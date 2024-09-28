Глава МИД Австрии Шалленберг считает, что Путин не настроен на мирные переговоры

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает, что сейчас руководство России не настроено серьезно на мирное урегулирование.

Об этом Шалленберг заявил в интервью австрийскому информагентству АРА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы все знаем, что война в Украине, как и любая другая война, в конце концов будет решена за столом переговоров. И смысл в этом столе переговоров может быть только тогда, когда за него сядут обе стороны, а именно - Россия и Украина. Складывается сейчас впечатление, что российская сторона не очень серьезно настроена на содержательные переговоры? Да! Но я надеюсь, что в какой-то момент это произойдет", - сказал он.

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По убеждению Шалленберга, также нужно привлекать к усилиям по мирному урегулированию Китай, Бразилию, Индию и другие страны. "Мы должны привлечь эти государства к процессу. Это ключевой момент, поскольку иначе мира не достичь", - считает он.

По словам министра, война в Украине продемонстрировала необходимость полной реорганизации сотрудничества с Глобальным Югом.

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"Если России удается в неоимпериалистическом духе напасть на соседнее государство, а потом объяснять другим странам, что настоящий агрессор - это НАТО и Европейский Союз, то это действительно вызывает вопрос: как это возможно? Я считаю, что мы должны значительно активнее искать диалога, и действительно на равных условиях", - добавил он.