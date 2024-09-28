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Враг ударил дроном по дому на Николаевщине, ранена супружеская пара, мужчина в тяжелом состоянии

Удар по миколаївщині

Сегодня, 28 сентября 2024 года, войска РФ снова ударили FPV-дроном по жилому дому в Куцурубской громаде на Николаевщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ранены супруги пенсионеры - жильцы дома.

Состояние раненых

Их обоих госпитализировали. 67-летний мужчина в тяжелом состоянии, 64-летняя женщина находится в состоянии средней тяжести. Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг атаковал энергообъект в Николаевской области, есть отключения абонентов.

Автор: 

Николаевская область (2131) обстрел (27351) ранение (3388)


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Ненависть та помста !

на все майбутнє до кацапів.
і не дай Боже, щоб в Україні завелась якась "грузінськая мєчта"!
вже маємо ЗЄльоний дрім
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28.09.2024 14:16 Ответить
 
 