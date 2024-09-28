Операция ВСУ в Курской области создала стратегическую проблему для Путина, - глава Военного комитета НАТО Бауэр

Операция украинских военных в Курской области Российской Федерации создала для российского диктатора Владимира Путина стратегическую проблему.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр.

Он отметил, что сейчас на фронте обе стороны имеют одинаковые проблемы.

"Первая - это кадровая. Обе стороны ищут новых солдат. Затем вам нужно обучить этих солдат, это второй вопрос, над которым работают обе стороны. Но россияне в первые два года войны потеряли много людей, много старших офицеров, которые могли бы обучать этих солдат. Украине же помогают 50 стран мира, и поэтому обучение частично происходит с помощью других стран. И в-третьих, обе страны ищут новых возможностей и больше боеприпасов", - пояснил Бауэр.

"И здесь Украине помогают 50 стран, тогда как Россия увеличила свой оборонный потенциал до уровня военной экономики и получает помощь от таких сомнительных стран, как Иран и Северная Корея, а также косвенную помощь от Китая. Итак, обе стороны имеют схожие проблемы и работают над ними", - добавил Бауэр.

Глава ВК НАТО также прогнозирует, что "когда будет подходящий момент - и это оценка - россияне попытаются наступать, а Украина будет рассматривать контрнаступления".

"Курск - это хороший пример, где проводилось контрнаступление, и куда вторглась Украина. Впервые с 1941 года иностранное государство оказалось на российской земле! Это стратегическая проблема для России. И это также создает операционные проблемы для России из-за логистических линий, проходящих через Курск", - констатировал Бауэр.

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В то же время он отметил, что в результате курского контрнаступления для Украины "есть ряд успехов", хотя "некоторые вещи происходят, скорее всего, не так, как планировалось, как задумано".

"Возможно, Украина ожидала отвода дополнительных войск с Донбасса в Курскую область. И это не так произошло, как, наверное, все думали", - считает глава ВК.

Бауэр также пояснил, что на операцию в Курской области РФ нужно "смотреть многослойно: на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях".

"Если смотреть на стратегическом уровне, то Украина создает для России стратегическую дилемму. Когда Путин говорит, что он защищает родину, он в этом не преуспевает, потому что Украина сейчас в России. Это плохо. Поэтому я считаю, что это разумный шаг Украины. Также это привело к дискуссии в России о том, "что мы будем делать с этим", "мы будем переориентироваться с Донбасса на Курск или нет?". Я считаю, что стратегическая дилемма все еще существует, потому что эта история для Путина плохая. Но пока что он позволяет этому продолжаться, не меняя своих приоритетов", - сказал он.

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В то же время глава ВК констатировал, что на Донбассе россияне "медленно с большими потерями продвигаются вперед". "Это не огромные достижения, но это достижения. И Украина продолжает очень мужественно и по большей части очень эффективно защищаться", - сказал он.

"Итак, возвращаясь к вопросу о возможном развитии, я бы сказал, что движений мало. Но все зависит от того, как вы решите три проблемы, которые я отметил ранее. В Украине и в России. И поэтому я буду продолжать настаивать на дискуссии относительно оборонных производственных мощностей в нашей части мира, которые необходимо серьезно наращивать не только для того, чтобы продолжать поддерживать Украину, но и для увеличения наших собственных возможностей", - констатировал Бауэр.

Напомним, экс-глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен считает, что "красные линии" Кремля не должны пугать мир. А операцию ВСУ на Курщине будут разбирать во всех военных академиях мира.