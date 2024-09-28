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Новости Война
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РФ перебрасывает новые силы на Курское направление, но не имеет успехов, - ОТГ "Северск"

РФ перекидає нові сили на Курщину, але успіхів не має

Россия перебрасывает новые силы на Курское направление. Однако врагу это не приносит успеха.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Он призвал не обращать внимания на заявления российской пропаганды о возвращении под контроль Курской области. По его словам, несмотря на то, что Россия действительно перебрасывает новые, даже более подготовленные подразделения, этого все равно недостаточно.

"Мы будем наносить поражение врагу и продолжать их дедлайны, которые ни к чему не приводят. Первый их дедлайн уже почти вышел, сейчас и второй так же получится... Пусть попробуют - мы их здесь встречаем, и они это чувствуют", - заявил спикер.

Ранее в ОТГ "Северск" рассказали, что российские силы использовали значительно больше управляемых авиационных бомб на территории Курской области, которая контролируется Силами обороны Украины, чем на территории Сумской области Украины.

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Автор: 

россия (95683) ВСУ (6624) Курск (1118)


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І не матиме
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28.09.2024 21:02 Ответить
Нинішня обстановка на Курському напрямку від

Kriegsforscher @OSINTua

https://x.com/OSINTua/status/1840056547574976589
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28.09.2024 21:41 Ответить
новина для бидломарафону й слухачів бидломарафону... далі - "ситуація напруженно-контрольована, далі контрольована-напружена, ... відійшли на заздалегідь підготовлені позиції..."
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28.09.2024 23:00 Ответить
зараз було би гарно наїбнути ще одну колону на Е38.
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28.09.2024 23:05 Ответить
 
 