Ворог ударив дроном по будинку на Миколаївщині, поранено подружжя, чоловік у важкому стані

Сьогодні, 28 вересня 2024 року, війська РФ знову вдарили FPV-дроном по житловому будинку в Куцурубській громаді на Миколаївщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, поранено подружжя пенсіонерів - мешканці будинку.

Стан поранених

Їх обох госпіталізовано. 67-річний чоловік у важкому стані, 64-річна жінка перебуває у стані середньої тяжкості. Пораненим надається вся необхідна медична допомога.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог атакував енергооб’єкт у Миколаївській області, є відключення абонентів.