
бо брехливий соціаліст, як і усі вони комуняки соціалісти
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28.09.2024 12:36 Відповісти
wsj прореспубліканське змі.таке саме,як і fox
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28.09.2024 12:38 Відповісти
Тим не менш нічого кардинально не міняється в позиції Білого Дому. Ті ж самі пусті балачки і недостатні обсяги допомоги зброєю.
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28.09.2024 12:42 Відповісти
зовсім, абсолюне не таке...стверджувати це може тільки невіглас
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28.09.2024 13:08 Відповісти
могло би і взагалі ніякої допомоги не бути. що тоді ти писав би тут?
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28.09.2024 12:59 Відповісти
А могло бути більше. Що тоді ти писав би тут?
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28.09.2024 13:06 Відповісти
слова подяки за допомогу. За ту, що є зараз і за ту, яка могла би бути більшою.
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28.09.2024 14:13 Відповісти
виліз із дупи ОПариш та заштиняв...
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28.09.2024 12:56 Відповісти
Ви про зустріч Байдена і Найпотужнішого?
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28.09.2024 13:53 Відповісти
Тонко.
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28.09.2024 17:56 Відповісти
Обіцянка - цяцянка?
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28.09.2024 12:48 Відповісти
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28.09.2024 12:56 Відповісти
Головне у цій справі - поставити на місця правільних людєй.
От Трамп - правільний чєловєк для США.
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28.09.2024 12:58 Відповісти
Що означає бути "правільним чєловєком для США"? Хіба національні інтереси США є відомими та загальновизнаними всіма виборцями США?
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28.09.2024 14:30 Відповісти
Правільним з точки зору русні.
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28.09.2024 15:11 Відповісти
Девіз адміністрації Байдена-Гарріс: говорити на мільйон, діяти на копійку.
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28.09.2024 13:03 Відповісти
було би прикольно дивитися, як 73/43%зебіли звинувачують виключно Байдена у проблемах України... було би прикольно, якщо би не було б так сумно...
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28.09.2024 13:10 Відповісти
Саме так в законі H.R.815 сформульовано
- SEC. 504. Not later than 45 days
- тамже слово victory
- та про відкритість документу
That unless otherwise specified by this section, such strategy shall be submitted in unclassified form but may include a classified annex.

Документ подали на 100+ днів пізніше, та повністью засекретили

Добре що пообіцяли використати 5.5млрд, котрі не використали до 1 жовтня,
та дивним чином "поповнили" склади
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28.09.2024 13:12 Відповісти
Закони, прийняті Конгресом США потрібно виконувати повністю і вчасно. Невиконання погано впливатиме на виборчий процес.
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28.09.2024 14:33 Відповісти
не байден, а камала вже
4 роки мовчала, а ось тепер
навіть щось сказала, правда без слів "перемога", та "відновлення територій"
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28.09.2024 13:35 Відповісти
ти від Трампа-Венса чув слово перемога? От коли почуєш, то тоді будеш мати моральне право у бік демократів щось патякати. так принаймні буде чесно.
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28.09.2024 14:48 Відповісти
Вважаю,що мета цієї публікації не тільки очорнити Байдена,а і закинути побільше розпачу в голови українцям,щоб вони менше надіялись на допомогу та змирились з втратою територій
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28.09.2024 13:55 Відповісти
Пока у власти Зе со своей коррупцией-шансов практически никаких
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28.09.2024 13:57 Відповісти
Байден не корито для зеленського з його ОПівською шоблою ...США дає розуміти ,шоб 🤡, який є ворог як і х*йло, для України ,пішов на вибори, або передав владу , комітету нацзахисту України , та і суспільству треба рота розкривати ,пора і чиновникам та поліції, вже казати правду , та ставати на захист своєго життя ,бо скоро в нас не поліція буде ,а менти погані ...
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28.09.2024 13:21 Відповісти
І звідкіля такі методички пишуть...

Потім будє методичка, "комітету нацзахисту України" не передбачений законами, тому нічого йому не дамо

Якщо провести вибори, допомога в скільки разів зменшиться, чи збільшиться?

Як вибори в Україні, заважали виконати закон про 7.8млрд до 1 жовтня?

В DE "не поліція буде ,а менти погані"?
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28.09.2024 13:51 Відповісти
Як шо про 🤡 ..шо він є потвора...то одразу методичкі ...не рятуйте цього дуже розумного фсбешника ..не беріть гріх на душу...хоча ви скоріше бот руснявий .
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28.09.2024 14:10 Відповісти
Він уже забув . Старе . Склероз
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28.09.2024 13:45 Відповісти
Так само репетувала відморожена б.....з ОПи - Залужний,давай план ! А плани дуету проявились, коли Рудий подякував Бубону за зразкову роботу по диффамації Байдена на виборах 20 і ясно, що грали на стороні Рудого. І правильно зробили, що засекретили - з двурушниками інакше не можна. Нехай х.....на пальцях показують.
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28.09.2024 14:02 Відповісти
ох **** мать як викрутив. )) точно притиснув? президента США? )) чого ж тоді він не притиснув, наприклад, Лулу чи навіть Орбана Вітю або того ж Фіцо? ти у своїх фантазіях такий же відірваний як і Трамп із своїми заявами про те, що московити колись перемогли Наполеона і Гітлера..
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28.09.2024 18:45 Відповісти
А чому тоді не надав PDA до 1 жовтня?

Без цього перемога не можлива
Чим більше розтягувати в часі, тим більше потрібен PDA
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28.09.2024 19:32 Відповісти
ти реально придурок чи вдаєш тут придурка? перемога? з чим? з тим пакетом PDA у 5 чи навіть 8 млрд? для перемоги потрібен пакет зброї щонайменше на 500 млрд доларів.
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28.09.2024 19:56 Відповісти
Зрозуміло "з тим пакетом PDA у 5 чи навіть 8 млрд" - дійсно недостатньо, в розрахунку на 10місяців.

Чому тоді посил "занадто мало, то навіщо вчасно підписувати"?

"щонайменше на 500 млрд доларів." - Ок

The United States has committed more than $56.6 billion in security assistance to Ukraine since
the beginning of the Biden Administration, including approximately $55.9 billion since the
beginning of Russia's unprovoked and brutal invasion on February 24, 2022.

За весь час, реальні поставки+обіцянки склали 56.6млрд
Залишилось отримати 500-56.6=443млрд, по часу це приблизно 20 років

Потрібно почекати, ще 20 років, чи 500млрд потрібні за умовні півроку-рік?
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28.09.2024 22:02 Відповісти
саме так. 500 млрд потрібні за умовні рік-два. тільки ж варто бути реалістами. їх ніхто не надасть. жодна адміністрація. Ні Байдена, ні Рудого, ні Камали. Рудий так взагалі постійно робить заяви, зо потрібно припинити допомогу Україні і йти на угоду з ху йлом. Угода з ху йлом без допомоги - це угода не з сильної позиції, а значить із втратою окупованих земель. тільки тут і далі продовжуєш накидувати гімно на адміністрацію Білого дому, паралельно підтримуючи Рудого, який взагалі виступає проти збільшення надання допомоги Україні. От якби від Рудого під час виборчої кампанії і раніше, з самого початку повномасштабного вторгнення було би чути постійні заяаи про те, що Байден мало допомагає Україні і потрібно допомагати їй більше, то тоді та вся твоя критика діючої адміністрації Білого дому була би зрозумілою. Проте коли ти критикуєш Байдена за недостатність допомоги України, виступаючи одночасно за підтримку Рудого, який взагалі проти надання допомоги Україні - то ти таким чином свідомо працюєш на кацапів. от за що тебе тут всі куєсосять на форумі..
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29.09.2024 02:15 Відповісти
Тобто потрібні 500млрд з 1-2 роки, котрі ніхто не дасть.

З яких пунктів тоді складається угода з сильної позиції, якщо 500млрд ніхто не дасть?

Я не знаю, хто такий "Рудий"
Якщо порівнювати Байдена та Трампа, то один діючий президент від якого все залежить, інший поки ніхто
Тому критика діючого президента, якщо навіть прийняті закони не виконуються...

Трампа ніхто не підтримує, просто треба перевіряти факти - не все що пишуть є правдою, та часто з перебільшенням

А порівнювати дії та не виконання закону діючим президентом, зі словами кандидата - трохи не корректно
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29.09.2024 12:29 Відповісти
походу, прихильників кремля і тої ж ОПи зеленої достатньо по усьому Світі.. у коментах також розсмерділися..
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28.09.2024 14:26 Відповісти
У США не політичні діячі.а лицемірні брехуни і аферисти,котрі кивають один на іншого лиш би використати війну в Україні для власних інтересів
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28.09.2024 14:52 Відповісти
ганьбища
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28.09.2024 15:25 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/48805 Борислав Береза :
Все частіше можна зустріти статті від західних ЗМІ, у яких йде мова про підготовку до переговорів з РФ. І це не дивно, бо чинна влада ЕрЗе довела єдине: її головна мета - перемога на виборах, а не на війні. Провал мобілізації, "Велике крадівництво 2.0" під час військового стану, провал мотивації населення, та беззаконня, яке стало нормаю для наших можновладців.
То як ми можемо здобути перемогу з-за таких обставин? Як можна вимагати від Заходу того рівня підтримки, якої хоче Зеленський? Та й від кого тоді залежить доля усієї України?
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28.09.2024 15:59 Відповісти
От давно кажу, як цинічний бандера - Заходу дешевше прийняти українців до себе ніж викидати сотні мільярдів на розпил та Монако з Юзіком 🤑🤮
Цинічно але життєво.... Бо Бзеля це і є перешкода для Перемоги
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28.09.2024 23:42 Відповісти
Both parties want the same thing: an end to the war and the spending. The difference is in how they want to go about it. Trump wants to do it quickly and openly, and then claim the credit for himself: see, I told you I would make peace and I did. The Democrats want to do it by quietly pressuring Ukraine into conceding, and then say: we told you we would support Ukraine "as long as it took", and we did, it's Ukraine who can't take it anymore. The way things are going the latter approach is likely to lead to a greater loss of life and land,, not to mention money.
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28.09.2024 17:42 Відповісти
Хто всрався? Bydon!!! А Члэнограй не при ділах! Он вам нічєво нє должен !!
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28.09.2024 23:32 Відповісти
Хто ж більший барига і негідник? Бідон чи Конгрес? Пачєму ми нє в Нато!! Скільки ця відповідальність буде терпіти пекельні борошна!!?
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28.09.2024 23:37 Відповісти
 
 