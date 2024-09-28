Українські біженці в Німеччині почали активніше влаштовуватись на роботу

У Німеччині все більше українських біженців стало влаштовуватись на роботу.

Про це повідомив міністр праці Німеччини Губертус Гайль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами міністра, у вересні 2024 року роботу знайшли, пройшли навчання або почали власний бізнес 8 500 українців, що більш ніж удвічі перевищує показник вересня минулого року. Це стало можливим завдяки ініціативі Job Turbo, яка спрямована на швидку інтеграцію біженців у німецький ринок праці.

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Станом на липень 2024 року близько 266 тисяч українців з 700 тисяч осіб працездатного віку, які прибули до Німеччини через війну, вже працевлаштувались. З них 213 тисяч офіційно сплачують соціальні внески, а 53 тисячі обрали невелику зайнятість із частковою зайнятістю.

Голова Федерального агентства зайнятості Німеччини Андреа Налес зазначає, що ринок праці поки що не повністю готовий до такої великої кількості працівників із-за кордону. Серед головних перешкод на шляху до працевлаштування — складність процедур для визнання професійних кваліфікацій та обмеженість знань німецької мови.

Втім, уряд запроваджує різноманітні програми, які допомагають біженцям долати ці бар’єри. Одним із нововведень є курси вивчення німецької мови на робочому місці, які дають змогу працівникам продовжувати адаптацію та підвищувати свій професійний рівень після офіційного працевлаштування.

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Міністр праці Гайль наголошує, що попри нинішні економічні виклики, тенденція є позитивною. Збільшення кількості зайнятих серед українських біженців свідчить про ефективність зусиль уряду та ринку праці щодо їх інтеграції.