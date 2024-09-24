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Новости Война
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Петреус (24) Курск (850)

Операция ВСУ в Курской области стоит усилий, – экс-директор ЦРУ Петреус

Петреус про операцію на Курщині

Операция ВСУ на Курщине - это удар по репутации диктатора Владимира Путина. Это показало слабость его сил для всего мира.

Об этом в интервью 24 каналу заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, к операции на Курщине Украина привлекла 4 лучшие украинские бригады с логистикой, артиллерией, ПВО, инженерами, БпЛА.

"Все это застало россиян врасплох, что неожиданно в эпоху вездесущей слежки. ВСУ продемонстрировали, что российские силы обороны и другие местные силовые структуры являются очень небоеспособными. Ответ со стороны России был непоследовательным и занял у них слишком много времени. .... Думаю, что операция ВСУ в Курской области стоила усилий. Сотни российских солдат попали в плен. Буквально недавно состоялся третий обмен пленными, чего давно не было. Сообщается, что есть тысячи россиян, которые все еще в окружении. Они не могут убежать, потому что мосты через реку взорваны. Поэтому, возможно, есть перспектива большего количества пленных", - пояснил он.

Петреус считает, что если россияне будут оказывать достаточное давление, то Украине, возможно, придется провести контролируемый отвод сил. Но они перетянут значительное количество российских войск.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что наступление на Курщине провели, чтобы показать партнерам, на что мы способны.

Также по данным СМИ Курщина является одним из элементов плана победы Украины.

Читайте: Путин четко дал понять, что хочет принести новую войну в Европу. Он не остановится в Украине, - экс-директор ЦРУ Петреус
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Топ комментарии
+2
Подивимось на питання ширше: чи варта взагалі Україна цих втрат?
росія все одно більша та хитріша, отже, все одно переможе.
Так чи не краще було б не чинити опір взагалі, а швиденько влитись в склад нової імперії?
Хоча б зброї дали вдосталь, а не як "партнери" - по краплині.
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24.09.2024 09:59
+2
Операція на курщині це можливість вбити,ще більше москалів,бо там їх застали зненацька,не за лінією суровікіна...
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24.09.2024 10:12
+2
Ну тобто росія на особом положєніі. Їм чужу землю заграбастати можна, а нам у відповідь хапнути їхньої, хоч і тимчасово, значить, ні.
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24.09.2024 14:09
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Так, краще би ПЕРШИЙ бій був не на курщині.
Іди шкарпетки свої пери і цвяхи забивай.
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24.09.2024 10:10 Ответить
До чого ці слєзліві висєри? Купа людей загинуло навіть не доживши до першого бою. Курськ ніяк не впливає на можливість померти. Загинути можна і під Курськом і під Покровськом, і навіть у Полтаві, чи під Львовом. Але це ніяк не змінює успішність Курської операції.
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24.09.2024 13:52 Ответить
Надзвичайні успіхи видно аж з Польщі? Покажіть як змінилась мапа захоплений ЗСУ російських територій протягом останнього місяця.
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24.09.2024 13:57 Ответить
Якіж ці всі екс від Ходжеса до Расмуссена с Пісторіусами сміливі. Особливо коли вже екс
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24.09.2024 10:08 Ответить
Операція на курщині це можливість вбити,ще більше москалів,бо там їх застали зненацька,не за лінією суровікіна...
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24.09.2024 10:12 Ответить
https://t.me/voynareal/99396 Рівно 20 років тому яйце перемогло Януковича. Памʼятаєте цей жорстокий замах на кандидата в президенти?
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24.09.2024 10:39 Ответить
Вічна слава Герою
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24.09.2024 11:26 Ответить
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