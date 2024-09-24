Операция ВСУ в Курской области стоит усилий, – экс-директор ЦРУ Петреус

Операция ВСУ на Курщине - это удар по репутации диктатора Владимира Путина. Это показало слабость его сил для всего мира.

Об этом в интервью 24 каналу заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, к операции на Курщине Украина привлекла 4 лучшие украинские бригады с логистикой, артиллерией, ПВО, инженерами, БпЛА.

"Все это застало россиян врасплох, что неожиданно в эпоху вездесущей слежки. ВСУ продемонстрировали, что российские силы обороны и другие местные силовые структуры являются очень небоеспособными. Ответ со стороны России был непоследовательным и занял у них слишком много времени. .... Думаю, что операция ВСУ в Курской области стоила усилий. Сотни российских солдат попали в плен. Буквально недавно состоялся третий обмен пленными, чего давно не было. Сообщается, что есть тысячи россиян, которые все еще в окружении. Они не могут убежать, потому что мосты через реку взорваны. Поэтому, возможно, есть перспектива большего количества пленных", - пояснил он.

Петреус считает, что если россияне будут оказывать достаточное давление, то Украине, возможно, придется провести контролируемый отвод сил. Но они перетянут значительное количество российских войск.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что наступление на Курщине провели, чтобы показать партнерам, на что мы способны.

Также по данным СМИ Курщина является одним из элементов плана победы Украины.

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