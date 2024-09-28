Українські біженці в Німеччині почали активніше влаштовуватись на роботу
У Німеччині все більше українських біженців стало влаштовуватись на роботу.
Про це повідомив міністр праці Німеччини Губертус Гайль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За словами міністра, у вересні 2024 року роботу знайшли, пройшли навчання або почали власний бізнес 8 500 українців, що більш ніж удвічі перевищує показник вересня минулого року. Це стало можливим завдяки ініціативі Job Turbo, яка спрямована на швидку інтеграцію біженців у німецький ринок праці.
Станом на липень 2024 року близько 266 тисяч українців з 700 тисяч осіб працездатного віку, які прибули до Німеччини через війну, вже працевлаштувались. З них 213 тисяч офіційно сплачують соціальні внески, а 53 тисячі обрали невелику зайнятість із частковою зайнятістю.
Голова Федерального агентства зайнятості Німеччини Андреа Налес зазначає, що ринок праці поки що не повністю готовий до такої великої кількості працівників із-за кордону. Серед головних перешкод на шляху до працевлаштування — складність процедур для визнання професійних кваліфікацій та обмеженість знань німецької мови.
Втім, уряд запроваджує різноманітні програми, які допомагають біженцям долати ці бар’єри. Одним із нововведень є курси вивчення німецької мови на робочому місці, які дають змогу працівникам продовжувати адаптацію та підвищувати свій професійний рівень після офіційного працевлаштування.
Міністр праці Гайль наголошує, що попри нинішні економічні виклики, тенденція є позитивною. Збільшення кількості зайнятих серед українських біженців свідчить про ефективність зусиль уряду та ринку праці щодо їх інтеграції.
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Ну пусть Уважаемые специалисты сами решают где они хотят быть
корону с башки снять, через себя переступить и пройти путь возможно по новой, Возможно не достигнут того социального статуса который у них был дома,нo финансово в любом случае выиграют и я уже не говорю о детях
Взагалі то останні 33 роки багато студентів навчалися за свій кошт ( або батьків).
Але держава нічого не зробила за ці роки щоби просто люди могли просто жити своїм життям та заробляти чесно на достойне життя.
Окрім олігархату та непомірної кількості дер. Мародерів ( т.з. службовців).
Невже ви думаєте, що людина яка за хабар або за посадою своїх родичів, навчалася на юриста стане чесним суддею, поліціянтом, сбушником, прокурором?
Пояснюю : там де люди мають достойне життя за рахунок інших, а не за рахунок власних здібностей та власної наснаги не варто звинувачувати що вони саме ВТЕКЛИ з українського " раю".
Багато в чому завдяки таким як ви.
А взагалі ми живемо в резервації Україна. Яка не вимерла тільки тому що ми українці найвпертіша нація в світі.
здебільшого без знання мови, та корочки з курсів, у німеччині будеш працювати хіба на важких низькооплачуваних роботах, це стосується більшості, а не штучних спеціалістів, які і до війни спокійно їхали до німаків на роботу.
фу!!!