Ворог ударив дроном по будинку на Миколаївщині, поранено подружжя, чоловік у важкому стані
Сьогодні, 28 вересня 2024 року, війська РФ знову вдарили FPV-дроном по житловому будинку в Куцурубській громаді на Миколаївщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, поранено подружжя пенсіонерів - мешканці будинку.
Стан поранених
Їх обох госпіталізовано. 67-річний чоловік у важкому стані, 64-річна жінка перебуває у стані середньої тяжкості. Пораненим надається вся необхідна медична допомога.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог атакував енергооб’єкт у Миколаївській області, є відключення абонентів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на все майбутнє до кацапів.
і не дай Боже, щоб в Україні завелась якась "грузінськая мєчта"!
вже маємо ЗЄльоний дрім