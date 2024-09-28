РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11942 посетителя онлайн
Новости
5 909 89

Украинские беженцы в Германии начали активнее устраиваться на работу

Прапор Німеччини

В Германии все больше украинских беженцев стало устраиваться на работу.

Об этом сообщил министр труда Германии Губертус Гайль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По словам министра, в сентябре 2024 года работу нашли, прошли обучение или начали собственный бизнес 8 500 украинцев, что более чем вдвое превышает показатель сентября прошлого года. Это стало возможным благодаря инициативе Job Turbo, которая направлена на быструю интеграцию беженцев в немецкий рынок труда.

Читайте также: Лидер пророссийской партии Вагенкнехт требует включить вопрос "мира" в Украине в коалиционные соглашения на востоке Германии

По состоянию на июль 2024 года около 266 тысяч украинцев из 700 тысяч человек трудоспособного возраста, прибывших в Германию из-за войны, уже трудоустроились. Из них 213 тысяч официально платят социальные взносы, а 53 тысячи выбрали небольшую занятость с частичной занятостью.

Глава Федерального агентства занятости Германии Андреа Налес отмечает, что рынок труда пока не полностью готов к такому большому количеству работников из-за рубежа. Среди главных препятствий на пути к трудоустройству - сложность процедур для признания профессиональных квалификаций и ограниченность знаний немецкого языка.

Впрочем, правительство вводит различные программы, которые помогают беженцам преодолевать эти барьеры. Одним из нововведений являются курсы изучения немецкого языка на рабочем месте, которые позволяют работникам продолжать адаптацию и повышать свой профессиональный уровень после официального трудоустройства.

Читайте также: Норвегия отменила автоматическое предоставление защиты для украинских беженцев из "безопасных" областей. СПИСОК

Министр труда Гайль отмечает, что несмотря на нынешние экономические вызовы, тенденция является положительной. Увеличение количества занятых среди украинских беженцев свидетельствует об эффективности усилий правительства и рынка труда по их интеграции.

Автор: 

беженцы (1645) Германия (6987) работа (601) украинцы (3865)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
А це не висер. Міг би хлопців наших ранених лікувати, а він дупу потяг свою. Його б ніхто в окоп не послав. Він зараз як ніколи потрібен би був тут в Україні, яка його вивчила та дала роботу.
показать весь комментарий
28.09.2024 19:12
+6
Знаю одну сім'ю, у них є син. Держава Україна навчала його 21 рік за державні кошти. Нарешті став лікарем хірургії. До речі стажувався у видатних професорів хірургії, кажуть талановитим лікарем би був. А як почалась повномаштабка здриснув до Німеччини.
показать весь комментарий
28.09.2024 18:59
+6
Погугли скільки треба коштів, щоб отримати освіту, а потім пройти інтернатуру та отримати кваліфікацію лікаря хірурга. Це все було за державні кошти, ще й стипендію платили всі ці роки. І освіта і інтернатура. Це дуже дорого.
показать весь комментарий
28.09.2024 19:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А можливо за два з половиною роки навчити ведмедя німецькій мові?
показать весь комментарий
28.09.2024 18:52 Ответить
Я 6 рік(дуб(
показать весь комментарий
28.09.2024 19:14 Ответить
irgendwas stimmt nicht)), aber ausnahmen passieren immer)))
показать весь комментарий
28.09.2024 21:39 Ответить
Як казав мій дід-срать захочеш штани знімеш...припиче то вивчиш
показать весь комментарий
28.09.2024 19:19 Ответить
Розмовна так,але німецька це не португальська,нажаль)
показать весь комментарий
28.09.2024 22:02 Ответить
більш ніж
показать весь комментарий
28.09.2024 21:38 Ответить
Зрозуміли що це на довго і що треба облаштовувати своє життя на новому місті.
показать весь комментарий
28.09.2024 18:52 Ответить
Поки війна триває - працюватимуть. А по завершенню бойових дій уряди усіх країн ЄС умовно копняками поженуть 90% тимчасово захищених в Україну, позбавивши усіх пільг і статусів. Цьому активно сприятиме на рівні вимог Уряд України для ліквідації демографічних проблем. Та й самі переселенці з огляду на ментально-культурні аспекти адаптації добровільно повертатимуться додому. Союзники цей процес вітатимуть і фінансово стимулюватимуть. "У своїй хаті своя правда і сила, і воля". Де народився, там і знадобився. Тому даремно не створюйте ілюзій. Усе буде - УКРАЇНА.
показать весь комментарий
28.09.2024 19:30 Ответить
..Де народився, там і знадобився...- способность без возможности ничто
показать весь комментарий
28.09.2024 19:52 Ответить
Яких можливостей не вистачає в Україні??? У перші тижні вторгнення кацапи дивувалися рівню життя українців у порівнянні з лаптєногімі скрєпаносамі. Вдома наші спеціалісти - шановані та забезпечені люди, а ким вони протягом покоління працюватимуть на чужині ??
показать весь комментарий
28.09.2024 20:05 Ответить
тоже мне сравнение, с монголией не забудь сравнить
Ну пусть Уважаемые специалисты сами решают где они хотят быть
корону с башки снять, через себя переступить и пройти путь возможно по новой, Возможно не достигнут того социального статуса который у них был дома,нo финансово в любом случае выиграют и я уже не говорю о детях
показать весь комментарий
28.09.2024 20:14 Ответить
Бо німеччина почала гайки активно закручувати. Вже не достатньо бути патріотом, ходити на мітінги махати прапором і сидіти ніхера не робити
показать весь комментарий
28.09.2024 18:54 Ответить
В Фінляндії мабуть по іншому.
показать весь комментарий
28.09.2024 19:00 Ответить
Скоро румуни і циганву закарпатську попруть. Бо українці хоч працювати влаштовуються, а циганва сидить на допомогах, ніде не працюють тільки жруть, п'ють та плодяться
показать весь комментарий
28.09.2024 19:02 Ответить
у румунії немає жодного цигана, вони всі в німеччині, бо там платять 504 евра на людину а в румунію 0.
показать весь комментарий
28.09.2024 19:10 Ответить
Хто тобі таке сказав? Може й не платять, але дають житло, годують безкоштовно. А циганам більше й не треба, вони жебрацтвом займаютья та розказують які вони "знадолені"
показать весь комментарий
28.09.2024 19:15 Ответить
думаєш циган то дурак ? е ні вони швидко фішку просікли і всі у кого більше 3дітей сімями сидять на допомогі в німечині, там і житло також безкоштовне.
показать весь комментарий
28.09.2024 19:40 Ответить
632
показать весь комментарий
28.09.2024 21:40 Ответить
Несёте хе₽ню...
показать весь комментарий
28.09.2024 19:34 Ответить
Знаю одну сім'ю, у них є син. Держава Україна навчала його 21 рік за державні кошти. Нарешті став лікарем хірургії. До речі стажувався у видатних професорів хірургії, кажуть талановитим лікарем би був. А як почалась повномаштабка здриснув до Німеччини.
показать весь комментарий
28.09.2024 18:59 Ответить
І до чого цей висер?.Запамятайте,не має державних коштів,це ще М.Тетчер дебілам пояснювала
показать весь комментарий
28.09.2024 19:06 Ответить
Погугли скільки треба коштів, щоб отримати освіту, а потім пройти інтернатуру та отримати кваліфікацію лікаря хірурга. Це все було за державні кошти, ще й стипендію платили всі ці роки. І освіта і інтернатура. Це дуже дорого.
показать весь комментарий
28.09.2024 19:10 Ответить
Дебілу пояснюю ще раз,держава не має свої коштів
показать весь комментарий
28.09.2024 19:29 Ответить
А я дебілу пояснюю. Кошти платників податків якими розпоряджається держава.
показать весь комментарий
28.09.2024 19:36 Ответить
О,дебіл все таки почитав,що говорила М.Тетчер
показать весь комментарий
28.09.2024 23:11 Ответить
Думаєш, якщо ти дебіл то всі такі? Я давно вже викакав те, що ти тільки їсти збираєшся. Ти причепився до формулювання і вирішив тут мозгом блєснкть. Тільки лдне ьи не передбачив шо блєстать то немає чим
показать весь комментарий
29.09.2024 00:00 Ответить
А це не висер. Міг би хлопців наших ранених лікувати, а він дупу потяг свою. Його б ніхто в окоп не послав. Він зараз як ніколи потрібен би був тут в Україні, яка його вивчила та дала роботу.
показать весь комментарий
28.09.2024 19:12 Ответить
Видно ви дітей своїх не вчили або є доступ до корита- яка безкоштовна освіта в Україні?? Яку роботу дає держава ?? Про шо ви тут говорите
показать весь комментарий
28.09.2024 19:24 Ответить
Ну, для хірурга робота явно знайшлася б.
показать весь комментарий
28.09.2024 19:40 Ответить
Ще раз Абісняю, якщо ти при вступі набрав потрібну кількість балів то можеш вчитися на бюджеті. Якщо дитина не набрала балів то звичайно вчитиметься за кошти батьків. Якщо батьки в змозі оплачувати навчання.
показать весь комментарий
28.09.2024 19:41 Ответить
Вчив двох своїх дітей. На жаль при вступних екзаменах потрібних балів для бюджету не набирали. Але донька закінчила ВУЗ з відзнакою. Так, що хто-хто, а я знаю скільки це коштує. Тому і написав про це.
показать весь комментарий
28.09.2024 20:17 Ответить
Коли це в нам освіта стала безкоштовною ??????
показать весь комментарий
29.09.2024 09:19 Ответить
Шо значить коли стала? При здачі ЗНО наберай рівень балів який потрібен для навчання на бюджетній основі і навчайся.
показать весь комментарий
29.09.2024 09:24 Ответить
Там перездасть деякі предмети і теж може стати хорошим лікарем. Правда наші вищі медичні ВУЗи проти німецьких - щось тіпа медучилища. Дуже низький рівень знань і вмінь. Одні голі понти.
показать весь комментарий
28.09.2024 19:09 Ответить
Хто тобі таке сказав? Зараз дуже багато молоді виїхали до Німеччини з дітьми. Щоб потрапити до лікаря ждуть місяцями, шукають українських лікарів які втекли, їздять за 200 км до українського лікаря бо німецькі ніхера не не розуміють. Так, є висококваліфіковані лікарі в приватних структурах так там навіть німців простих по карману б'є. То все понти. Робити українців другосортними. Тому шо понаєхавші. У нас теж є і хороші лікарі і відбувайли. Так шо не треба ля-ля
показать весь комментарий
28.09.2024 19:20 Ответить
Ти взагалі не в темі, ще й пургу якусь несеш. В Німеччині майже вся медицина страхова і без стаховки ти не попадеш на прийом. Ті наші лікарі, які втекли, хіба нелегально можуть "шабашити". Щоб стати справжнім лікарем, там ще довго й нудно треба вчитись і здавати допуски. Так що спочатку вникни і розберись а потім пускай бульки з носа.
показать весь комментарий
28.09.2024 20:21 Ответить
Звичайно, якщо лікар бєжннєц не знає німецької то як він буде з пацієнтом спілкуватись? Так, там інші протоколи лікування, закони, дозволи і т.і. А на рахунок того скільки треба ждати на прийом до лікаря то тут ти триндиш. У сестри там зараз донька і невістка живуть х дітьми. Сестра до них вже два рази їздила. Все у них є і страховки теж. Але щоб потрапити до лікаря треба не менше місяця чекати, або тільки через швидку коли вже критична ситуація. Так що пиндиш це ти.
показать весь комментарий
28.09.2024 21:31 Ответить
Чому ти вирішив, що можеш попасти на прийом там зразу як захочеш? Якщо щось екстренне, то є Emergency. Якийсь ти далекий від цього всього.
показать весь комментарий
28.09.2024 21:40 Ответить
Тобі повезло шо ти ще не хворієш і дітей мабуть ще немає. Коли рецепт на ліки може виписати тільки лікар, або ліки не підходять, тобі їх виписали, а через деякий час вони або перестали допомагати, або тобі від них ще гірше стає і треба проконсультуватись у лікаря, чи препарат замінити, а для цого треба місяць чекати. А воно болить... Та кому уея розповідаю?...
показать весь комментарий
28.09.2024 21:48 Ответить
Дурнику, у мене внучці 4 роки. А якщо твоїх родичів не влаштовує німецька медицина, то нехай повертаються в Україну.
показать весь комментарий
28.09.2024 21:54 Ответить
Ану, сходіть запишіться в Україні до кардиолога, побачу на скільки місяців наперед вийде. Приходеш записатися, кажуть, уже не записуєм бо на наступний місяць усе занято. УЗД краще зразу йти в приватну клініку робити.
показать весь комментарий
28.09.2024 22:06 Ответить
Люди думають, що Європа - це молочна річка з кисельними берегами.
показать весь комментарий
28.09.2024 22:21 Ответить
Так, з кардіологами дійсно проблема. Сам стикався. Місяць ждав. Тільки мені треба було до державного потрапити, чи як він там зветься чи муніципальний. Питання було на продовження лікарняного більш ніж 90 діб.
показать весь комментарий
28.09.2024 23:15 Ответить
Записувала на узі маму і самій довелося. Сімейний виписав направлення, мама взагалі пройшла в той же день, я -через три-чотири дні. Про кардиологів не скажу, чого не знаю, того не знаю. А з чого ви вирішили, що в Німеччині ви б на ті процедури швидше потрапили?
показать весь комментарий
28.09.2024 23:33 Ответить
в моєму місті, на деяку діагностику, по три місяці ждуть. Черги мабуть тому, що безкоштовно. Колись давно моєму сину робили МРТ дорого, торік мені робили безкоштовно. Думаю, що у нас зараз та сама причина, що в Німеччині. На дорогі процедури бракує грошей, а коли безкоштовно, то чому б ні.
показать весь комментарий
29.09.2024 09:08 Ответить
Хто їх вчитиме тут???? Як каже мій знайомий лікар-а навіщо мені конкуренти
показать весь комментарий
28.09.2024 19:25 Ответить
Не треба по вашому одному знайомому лікарю судити про всіх.
показать весь комментарий
28.09.2024 19:45 Ответить
Переважно араби, індуси, вчаться на англійській мові, зрозуміло що платно, до того ж їхня освіта дорожче, аніж для наших громадян, потім їдуть а Британії і там собі працюють, не від одного місцевого студента вже таке чула. І якби та освіта не була там затребувана - то вони б тут і не вчилися, бо воно себе б не окуповували.
показать весь комментарий
28.09.2024 19:55 Ответить
А якщо і є якесь незнання нових приладів чи медикаментів, то це не так страшно, це швидко надрлужується, була б загальна база. Лікарю, зрештою, все життя треба вчитися, бо постійно винаходять нові препарати та технології.
показать весь комментарий
28.09.2024 20:01 Ответить
Ви взагалі не в темі. В Німеччині вища медична освіта абсолютно безкоштовна. Самі німці не хочуть вчитись 10 років і тому йдуть на спеціальності з швидшою "віддачею". А рівень знань, які дають німецькі медичні вузи просто колосальні. Наші медики там спочатку як неадертальці виглядають і змушені ще років 5-7 вчитись і здавати допуски. І це далеко не у всіх виходить, а "парешать" там не проходить. А що до нашої вищої медичної освіти, - то просто жах, важко навіть описати. Сам в цій сфері, так що не вішайте лапшу про "лучшую в мире савецкую медицину".
показать весь комментарий
28.09.2024 20:13 Ответить
Наші дипломи не приймаються ніде в світі. Скрізь переучуються, довго і нудно. Чудес не буває.
показать весь комментарий
28.09.2024 20:57 Ответить
навчала його 21 рік. Або він був тупим або ви брешете.
Взагалі то останні 33 роки багато студентів навчалися за свій кошт ( або батьків).
Але держава нічого не зробила за ці роки щоби просто люди могли просто жити своїм життям та заробляти чесно на достойне життя.
Окрім олігархату та непомірної кількості дер. Мародерів ( т.з. службовців).
Невже ви думаєте, що людина яка за хабар або за посадою своїх родичів, навчалася на юриста стане чесним суддею, поліціянтом, сбушником, прокурором?
показать весь комментарий
28.09.2024 19:16 Ответить
Абісняю для АсобА Адарьйонних. 9 років школа + 4 роки медколедж + 7 років інститут та ще 2 роки інтернатури. То я ще й мало написав.
показать весь комментарий
28.09.2024 19:23 Ответить
Ну зрозуміло .гроші брав в тумбочці. .а звідки вони там взялись не відомо..
показать весь комментарий
28.09.2024 19:28 Ответить
Ще раз Абісняю, для АсобА Адарьйонних. Вчився всі ці роки за бюджетні кошти. А це зарплата педагогам та все що пов'язано з учбовим процесом. ДАховчіво?
показать весь комментарий
28.09.2024 19:38 Ответить
Ну так держава тебе вчила такого розумного так відпрацьовуй а якшо людина вчилась за власний кошт то вибачайте -як казав відомий членограй-я вам ничего не должен
показать весь комментарий
28.09.2024 20:02 Ответить
Я відпрацював на державу. Маю більше 40 років трудового стажу. І захищати пішов би якби був молодшим і не мав проблем із здоров'ям. В 65 років та перенесеним інсультом з мене воїна не получиться, та й не візьмуть мене.
показать весь комментарий
28.09.2024 20:10 Ответить
Не за свій кошт вчився, а на бюджеті.
показать весь комментарий
28.09.2024 20:12 Ответить
Ви нiчого не докажите-пам'ятайте, що бiльшисть люду немае критичного мислення...
показать весь комментарий
28.09.2024 22:56 Ответить
Так. На жаль це так...
показать весь комментарий
28.09.2024 22:59 Ответить
Сюди ще пологи і садочок не дописали.
Пояснюю : там де люди мають достойне життя за рахунок інших, а не за рахунок власних здібностей та власної наснаги не варто звинувачувати що вони саме ВТЕКЛИ з українського " раю".
Багато в чому завдяки таким як ви.
показать весь комментарий
28.09.2024 19:39 Ответить
А до чого тут я? А, що буде коли наші захисники скажуть, що не хочуть нас захищати бо в Україні раю немає? Ви взагалі думаєте шо пишете?
показать весь комментарий
28.09.2024 20:06 Ответить
Просто не треба звинувачувати всіх хто виїхав. Це почалось як тільки з'явилася можливість - ще до війни.
А взагалі ми живемо в резервації Україна. Яка не вимерла тільки тому що ми українці найвпертіша нація в світі.
показать весь комментарий
28.09.2024 20:19 Ответить
Я не звинувачую, а просто говорю про мораль та совість. Якщо це для вас нічого не значить, то наприклад для мене так.
показать весь комментарий
28.09.2024 21:33 Ответить
Браво! 👍🤝
показать весь комментарий
28.09.2024 22:57 Ответить
До чого ти це вис..в? Тобі також хочецця " здриснути"?
показать весь комментарий
28.09.2024 21:01 Ответить
Ну якщо в твоїй голові не хватає того щоб уе зрозуміти, то я тобі не доктор.
показать весь комментарий
28.09.2024 21:21 Ответить
Тоб то ти сам нерозумієш навіщо ти ти розкидуєш висє..и і навіть сам не розумієш, що ти нас..в, ?
показать весь комментарий
28.09.2024 23:32 Ответить
Нє, ти ще тупіший ніж я думав
показать весь комментарий
28.09.2024 23:49 Ответить
А хіба в тебе є чим " думати"
показать весь комментарий
29.09.2024 00:27 Ответить
Ти знаєш, на відміну від тебе є.
показать весь комментарий
29.09.2024 09:27 Ответить
Це можна встановини по параноїдальній маячні, що ти пишеш ?
показать весь комментарий
29.09.2024 12:32 Ответить
Ти просто чмо. Я ніде не чув про параноїдальну маячню. Про шизофренію чув, а параноїдальна маячня може зародитись тільки в твоїй хворій уяві
показать весь комментарий
29.09.2024 12:38 Ответить
Це тобі лікарі твої не все розказують.
показать весь комментарий
29.09.2024 12:51 Ответить
Ну я ж кажу шо ти просто неосвідчене чмо.
показать весь комментарий
29.09.2024 13:03 Ответить
Отже ті що там зможуть ''зачіпитися'' в ''країну мрії припіздента''' не повернуться.
показать весь комментарий
28.09.2024 19:05 Ответить
так там працевлаштовуються ті хто пройшов мовні курси, вони вже в Україну тоіно не поваернуться навіть якщо тут матір тереза стане презом.
показать весь комментарий
28.09.2024 19:09 Ответить
Знаю кучу людей які вже через тиждень влаштувались на роботу без знання мови ..хороші специ які тобі зароблять гроші кругом потрібні
показать весь комментарий
28.09.2024 19:32 Ответить
І всі ці люди напевно програмісти з чудовою англіцькою,
здебільшого без знання мови, та корочки з курсів, у німеччині будеш працювати хіба на важких низькооплачуваних роботах, це стосується більшості, а не штучних спеціалістів, які і до війни спокійно їхали до німаків на роботу.
показать весь комментарий
28.09.2024 20:17 Ответить
ну та бо частина вже завершила мовні курси все логічно.
показать весь комментарий
28.09.2024 19:07 Ответить
Итальянцы в этом году кто официально трудоустроился выдают стандартный вид на жительство,раньше получить его было сложно а теперь можно через почту.
показать весь комментарий
28.09.2024 19:14 Ответить
як бачу заперечення права людини на свободу пересування, то відразу чую, як смердить зеленою тролятиною
фу!!!
показать весь комментарий
28.09.2024 21:37 Ответить
Тобі " казати" лікарю потрібно, може віж пожаліє і страшну таємницю про тебе, таки тобі розкаже
показать весь комментарий
29.09.2024 13:10 Ответить
 
 