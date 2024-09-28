Глава МЗС Австрії Шалленберг вважає, що Путін не налаштований на мирні переговори
Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг вважає, що наразі керівництво Росії не налаштоване серйозно на мирне врегулювання.
Про це Шалленберг заявив в інтерв’ю австрійському інформагентству АРА, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми всі знаємо, що війна в Україні, як і будь-яка інша війна, зрештою буде вирішена за столом переговорів. І сенс у цьому столі переговорів може бути лише тоді, коли за нього сядуть обидві сторони, а саме – Росія та Україна. Чи складається зараз враження, що російська сторона не дуже серйозно налаштована на змістовні переговори? Так! Але я сподіваюся, що в якийсь момент це станеться", – сказав він.
На переконання Шалленберга, також потрібно долучати до зусиль з мирного врегулювання Китай, Бразилію, Індію та інші країни. "Ми маємо долучити ці держави до процесу. Це ключовий момент, оскільки інакше миру не досягти", – вважає він.
За словами міністра, війна в Україні продемонструвала необхідність повної реорганізації співпраці з Глобальним Півднем.
"Якщо Росії вдається в неоімперіалістичному дусі напасти на сусідню державу, а потім пояснювати іншим країнам, що справжній агресор – це НАТО та Європейський Союз, то це справді викликає запитання: як це можливо? Я вважаю, що ми повинні значно активніше шукати діалогу, і справді на рівних умовах", – додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
------
Ото є слушним запитанням. Голова МЗС Австрії каже правильні слова... трохи дивно...