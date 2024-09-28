РФ перебрасывает новые силы на Курское направление, но не имеет успехов, - ОТГ "Северск"
Россия перебрасывает новые силы на Курское направление. Однако врагу это не приносит успеха.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
Он призвал не обращать внимания на заявления российской пропаганды о возвращении под контроль Курской области. По его словам, несмотря на то, что Россия действительно перебрасывает новые, даже более подготовленные подразделения, этого все равно недостаточно.
"Мы будем наносить поражение врагу и продолжать их дедлайны, которые ни к чему не приводят. Первый их дедлайн уже почти вышел, сейчас и второй так же получится... Пусть попробуют - мы их здесь встречаем, и они это чувствуют", - заявил спикер.
Ранее в ОТГ "Северск" рассказали, что российские силы использовали значительно больше управляемых авиационных бомб на территории Курской области, которая контролируется Силами обороны Украины, чем на территории Сумской области Украины.
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