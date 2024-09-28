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Новини
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Ворог ударив дроном по будинку на Миколаївщині, поранено подружжя, чоловік у важкому стані

Удар по миколаївщині

Сьогодні, 28 вересня 2024 року, війська РФ знову вдарили FPV-дроном по житловому будинку в Куцурубській громаді на Миколаївщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, поранено подружжя пенсіонерів - мешканці будинку.

Стан поранених

Їх обох госпіталізовано. 67-річний чоловік у важкому стані, 64-річна жінка перебуває у стані середньої тяжкості. Пораненим надається вся необхідна медична допомога.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог атакував енергооб’єкт у Миколаївській області, є відключення абонентів.

Автор: 

Миколаївська область (2281) обстріл (28687) поранення (2807)


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Ненависть та помста !

на все майбутнє до кацапів.
і не дай Боже, щоб в Україні завелась якась "грузінськая мєчта"!
вже маємо ЗЄльоний дрім
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28.09.2024 14:16 Відповісти
 
 