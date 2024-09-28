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Глава МИД Австрии Шалленберг считает, что Путин не настроен на мирные переговоры

Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает, что сейчас руководство России не настроено серьезно на мирное урегулирование.

Об этом Шалленберг заявил в интервью австрийскому информагентству АРА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы все знаем, что война в Украине, как и любая другая война, в конце концов будет решена за столом переговоров. И смысл в этом столе переговоров может быть только тогда, когда за него сядут обе стороны, а именно - Россия и Украина. Складывается сейчас впечатление, что российская сторона не очень серьезно настроена на содержательные переговоры? Да! Но я надеюсь, что в какой-то момент это произойдет", - сказал он.

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По убеждению Шалленберга, также нужно привлекать к усилиям по мирному урегулированию Китай, Бразилию, Индию и другие страны. "Мы должны привлечь эти государства к процессу. Это ключевой момент, поскольку иначе мира не достичь", - считает он.

По словам министра, война в Украине продемонстрировала необходимость полной реорганизации сотрудничества с Глобальным Югом.

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"Если России удается в неоимпериалистическом духе напасть на соседнее государство, а потом объяснять другим странам, что настоящий агрессор - это НАТО и Европейский Союз, то это действительно вызывает вопрос: как это возможно? Я считаю, что мы должны значительно активнее искать диалога, и действительно на равных условиях", - добавил он.

Автор: 

переговоры (4986) путин владимир (31325) Шалленберг Александр (45)


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Топ комментарии
+4
Да ти геній чувак!
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28.09.2024 20:20
+3
Капітан очевидність!
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28.09.2024 20:17
+2
а вас, Шалленберг, я попрощу остаться
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28.09.2024 20:18
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Капітан очевидність!
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28.09.2024 20:17 Ответить
а вас, Шалленберг, я попрощу остаться
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28.09.2024 20:18 Ответить
шЕлленберг -- воно не хйло,,, мамой клАнусь,!,),,
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28.09.2024 21:00 Ответить
Путлєр - альтер его Гітлера, його ******* втілення. Той теж до останніх днів не був налаштований ні на переговори, ні на капітуляцію. Але спільні зусилля антипулєр..., пардоньте, антигітлерівської коаліції врешті вирішили проблему. Бажання - тисяча можливостей, небажання - тисяча причин.
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28.09.2024 20:19 Ответить
Да ти геній чувак!
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28.09.2024 20:20 Ответить
"Якщо Росії вдається в неоімперіалістичному дусі напасти на сусідню державу, а потім пояснювати іншим країнам, що справжній агресор - це НАТО та Європейський Союз, то це справді викликає запитання: як це можливо?"
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Ото є слушним запитанням. Голова МЗС Австрії каже правильні слова... трохи дивно...
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28.09.2024 20:21 Ответить
Насралла отправился на встречу с девственицами , а там его встретил Кобзон 😂😂😂😂
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28.09.2024 20:21 Ответить
Насралла на Кобзона
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28.09.2024 21:17 Ответить
Не для перемовин воно винищило майже всю свою армію в Україні. *уйло пішло ''ва-банк'', і його зупинить лише повне знищення
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28.09.2024 21:17 Ответить
да ви шо...
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28.09.2024 21:46 Ответить
Пан має рацію!
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28.09.2024 21:48 Ответить
 
 