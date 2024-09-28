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Українські біженці в Німеччині почали активніше влаштовуватись на роботу

Прапор Німеччини

У Німеччині все більше українських біженців стало влаштовуватись на роботу.

Про це повідомив міністр праці Німеччини Губертус Гайль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами міністра, у вересні 2024 року роботу знайшли, пройшли навчання або почали власний бізнес 8 500 українців, що більш ніж удвічі перевищує показник вересня минулого року. Це стало можливим завдяки ініціативі Job Turbo, яка спрямована на швидку інтеграцію біженців у німецький ринок праці.

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Станом на липень 2024 року близько 266 тисяч українців з 700 тисяч осіб працездатного віку, які прибули до Німеччини через війну, вже працевлаштувались. З них 213 тисяч офіційно сплачують соціальні внески, а 53 тисячі обрали невелику зайнятість із частковою зайнятістю.

Голова Федерального агентства зайнятості Німеччини Андреа Налес зазначає, що ринок праці поки що не повністю готовий до такої великої кількості працівників із-за кордону. Серед головних перешкод на шляху до працевлаштування — складність процедур для визнання професійних кваліфікацій та обмеженість знань німецької мови.

Втім, уряд запроваджує різноманітні програми, які допомагають біженцям долати ці бар’єри. Одним із нововведень є курси вивчення німецької мови на робочому місці, які дають змогу працівникам продовжувати адаптацію та підвищувати свій професійний рівень після офіційного працевлаштування.

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Міністр праці Гайль наголошує, що попри нинішні економічні виклики, тенденція є позитивною. Збільшення кількості зайнятих серед українських біженців свідчить про ефективність зусиль уряду та ринку праці щодо їх інтеграції.

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біженці (1876) Німеччина (7386) робота (1222) українці (2541)


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Топ коментарі
+7
А це не висер. Міг би хлопців наших ранених лікувати, а він дупу потяг свою. Його б ніхто в окоп не послав. Він зараз як ніколи потрібен би був тут в Україні, яка його вивчила та дала роботу.
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28.09.2024 19:12
+6
Знаю одну сім'ю, у них є син. Держава Україна навчала його 21 рік за державні кошти. Нарешті став лікарем хірургії. До речі стажувався у видатних професорів хірургії, кажуть талановитим лікарем би був. А як почалась повномаштабка здриснув до Німеччини.
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28.09.2024 18:59
+6
Погугли скільки треба коштів, щоб отримати освіту, а потім пройти інтернатуру та отримати кваліфікацію лікаря хірурга. Це все було за державні кошти, ще й стипендію платили всі ці роки. І освіта і інтернатура. Це дуже дорого.
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28.09.2024 19:10
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А можливо за два з половиною роки навчити ведмедя німецькій мові?
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28.09.2024 18:52 Відповісти
Я 6 рік(дуб(
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28.09.2024 19:14 Відповісти
irgendwas stimmt nicht)), aber ausnahmen passieren immer)))
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28.09.2024 21:39 Відповісти
Як казав мій дід-срать захочеш штани знімеш...припиче то вивчиш
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28.09.2024 19:19 Відповісти
Розмовна так,але німецька це не португальська,нажаль)
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28.09.2024 22:02 Відповісти
більш ніж
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28.09.2024 21:38 Відповісти
Зрозуміли що це на довго і що треба облаштовувати своє життя на новому місті.
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28.09.2024 18:52 Відповісти
Поки війна триває - працюватимуть. А по завершенню бойових дій уряди усіх країн ЄС умовно копняками поженуть 90% тимчасово захищених в Україну, позбавивши усіх пільг і статусів. Цьому активно сприятиме на рівні вимог Уряд України для ліквідації демографічних проблем. Та й самі переселенці з огляду на ментально-культурні аспекти адаптації добровільно повертатимуться додому. Союзники цей процес вітатимуть і фінансово стимулюватимуть. "У своїй хаті своя правда і сила, і воля". Де народився, там і знадобився. Тому даремно не створюйте ілюзій. Усе буде - УКРАЇНА.
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28.09.2024 19:30 Відповісти
..Де народився, там і знадобився...- способность без возможности ничто
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28.09.2024 19:52 Відповісти
Яких можливостей не вистачає в Україні??? У перші тижні вторгнення кацапи дивувалися рівню життя українців у порівнянні з лаптєногімі скрєпаносамі. Вдома наші спеціалісти - шановані та забезпечені люди, а ким вони протягом покоління працюватимуть на чужині ??
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28.09.2024 20:05 Відповісти
тоже мне сравнение, с монголией не забудь сравнить
Ну пусть Уважаемые специалисты сами решают где они хотят быть
корону с башки снять, через себя переступить и пройти путь возможно по новой, Возможно не достигнут того социального статуса который у них был дома,нo финансово в любом случае выиграют и я уже не говорю о детях
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28.09.2024 20:14 Відповісти
Бо німеччина почала гайки активно закручувати. Вже не достатньо бути патріотом, ходити на мітінги махати прапором і сидіти ніхера не робити
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28.09.2024 18:54 Відповісти
В Фінляндії мабуть по іншому.
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28.09.2024 19:00 Відповісти
Скоро румуни і циганву закарпатську попруть. Бо українці хоч працювати влаштовуються, а циганва сидить на допомогах, ніде не працюють тільки жруть, п'ють та плодяться
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28.09.2024 19:02 Відповісти
у румунії немає жодного цигана, вони всі в німеччині, бо там платять 504 евра на людину а в румунію 0.
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28.09.2024 19:10 Відповісти
Хто тобі таке сказав? Може й не платять, але дають житло, годують безкоштовно. А циганам більше й не треба, вони жебрацтвом займаютья та розказують які вони "знадолені"
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28.09.2024 19:15 Відповісти
думаєш циган то дурак ? е ні вони швидко фішку просікли і всі у кого більше 3дітей сімями сидять на допомогі в німечині, там і житло також безкоштовне.
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28.09.2024 19:40 Відповісти
632
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28.09.2024 21:40 Відповісти
Несёте хе₽ню...
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28.09.2024 19:34 Відповісти
Знаю одну сім'ю, у них є син. Держава Україна навчала його 21 рік за державні кошти. Нарешті став лікарем хірургії. До речі стажувався у видатних професорів хірургії, кажуть талановитим лікарем би був. А як почалась повномаштабка здриснув до Німеччини.
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28.09.2024 18:59 Відповісти
І до чого цей висер?.Запамятайте,не має державних коштів,це ще М.Тетчер дебілам пояснювала
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28.09.2024 19:06 Відповісти
Погугли скільки треба коштів, щоб отримати освіту, а потім пройти інтернатуру та отримати кваліфікацію лікаря хірурга. Це все було за державні кошти, ще й стипендію платили всі ці роки. І освіта і інтернатура. Це дуже дорого.
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28.09.2024 19:10 Відповісти
Дебілу пояснюю ще раз,держава не має свої коштів
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28.09.2024 19:29 Відповісти
А я дебілу пояснюю. Кошти платників податків якими розпоряджається держава.
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28.09.2024 19:36 Відповісти
О,дебіл все таки почитав,що говорила М.Тетчер
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28.09.2024 23:11 Відповісти
Думаєш, якщо ти дебіл то всі такі? Я давно вже викакав те, що ти тільки їсти збираєшся. Ти причепився до формулювання і вирішив тут мозгом блєснкть. Тільки лдне ьи не передбачив шо блєстать то немає чим
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29.09.2024 00:00 Відповісти
А це не висер. Міг би хлопців наших ранених лікувати, а він дупу потяг свою. Його б ніхто в окоп не послав. Він зараз як ніколи потрібен би був тут в Україні, яка його вивчила та дала роботу.
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28.09.2024 19:12 Відповісти
Видно ви дітей своїх не вчили або є доступ до корита- яка безкоштовна освіта в Україні?? Яку роботу дає держава ?? Про шо ви тут говорите
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28.09.2024 19:24 Відповісти
Ну, для хірурга робота явно знайшлася б.
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28.09.2024 19:40 Відповісти
Ще раз Абісняю, якщо ти при вступі набрав потрібну кількість балів то можеш вчитися на бюджеті. Якщо дитина не набрала балів то звичайно вчитиметься за кошти батьків. Якщо батьки в змозі оплачувати навчання.
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28.09.2024 19:41 Відповісти
Вчив двох своїх дітей. На жаль при вступних екзаменах потрібних балів для бюджету не набирали. Але донька закінчила ВУЗ з відзнакою. Так, що хто-хто, а я знаю скільки це коштує. Тому і написав про це.
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28.09.2024 20:17 Відповісти
Коли це в нам освіта стала безкоштовною ??????
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29.09.2024 09:19 Відповісти
Шо значить коли стала? При здачі ЗНО наберай рівень балів який потрібен для навчання на бюджетній основі і навчайся.
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29.09.2024 09:24 Відповісти
Там перездасть деякі предмети і теж може стати хорошим лікарем. Правда наші вищі медичні ВУЗи проти німецьких - щось тіпа медучилища. Дуже низький рівень знань і вмінь. Одні голі понти.
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28.09.2024 19:09 Відповісти
Хто тобі таке сказав? Зараз дуже багато молоді виїхали до Німеччини з дітьми. Щоб потрапити до лікаря ждуть місяцями, шукають українських лікарів які втекли, їздять за 200 км до українського лікаря бо німецькі ніхера не не розуміють. Так, є висококваліфіковані лікарі в приватних структурах так там навіть німців простих по карману б'є. То все понти. Робити українців другосортними. Тому шо понаєхавші. У нас теж є і хороші лікарі і відбувайли. Так шо не треба ля-ля
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28.09.2024 19:20 Відповісти
Ти взагалі не в темі, ще й пургу якусь несеш. В Німеччині майже вся медицина страхова і без стаховки ти не попадеш на прийом. Ті наші лікарі, які втекли, хіба нелегально можуть "шабашити". Щоб стати справжнім лікарем, там ще довго й нудно треба вчитись і здавати допуски. Так що спочатку вникни і розберись а потім пускай бульки з носа.
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28.09.2024 20:21 Відповісти
Звичайно, якщо лікар бєжннєц не знає німецької то як він буде з пацієнтом спілкуватись? Так, там інші протоколи лікування, закони, дозволи і т.і. А на рахунок того скільки треба ждати на прийом до лікаря то тут ти триндиш. У сестри там зараз донька і невістка живуть х дітьми. Сестра до них вже два рази їздила. Все у них є і страховки теж. Але щоб потрапити до лікаря треба не менше місяця чекати, або тільки через швидку коли вже критична ситуація. Так що пиндиш це ти.
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28.09.2024 21:31 Відповісти
Чому ти вирішив, що можеш попасти на прийом там зразу як захочеш? Якщо щось екстренне, то є Emergency. Якийсь ти далекий від цього всього.
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28.09.2024 21:40 Відповісти
Тобі повезло шо ти ще не хворієш і дітей мабуть ще немає. Коли рецепт на ліки може виписати тільки лікар, або ліки не підходять, тобі їх виписали, а через деякий час вони або перестали допомагати, або тобі від них ще гірше стає і треба проконсультуватись у лікаря, чи препарат замінити, а для цого треба місяць чекати. А воно болить... Та кому уея розповідаю?...
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28.09.2024 21:48 Відповісти
Дурнику, у мене внучці 4 роки. А якщо твоїх родичів не влаштовує німецька медицина, то нехай повертаються в Україну.
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28.09.2024 21:54 Відповісти
Ану, сходіть запишіться в Україні до кардиолога, побачу на скільки місяців наперед вийде. Приходеш записатися, кажуть, уже не записуєм бо на наступний місяць усе занято. УЗД краще зразу йти в приватну клініку робити.
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28.09.2024 22:06 Відповісти
Люди думають, що Європа - це молочна річка з кисельними берегами.
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28.09.2024 22:21 Відповісти
Так, з кардіологами дійсно проблема. Сам стикався. Місяць ждав. Тільки мені треба було до державного потрапити, чи як він там зветься чи муніципальний. Питання було на продовження лікарняного більш ніж 90 діб.
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28.09.2024 23:15 Відповісти
Записувала на узі маму і самій довелося. Сімейний виписав направлення, мама взагалі пройшла в той же день, я -через три-чотири дні. Про кардиологів не скажу, чого не знаю, того не знаю. А з чого ви вирішили, що в Німеччині ви б на ті процедури швидше потрапили?
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28.09.2024 23:33 Відповісти
в моєму місті, на деяку діагностику, по три місяці ждуть. Черги мабуть тому, що безкоштовно. Колись давно моєму сину робили МРТ дорого, торік мені робили безкоштовно. Думаю, що у нас зараз та сама причина, що в Німеччині. На дорогі процедури бракує грошей, а коли безкоштовно, то чому б ні.
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29.09.2024 09:08 Відповісти
Хто їх вчитиме тут???? Як каже мій знайомий лікар-а навіщо мені конкуренти
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28.09.2024 19:25 Відповісти
Не треба по вашому одному знайомому лікарю судити про всіх.
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28.09.2024 19:45 Відповісти
Переважно араби, індуси, вчаться на англійській мові, зрозуміло що платно, до того ж їхня освіта дорожче, аніж для наших громадян, потім їдуть а Британії і там собі працюють, не від одного місцевого студента вже таке чула. І якби та освіта не була там затребувана - то вони б тут і не вчилися, бо воно себе б не окуповували.
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28.09.2024 19:55 Відповісти
А якщо і є якесь незнання нових приладів чи медикаментів, то це не так страшно, це швидко надрлужується, була б загальна база. Лікарю, зрештою, все життя треба вчитися, бо постійно винаходять нові препарати та технології.
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28.09.2024 20:01 Відповісти
Ви взагалі не в темі. В Німеччині вища медична освіта абсолютно безкоштовна. Самі німці не хочуть вчитись 10 років і тому йдуть на спеціальності з швидшою "віддачею". А рівень знань, які дають німецькі медичні вузи просто колосальні. Наші медики там спочатку як неадертальці виглядають і змушені ще років 5-7 вчитись і здавати допуски. І це далеко не у всіх виходить, а "парешать" там не проходить. А що до нашої вищої медичної освіти, - то просто жах, важко навіть описати. Сам в цій сфері, так що не вішайте лапшу про "лучшую в мире савецкую медицину".
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28.09.2024 20:13 Відповісти
Наші дипломи не приймаються ніде в світі. Скрізь переучуються, довго і нудно. Чудес не буває.
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28.09.2024 20:57 Відповісти
навчала його 21 рік. Або він був тупим або ви брешете.
Взагалі то останні 33 роки багато студентів навчалися за свій кошт ( або батьків).
Але держава нічого не зробила за ці роки щоби просто люди могли просто жити своїм життям та заробляти чесно на достойне життя.
Окрім олігархату та непомірної кількості дер. Мародерів ( т.з. службовців).
Невже ви думаєте, що людина яка за хабар або за посадою своїх родичів, навчалася на юриста стане чесним суддею, поліціянтом, сбушником, прокурором?
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28.09.2024 19:16 Відповісти
Абісняю для АсобА Адарьйонних. 9 років школа + 4 роки медколедж + 7 років інститут та ще 2 роки інтернатури. То я ще й мало написав.
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28.09.2024 19:23 Відповісти
Ну зрозуміло .гроші брав в тумбочці. .а звідки вони там взялись не відомо..
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28.09.2024 19:28 Відповісти
Ще раз Абісняю, для АсобА Адарьйонних. Вчився всі ці роки за бюджетні кошти. А це зарплата педагогам та все що пов'язано з учбовим процесом. ДАховчіво?
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28.09.2024 19:38 Відповісти
Ну так держава тебе вчила такого розумного так відпрацьовуй а якшо людина вчилась за власний кошт то вибачайте -як казав відомий членограй-я вам ничего не должен
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28.09.2024 20:02 Відповісти
Я відпрацював на державу. Маю більше 40 років трудового стажу. І захищати пішов би якби був молодшим і не мав проблем із здоров'ям. В 65 років та перенесеним інсультом з мене воїна не получиться, та й не візьмуть мене.
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28.09.2024 20:10 Відповісти
Не за свій кошт вчився, а на бюджеті.
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28.09.2024 20:12 Відповісти
Ви нiчого не докажите-пам'ятайте, що бiльшисть люду немае критичного мислення...
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28.09.2024 22:56 Відповісти
Так. На жаль це так...
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28.09.2024 22:59 Відповісти
Сюди ще пологи і садочок не дописали.
Пояснюю : там де люди мають достойне життя за рахунок інших, а не за рахунок власних здібностей та власної наснаги не варто звинувачувати що вони саме ВТЕКЛИ з українського " раю".
Багато в чому завдяки таким як ви.
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28.09.2024 19:39 Відповісти
А до чого тут я? А, що буде коли наші захисники скажуть, що не хочуть нас захищати бо в Україні раю немає? Ви взагалі думаєте шо пишете?
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28.09.2024 20:06 Відповісти
Просто не треба звинувачувати всіх хто виїхав. Це почалось як тільки з'явилася можливість - ще до війни.
А взагалі ми живемо в резервації Україна. Яка не вимерла тільки тому що ми українці найвпертіша нація в світі.
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28.09.2024 20:19 Відповісти
Я не звинувачую, а просто говорю про мораль та совість. Якщо це для вас нічого не значить, то наприклад для мене так.
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28.09.2024 21:33 Відповісти
Браво! 👍🤝
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28.09.2024 22:57 Відповісти
До чого ти це вис..в? Тобі також хочецця " здриснути"?
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28.09.2024 21:01 Відповісти
Ну якщо в твоїй голові не хватає того щоб уе зрозуміти, то я тобі не доктор.
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28.09.2024 21:21 Відповісти
Тоб то ти сам нерозумієш навіщо ти ти розкидуєш висє..и і навіть сам не розумієш, що ти нас..в, ?
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28.09.2024 23:32 Відповісти
Нє, ти ще тупіший ніж я думав
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28.09.2024 23:49 Відповісти
А хіба в тебе є чим " думати"
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29.09.2024 00:27 Відповісти
Ти знаєш, на відміну від тебе є.
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29.09.2024 09:27 Відповісти
Це можна встановини по параноїдальній маячні, що ти пишеш ?
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29.09.2024 12:32 Відповісти
Ти просто чмо. Я ніде не чув про параноїдальну маячню. Про шизофренію чув, а параноїдальна маячня може зародитись тільки в твоїй хворій уяві
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29.09.2024 12:38 Відповісти
Це тобі лікарі твої не все розказують.
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29.09.2024 12:51 Відповісти
Ну я ж кажу шо ти просто неосвідчене чмо.
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29.09.2024 13:03 Відповісти
Отже ті що там зможуть ''зачіпитися'' в ''країну мрії припіздента''' не повернуться.
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28.09.2024 19:05 Відповісти
так там працевлаштовуються ті хто пройшов мовні курси, вони вже в Україну тоіно не поваернуться навіть якщо тут матір тереза стане презом.
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28.09.2024 19:09 Відповісти
Знаю кучу людей які вже через тиждень влаштувались на роботу без знання мови ..хороші специ які тобі зароблять гроші кругом потрібні
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28.09.2024 19:32 Відповісти
І всі ці люди напевно програмісти з чудовою англіцькою,
здебільшого без знання мови, та корочки з курсів, у німеччині будеш працювати хіба на важких низькооплачуваних роботах, це стосується більшості, а не штучних спеціалістів, які і до війни спокійно їхали до німаків на роботу.
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28.09.2024 20:17 Відповісти
ну та бо частина вже завершила мовні курси все логічно.
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28.09.2024 19:07 Відповісти
Итальянцы в этом году кто официально трудоустроился выдают стандартный вид на жительство,раньше получить его было сложно а теперь можно через почту.
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28.09.2024 19:14 Відповісти
як бачу заперечення права людини на свободу пересування, то відразу чую, як смердить зеленою тролятиною
фу!!!
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28.09.2024 21:37 Відповісти
Тобі " казати" лікарю потрібно, може віж пожаліє і страшну таємницю про тебе, таки тобі розкаже
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29.09.2024 13:10 Відповісти
 
 