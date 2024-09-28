Украинские беженцы в Германии начали активнее устраиваться на работу
В Германии все больше украинских беженцев стало устраиваться на работу.
Об этом сообщил министр труда Германии Губертус Гайль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По словам министра, в сентябре 2024 года работу нашли, прошли обучение или начали собственный бизнес 8 500 украинцев, что более чем вдвое превышает показатель сентября прошлого года. Это стало возможным благодаря инициативе Job Turbo, которая направлена на быструю интеграцию беженцев в немецкий рынок труда.
По состоянию на июль 2024 года около 266 тысяч украинцев из 700 тысяч человек трудоспособного возраста, прибывших в Германию из-за войны, уже трудоустроились. Из них 213 тысяч официально платят социальные взносы, а 53 тысячи выбрали небольшую занятость с частичной занятостью.
Глава Федерального агентства занятости Германии Андреа Налес отмечает, что рынок труда пока не полностью готов к такому большому количеству работников из-за рубежа. Среди главных препятствий на пути к трудоустройству - сложность процедур для признания профессиональных квалификаций и ограниченность знаний немецкого языка.
Впрочем, правительство вводит различные программы, которые помогают беженцам преодолевать эти барьеры. Одним из нововведений являются курсы изучения немецкого языка на рабочем месте, которые позволяют работникам продолжать адаптацию и повышать свой профессиональный уровень после официального трудоустройства.
Министр труда Гайль отмечает, что несмотря на нынешние экономические вызовы, тенденция является положительной. Увеличение количества занятых среди украинских беженцев свидетельствует об эффективности усилий правительства и рынка труда по их интеграции.
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Ну пусть Уважаемые специалисты сами решают где они хотят быть
корону с башки снять, через себя переступить и пройти путь возможно по новой, Возможно не достигнут того социального статуса который у них был дома,нo финансово в любом случае выиграют и я уже не говорю о детях
Взагалі то останні 33 роки багато студентів навчалися за свій кошт ( або батьків).
Але держава нічого не зробила за ці роки щоби просто люди могли просто жити своїм життям та заробляти чесно на достойне життя.
Окрім олігархату та непомірної кількості дер. Мародерів ( т.з. службовців).
Невже ви думаєте, що людина яка за хабар або за посадою своїх родичів, навчалася на юриста стане чесним суддею, поліціянтом, сбушником, прокурором?
Пояснюю : там де люди мають достойне життя за рахунок інших, а не за рахунок власних здібностей та власної наснаги не варто звинувачувати що вони саме ВТЕКЛИ з українського " раю".
Багато в чому завдяки таким як ви.
А взагалі ми живемо в резервації Україна. Яка не вимерла тільки тому що ми українці найвпертіша нація в світі.
здебільшого без знання мови, та корочки з курсів, у німеччині будеш працювати хіба на важких низькооплачуваних роботах, це стосується більшості, а не штучних спеціалістів, які і до війни спокійно їхали до німаків на роботу.
фу!!!