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Новини Війна
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Впродовж дня росіяни обстрілювали Нікопольщину з артилерії та атакували дронами. Сталася пожежа

Впродовж дня росіяни обстрілювали Нікопольщину

Упродовж дня суботи, 28 вересня, окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та атакували дронами-камікадзе.

Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, впродовж дня ворог гатив по Марганецькій та Покровській громадах та по самому Нікополю.

Внаслідок обстрілів сталася пожежа, яку приборкали вогнеборці.

Жертв та постраждалих внаслідок російських атак немає.

Дивіться також: Окупанти били по Нікопольщині з артилерії та БпЛА: Пошкоджено птахоферму. У Кривому Розі тривають аварійно-рятувальні роботи. ФОТОрепортаж

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