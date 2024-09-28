Ворог атакував дронами Херсон та Берислав, семеро постраждалих

Шестеро людей постраждали внаслідок атаки російських дронів у передмісті Херсону. Серед поранених - чотири жінки та чоловік, двоє у важкому стані, всі отримують необхідну медичну допомогу. Також ворог атакував дроном Берислав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Херсонській ОВА.

Як повідомляється, мінно-вибухову травму дістала 23-річна жінка. Її дообстежують. Жінка, 85 років, зазнала уламкових поранень грудної клітки, живота та стегна. Вона у важкому стані. У 56-річної жінки - поранення ніг та передпліччя. Ще одну жінку, 42 років, шпиталізували з уламковими пораненнями передпліччя та стегна.

Внаслідок скидання вибухівки з дрона уламкові поранення грудної клітки, живота та ніг дістав 68-річний чоловік. Стан - важкий. Жінка, 72 років, отримала поранення спини, травматичну ампутацію пальців стопи.

Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу, зазначили в ОВА.

У Бериславі через атаку російського БпЛА постраждав місцевий житель. В момент удару він був біля магазину. У 49-річного чоловіка - мінно-вибухова травма, контузія та уламкове поранення передпліччя. Нині медики надають йому необхідну допомогу.

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