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Глава МЗС Австрії Шалленберг вважає, що Путін не налаштований на мирні переговори

Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг

Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг вважає, що наразі керівництво Росії не налаштоване серйозно на мирне врегулювання.

Про це Шалленберг заявив в інтерв’ю австрійському інформагентству АРА, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми всі знаємо, що війна в Україні, як і будь-яка інша війна, зрештою буде вирішена за столом переговорів. І сенс у цьому столі переговорів може бути лише тоді, коли за нього сядуть обидві сторони, а саме – Росія та Україна. Чи складається зараз враження, що російська сторона не дуже серйозно налаштована на змістовні переговори? Так! Але я сподіваюся, що в якийсь момент це станеться", – сказав він.

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На переконання Шалленберга, також потрібно долучати до зусиль з мирного врегулювання Китай, Бразилію, Індію та інші країни. "Ми маємо долучити ці держави до процесу. Це ключовий момент, оскільки інакше миру не досягти", – вважає він.

За словами міністра, війна в Україні продемонструвала необхідність повної реорганізації співпраці з Глобальним Півднем.

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"Якщо Росії вдається в неоімперіалістичному дусі напасти на сусідню державу, а потім пояснювати іншим країнам, що справжній агресор – це НАТО та Європейський Союз, то це справді викликає запитання: як це можливо? Я вважаю, що ми повинні значно активніше шукати діалогу, і справді на рівних умовах", – додав він.

Автор: 

перемовини (2923) путін володимир (23878) Шалленберг Александер (61)


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Топ коментарі
+4
Да ти геній чувак!
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28.09.2024 20:20
+3
Капітан очевидність!
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28.09.2024 20:17
+2
а вас, Шалленберг, я попрощу остаться
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28.09.2024 20:18
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Капітан очевидність!
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28.09.2024 20:17 Відповісти
а вас, Шалленберг, я попрощу остаться
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28.09.2024 20:18 Відповісти
шЕлленберг -- воно не хйло,,, мамой клАнусь,!,),,
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28.09.2024 21:00 Відповісти
Путлєр - альтер его Гітлера, його ******* втілення. Той теж до останніх днів не був налаштований ні на переговори, ні на капітуляцію. Але спільні зусилля антипулєр..., пардоньте, антигітлерівської коаліції врешті вирішили проблему. Бажання - тисяча можливостей, небажання - тисяча причин.
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28.09.2024 20:19 Відповісти
Да ти геній чувак!
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28.09.2024 20:20 Відповісти
"Якщо Росії вдається в неоімперіалістичному дусі напасти на сусідню державу, а потім пояснювати іншим країнам, що справжній агресор - це НАТО та Європейський Союз, то це справді викликає запитання: як це можливо?"
------
Ото є слушним запитанням. Голова МЗС Австрії каже правильні слова... трохи дивно...
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28.09.2024 20:21 Відповісти
Насралла отправился на встречу с девственицами , а там его встретил Кобзон 😂😂😂😂
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28.09.2024 20:21 Відповісти
Насралла на Кобзона
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28.09.2024 21:17 Відповісти
Не для перемовин воно винищило майже всю свою армію в Україні. *уйло пішло ''ва-банк'', і його зупинить лише повне знищення
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28.09.2024 21:17 Відповісти
да ви шо...
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28.09.2024 21:46 Відповісти
Пан має рацію!
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28.09.2024 21:48 Відповісти
 
 