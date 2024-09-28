Враг ударил дроном по дому на Николаевщине, ранена супружеская пара, мужчина в тяжелом состоянии
Сегодня, 28 сентября 2024 года, войска РФ снова ударили FPV-дроном по жилому дому в Куцурубской громаде на Николаевщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, ранены супруги пенсионеры - жильцы дома.
Состояние раненых
Их обоих госпитализировали. 67-летний мужчина в тяжелом состоянии, 64-летняя женщина находится в состоянии средней тяжести. Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг атаковал энергообъект в Николаевской области, есть отключения абонентов.
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на все майбутнє до кацапів.
і не дай Боже, щоб в Україні завелась якась "грузінськая мєчта"!
вже маємо ЗЄльоний дрім