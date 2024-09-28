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Операция ВСУ в Курской области создала стратегическую проблему для Путина, - глава Военного комитета НАТО Бауэр

Роб Бауер про Ккурську операцію

Операция украинских военных в Курской области Российской Федерации создала для российского диктатора Владимира Путина стратегическую проблему.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр.

Он отметил, что сейчас на фронте обе стороны имеют одинаковые проблемы.

"Первая - это кадровая. Обе стороны ищут новых солдат. Затем вам нужно обучить этих солдат, это второй вопрос, над которым работают обе стороны. Но россияне в первые два года войны потеряли много людей, много старших офицеров, которые могли бы обучать этих солдат. Украине же помогают 50 стран мира, и поэтому обучение частично происходит с помощью других стран. И в-третьих, обе страны ищут новых возможностей и больше боеприпасов", - пояснил Бауэр.

"И здесь Украине помогают 50 стран, тогда как Россия увеличила свой оборонный потенциал до уровня военной экономики и получает помощь от таких сомнительных стран, как Иран и Северная Корея, а также косвенную помощь от Китая. Итак, обе стороны имеют схожие проблемы и работают над ними", - добавил Бауэр.

Глава ВК НАТО также прогнозирует, что "когда будет подходящий момент - и это оценка - россияне попытаются наступать, а Украина будет рассматривать контрнаступления".

"Курск - это хороший пример, где проводилось контрнаступление, и куда вторглась Украина. Впервые с 1941 года иностранное государство оказалось на российской земле! Это стратегическая проблема для России. И это также создает операционные проблемы для России из-за логистических линий, проходящих через Курск", - констатировал Бауэр.

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В то же время он отметил, что в результате курского контрнаступления для Украины "есть ряд успехов", хотя "некоторые вещи происходят, скорее всего, не так, как планировалось, как задумано".

"Возможно, Украина ожидала отвода дополнительных войск с Донбасса в Курскую область. И это не так произошло, как, наверное, все думали", - считает глава ВК.

Бауэр также пояснил, что на операцию в Курской области РФ нужно "смотреть многослойно: на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях".

"Если смотреть на стратегическом уровне, то Украина создает для России стратегическую дилемму. Когда Путин говорит, что он защищает родину, он в этом не преуспевает, потому что Украина сейчас в России. Это плохо. Поэтому я считаю, что это разумный шаг Украины. Также это привело к дискуссии в России о том, "что мы будем делать с этим", "мы будем переориентироваться с Донбасса на Курск или нет?". Я считаю, что стратегическая дилемма все еще существует, потому что эта история для Путина плохая. Но пока что он позволяет этому продолжаться, не меняя своих приоритетов", - сказал он.

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В то же время глава ВК констатировал, что на Донбассе россияне "медленно с большими потерями продвигаются вперед". "Это не огромные достижения, но это достижения. И Украина продолжает очень мужественно и по большей части очень эффективно защищаться", - сказал он.

"Итак, возвращаясь к вопросу о возможном развитии, я бы сказал, что движений мало. Но все зависит от того, как вы решите три проблемы, которые я отметил ранее. В Украине и в России. И поэтому я буду продолжать настаивать на дискуссии относительно оборонных производственных мощностей в нашей части мира, которые необходимо серьезно наращивать не только для того, чтобы продолжать поддерживать Украину, но и для увеличения наших собственных возможностей", - констатировал Бауэр.

Напомним, экс-глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен считает, что "красные линии" Кремля не должны пугать мир. А операцию ВСУ на Курщине будут разбирать во всех военных академиях мира.

Автор: 

армия РФ (19375) путин владимир (31325) ВСУ (6624) Курск (1118) Роб Бауэр (42)


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Топ комментарии
+6
🤣🤣🤣Папа, а сколько лет Путину? - Семьдесят один -" строго по плану", сынок. А что?
- Стыдно должно быть!!! Ленин, в его годы, уже давным давно в Мавзолее лежал
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28.09.2024 14:45
+3
50 країн допомогають, але руки зв"язали... Не дозволяють нормально влупити по кацапській території.
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28.09.2024 14:46
+3
Вибачте, бубачка сьогодні відпочиває..субота.
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28.09.2024 15:09
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Правила форума Совет форумчан
50 країн= Іран, Китай, КНДР.
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28.09.2024 14:40 Ответить
Мінус наші всепропальщики. Які в коментарах ниють, навіщо нам заходити в парашу.
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28.09.2024 14:49 Ответить
Звісно, критикувати геніальний стратегічний військовий план нашого военачальника Бубочки можуть тільки кловуни з кварталу95, які в житті і свинячої загородки не побудували.
Я теж, як стратег, бачу подальший розвиток наступу - на Курськ, заходим з тилу на Белгород - в і тил оркам на Донбасі.
Можливо, Верховний Головнокомандувач Бубочка бачить розвиток наступу по іншому.
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28.09.2024 15:01 Ответить
Вибачте, бубачка сьогодні відпочиває..субота.
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28.09.2024 15:09 Ответить
Плюс наші Пабєдуни. Курск наше фсьо, а Покровськ, Вугледар....це таке
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28.09.2024 16:05 Ответить
Багато він наговорив -- гроші и зброя
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28.09.2024 14:42 Ответить
🤣🤣🤣Папа, а сколько лет Путину? - Семьдесят один -" строго по плану", сынок. А что?
- Стыдно должно быть!!! Ленин, в его годы, уже давным давно в Мавзолее лежал
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28.09.2024 14:45 Ответить
Таку проблему,що )(уйло навіть цим не переймається
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28.09.2024 14:46 Ответить
50 країн допомогають, але руки зв"язали... Не дозволяють нормально влупити по кацапській території.
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28.09.2024 14:46 Ответить
Та це все для ***** нецікаво і байдуже абсолютно!
А от вторгнення зі сходу Японії з півночі Скандинавії , з заходу Франції і Німеччини ось це да ****** застрелився в той же день , а так диспропорційна війна зі слабшим багатократно суперником коли тобі особисто нічого не загрожує це мрія для будь якого кровавого диктатора
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28.09.2024 15:17 Ответить
Операція ЗСУ у Курській області створила стратегічну проблему Джерело:

Она создала "дымовую завесу" елдаку и зелупони для здачи донбаса.
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28.09.2024 15:29 Ответить
Аналітик рівня «бог»!
Яка, нах, «стратегічна проблема для путіна»! Зараз він там зібрав угруповання близько 40 000 і наступ ЗСУ повністю зупинено. Збере ще стільки ж до нового року і звільнить Курську обл. за кілька тижнів. Як думаєте: Що далі робитиме обстріляне і злагоджене 80 000-е угруповання РФ на кордоні з Сумською обл.? Для КОГО це стане «стратегічною проблемою!?
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28.09.2024 15:32 Ответить
Та фуйлу по барабану ті Суджа та села навкруги. Він запустив туди тіктокерів та різних силовиків для стримування нашого угрупування.
Він чудово розуміє що для розвитку наступу в курській області потрібні додаткові сили яких немає.
А в цей час орда проломлює фронт на Донбасі.
Так далі і буде. Наші сидітимуть під Курськом а орки будуть перти далі.
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28.09.2024 15:52 Ответить
Абсолютно ни какой проблемы именно для пукина, прихватив СуДжу задрипаную и остановившись мы не создали. И кацапам остальным тоже. Хотя для любой другой страны и ее народа, это было бы позорно по конфигурации момента события. Та похер кацапам это. Знать бы наперед. Можно бы было и до Тулы рвануть тогда, но на не долго. Дней на пять. Теперь тупик. Только назад и быстро.
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28.09.2024 15:55 Ответить
незад нельзя. кацапи на кордоні не зупиняться. Сумська область перетвориться в руїну.
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28.09.2024 16:41 Ответить
І проблему для громадян України, що проживають у Сумській області. До курської "видатної операції" таких бомбардувань і таких руйнувань і таких жертв серед цивільних у Сумах і області НЕ БУЛО. Треба ж було думати чим захищати людей. Але зеле похрен.
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28.09.2024 16:40 Ответить
щось про курську операцію суховато освітлюють...щось недобре чує моє серце
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28.09.2024 19:15 Ответить
 
 