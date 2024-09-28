Враг атаковал дронами Херсон и Берислав, семеро пострадавших
Шесть человек пострадали в результате атаки российских дронов в пригороде Херсона. Среди раненых - четыре женщины и мужчина, двое в тяжелом состоянии, все получают необходимую медицинскую помощь. Также враг атаковал дроном Берислав
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОГА.
Как сообщается, минно-взрывную травму получила 23 летняя женщина. Ее дообследуют. Женщина, 85 лет, получила осколочные ранения грудной клетки, живота и бедра. Она - в тяжелом состоянии. У 56-летней женщины - ранения ног и предплечья. Еще одну женщину, 42 лет, госпитализировали с осколочными ранениями предплечья и бедра.
В результате сброса взрывчатки с дрона осколочные ранения грудной клетки, живота и ног получил 68-летний мужчина. Состояние - тяжелое. Женщина, 72 лет, получила ранение спины, травматическую ампутацию пальцев стопы.
Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, отметили в ОВА.
В Бериславе из-за атаки российского БпЛА пострадал местный житель. В момент удара он находился возле магазина. У 49-летнего мужчины - минно-взрывная травма, контузия и осколочное ранение предплечья. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.
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