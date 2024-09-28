В течение дня россияне обстреливали Никопольщину из артиллерии и атаковали дронами. Произошел пожар
В течение дня субботы, 28 сентября, оккупанты обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и атаковали дронами-камикадзе.
Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, в течение дня враг бил по Марганецкой и Покровской громадах и по самому Никополю.
В результате обстрелов произошел пожар, который потушили пожарные.
Жертв и пострадавших в результате российских атак нет.
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